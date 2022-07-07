Зачем Россия применяет бронепоезда на Украине

Первые бронепоезда применили на поле боя британцы еще в Англо-бурскую войну. В России не отставали – во время подавления Боксерского восстания в Китае наши захватили поезд и забронировали вагоны при помощи подручных средств. В ту войну чуть было не родился первый русский полноценный бронепоезд с заводским бронированием. Комплекты защиты были изготовлены в Петербурге и даже посланы в Китай, но не успели до конца войны.

Зато в Первую мировую русские стали создавать бронепоезда уже массово – и чаще всего не на месте подручными средствами, а в тылу: на заводах и в депо. Правда, условия позиционной войны не давали в полной мере раскрыться этому новому виду оружия. Стабильный, труднопробиваемый фронт, артиллерийские батареи, которые давно пристреляли все мыслимые и немыслимые направления – все это делало бронепоезда не самым актуальным инструментом.

Конечно, их можно было использовать для внезапного артиллерийского налета и столь же быстрого отступления. И время от времени это даже получалось. Но при обилии заранее подготовившейся неприятельской артиллерии уж слишком было рискованно попасться в ловушку. Для этого противнику лишь требовалось повредить пути и отрезать бронепоезду отступление. Поэтому командиры при использовании бронепоездов чаще осторожничали, чем решались на что-то серьезное.

Расцвет брони и паровоза

Совсем другим делом была Гражданская война. В нее Россия плавно перетекла из Первой мировой. С одной стороны, в стране имелось много оружия и военных производств, а также людей, умеющих с ним обращаться. С другой – основная масса прошедших через окопы войны солдат была измучена позиционными битвами и сражаться откровенно не желала. В результате война представляла собой противостояние сравнительно небольших армий. Ее во многом вели не умудренные сединой старые генералы, а вчерашние полковники – а то и вовсе прапорщики. Они были куда более склонны к дерзким и рискованным предприятиям.

При этом сплошной фронт, даже если он и рисовался на картах, был, по сути, фикцией. Его почти никогда не существовало. А это значило, что всегда можно было найти слабое место и нанести удар маневренными силами без серьезной угрозы немедленно больно получить от вражеской артиллерии. Просто потому, что на условный «километр фронта» ее было мало.

А еще общая усталость от войны приводила к тому, что сторонам было трудно найти качественное пополнение. Людей-то вокруг было много, но они норовили если не дезертировать, то обратиться в бегство при первых же проблемах. Такая ситуация была и у красных, и у белых. В этих условиях бронепоезд становился мощным оружием – как в материальном, так и в психологическом смысле. Грозный вид упорно ползущей по рельсам бронированной громадины часто наводил ужас на бойцов противника.

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На Гражданской войне родилось и весьма суровое средство против бронепоездов – локомотив-самоубийца. Это был старый, не особо нужный паровоз, который нагружали взрывчаткой и отправляли в последний путь. Придумка использовалась и во время Великой Отечественной. Есть как минимум одно сообщение о попытке применения локомотива-камикадзе немцами в донских степях в 1941 году. Но в тот раз вражеский локомотив не достиг цели, потому что наши отогнали бронепоезд на запасные пути на одной из станций. А «железнодорожная торпеда» промчалась мимо и с оглушительным грохотом взорвалась где-то в степях.

Бессмертная классика

В Великую Отечественную бронепоезда не занимали такое видное место, как в Гражданскую. Не потому, что стали хуже, а потому, что война вновь стала полномасштабной. Артерии фронтов налились свежей кровью – в отдельных битвах сходились миллионы людей, а не десятки и сотни тысяч, как в Гражданскую. Хоть война и была маневренной, в отличие от Первой мировой, но количество огневых средств на передовой выросло в десятки раз. Шансы, что намертво привязанный к железнодорожной сети бронепоезд засекут и уничтожат, увеличились кратно.

Хотя пользы от бронепоездов, конечно, было больше, чем в Первую мировую. Например, когда Красная армия отступала, бронепоезда очень неплохо прикрывали отход, становясь тактическим козырем в тяжелые времена.

В годы Великой Отечественной бронепоезда наконец-то нашли свою нишу, в которой существуют до сих пор – прикрытие коммуникаций. Это особенно было характерно для немцев, у которых имелись длинные линии снабжения и партизаны в тылу. Впрочем, и РККА не могла однозначно уверенно себя чувствовать на территориях вроде Западной Украины – как покажет время, гонять бандеровские отряды придется аж до 1950-х годов.

Бронепоезда были очень удобными с точки зрения организации, не требуя в значительных количествах новых номенклатур снабжения. Они двигались по железной дороге со скоростью армейских эшелонов, которые надо было прикрывать. Они обслуживались в тех же ремонтных мастерских и потребляли то же топливо. Для вооружения бронепоездов можно было использовать еще исправные башни подбитых танков, а для постройки – уже имеющиеся вагоны, локомотивы и бронелисты. И при этом они могли дать решительный отпор почти кому угодно – броня, орудия и пулеметы делали их очень крепким орешком.

Бронепоезда отлично выполняли свою роль в Чечне – в той войне, как и во всех войнах России на Кавказе, было особенно важно обеспечить контроль над коммуникациями.

А теперь, с началом спецоперации на Украине, оказалось, что боевой путь российских бронепоездов еще не завершился. Они вновь полезны стране. Бронепоезда следят за тем, чтобы железная дорога исправно работала – и снабжала ведущие боевые действия войска. Личный состав под прикрытием брони, пушек и пулеметов проводит инженерную разведку, разминирует пути и восстанавливает поврежденные участки. Если надо спроецировать силу за пределы железнодорожного полотна, поезда могут применить собственную бронетехнику. Например, бронепоезд «Енисей» возит на платформе БМП-2, которая может съехать на землю и вступить в бой самостоятельно.

Случается поездам выполнять и не совсем обычные задачи – например, один из российских бронепоездов в марте эвакуировал в Крым с территории Украины почти 250 иностранцев, которых просили вывезти посольства их стран. Эвакуацию организовывал МИД, и военные, получив такой запрос, видимо, сочли защищенный броней поезд одним из самых безопасных видов транспорта в зоне боевых действий.

Можно утверждать, что наши бронепоезда, прочно занявшие свою нишу на театрах боевых действий, еще покажут себя в деле – ведь они пригодятся везде, где есть железная дорога.