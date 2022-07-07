Зачем Россия применяет бронепоезда на Украине

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7 июля, четверг  |  Последнее обновление — 18:23  |  vz.ru
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Что ждать от резкого ослабления рубля

Рубль снова всех удивил YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС
Российская валюта продолжает приносить сюрпризы. Сначала рубль удивляет своим аномальным укреплением до 50 за доллар. А на этой неделе – сильным падением к 65. Причем явного повода для ослабления не видно. Что же могло заставить рубль уступить доллару? И главное – этот курс установился надолго или снова нет? Подробности...
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«Полезный идиот Кремля» вернется на Украину за повышением

Новое назначение Мельника должно порадовать политическое руководство и России, и Германии Soeren Stache/dpa/picture-alliance/ТАСС
Скандальный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник будет отозван на родину, но не с позором, а за повышением – немецкие СМИ утверждают, что он должен стать заместителем главы МИД. Речь идет о человеке, который прославлял Бандеру, хамил канцлеру Шольцу и угрожал России атомной бомбой. Несмотря на все это, его повышение, скорее, хорошая новость и для России, и для Германии.  Подробности...
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Украинцы стали продавать натовскую артиллерию России со скидкой

Французы передали ВСУ не меньше двух десятков самоходок CAESAR US Army
Российским войскам удалось взять в качестве трофея на Украине французские гаубицы «Цезарь». Причем эти дальнобойные самоходки были попросту выкуплены с дисконтом у коррумпированных украинских военных, пишет издание Bulgarian Military. Хотя подтверждений издание не приводит, сама по себе схема выглядит реалистично – солдаты ВСУ и раньше регулярно продавали «сепарам» оружие, из которого по ним же потом и стреляли. Подробности...
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Русофобия довела Джонсона до позорной отставки

Борис Джонсон согласился уйти в отставку REUTERS/Kacper Pempel
«Джонсон нас не любит, мы его тоже». Так в Кремле отреагировали на сообщения о решении британского премьера уйти в отставку. Еще накануне Борис Джонсон заявлял, что не покинет свой пост, однако в четверг утром его правительство рухнуло. Кто вместо Джонсона станет новым лидером Британии и как смена власти в Лондоне отразится на отношениях с Москвой? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Зачем Россия применяет бронепоезда на Украине

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Россия использует в СВО не только новейшее оружие вроде истребителей Су-57 и гиперзвуковых комплексов «Кинжал», но и, например, бронепоезда. Оказалось, что этот почти забытый и экзотический вид оружия снова востребован. Подробности...

У Запада нет бюджетов для русских «плохишей»

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Мы привыкли к тому, что Запад тщательно взращивает пятую колонну в России, и ожидали, что усилия в этом направлении с началом СВО будут удвоены и утроены. Но произошло другое. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Российский газ как тест на альтруизм для Европы

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На фоне уже почти неизбежного энергетического кризиса в Европе ведущие экономики – германская и британская – демонстрируют склонность к политике экономического эгоизма. Подробности...
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«Друзьям Путина» в ЕС угрожают смертью

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От кого бегут украинцы

Почему рубль опять падает

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Представлена новая купюра 100 рублей

Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Тимур Шерзад

    Зачем Россия применяет бронепоезда на Украине

    Тимур Шерзад
    журналист
    		7 июля 2022, 18:02

    Первые бронепоезда применили на поле боя британцы еще в Англо-бурскую войну. В России не отставали – во время подавления Боксерского восстания в Китае наши захватили поезд и забронировали вагоны при помощи подручных средств. В ту войну чуть было не родился первый русский полноценный бронепоезд с заводским бронированием. Комплекты защиты были изготовлены в Петербурге и даже посланы в Китай, но не успели до конца войны.

    Зато в Первую мировую русские стали создавать бронепоезда уже массово – и чаще всего не на месте подручными средствами, а в тылу: на заводах и в депо. Правда, условия позиционной войны не давали в полной мере раскрыться этому новому виду оружия. Стабильный, труднопробиваемый фронт, артиллерийские батареи, которые давно пристреляли все мыслимые и немыслимые направления – все это делало бронепоезда не самым актуальным инструментом.

    Конечно, их можно было использовать для внезапного артиллерийского налета и столь же быстрого отступления. И время от времени это даже получалось. Но при обилии заранее подготовившейся неприятельской артиллерии уж слишком было рискованно попасться в ловушку. Для этого противнику лишь требовалось повредить пути и отрезать бронепоезду отступление. Поэтому командиры при использовании бронепоездов чаще осторожничали, чем решались на что-то серьезное.

    Расцвет брони и паровоза

    Совсем другим делом была Гражданская война. В нее Россия плавно перетекла из Первой мировой. С одной стороны, в стране имелось много оружия и военных производств, а также людей, умеющих с ним обращаться. С другой – основная масса прошедших через окопы войны солдат была измучена позиционными битвами и сражаться откровенно не желала. В результате война представляла собой противостояние сравнительно небольших армий. Ее во многом вели не умудренные сединой старые генералы, а вчерашние полковники – а то и вовсе прапорщики. Они были куда более склонны к дерзким и рискованным предприятиям.

    При этом сплошной фронт, даже если он и рисовался на картах, был, по сути, фикцией. Его почти никогда не существовало. А это значило, что всегда можно было найти слабое место и нанести удар маневренными силами без серьезной угрозы немедленно больно получить от вражеской артиллерии. Просто потому, что на условный «километр фронта» ее было мало.

    А еще общая усталость от войны приводила к тому, что сторонам было трудно найти качественное пополнение. Людей-то вокруг было много, но они норовили если не дезертировать, то обратиться в бегство при первых же проблемах. Такая ситуация была и у красных, и у белых. В этих условиях бронепоезд становился мощным оружием – как в материальном, так и в психологическом смысле. Грозный вид упорно ползущей по рельсам бронированной громадины часто наводил ужас на бойцов противника. 

    На Гражданской войне родилось и весьма суровое средство против бронепоездов – локомотив-самоубийца. Это был старый, не особо нужный паровоз, который нагружали взрывчаткой и отправляли в последний путь. Придумка использовалась и во время Великой Отечественной. Есть как минимум одно сообщение о попытке применения локомотива-камикадзе немцами в донских степях в 1941 году. Но в тот раз вражеский локомотив не достиг цели, потому что наши отогнали бронепоезд на запасные пути на одной из станций. А «железнодорожная торпеда» промчалась мимо и с оглушительным грохотом взорвалась где-то в степях.

    Бессмертная классика

    В Великую Отечественную бронепоезда не занимали такое видное место, как в Гражданскую. Не потому, что стали хуже, а потому, что война вновь стала полномасштабной. Артерии фронтов налились свежей кровью – в отдельных битвах сходились миллионы людей, а не десятки и сотни тысяч, как в Гражданскую. Хоть война и была маневренной, в отличие от Первой мировой, но количество огневых средств на передовой выросло в десятки раз. Шансы, что намертво привязанный к железнодорожной сети бронепоезд засекут и уничтожат, увеличились кратно.

    Хотя пользы от бронепоездов, конечно, было больше, чем в Первую мировую. Например, когда Красная армия отступала, бронепоезда очень неплохо прикрывали отход, становясь тактическим козырем в тяжелые времена.

    В годы Великой Отечественной бронепоезда наконец-то нашли свою нишу, в которой существуют до сих пор – прикрытие коммуникаций. Это особенно было характерно для немцев, у которых имелись длинные линии снабжения и партизаны в тылу. Впрочем, и РККА не могла однозначно уверенно себя чувствовать на территориях вроде Западной Украины – как покажет время, гонять бандеровские отряды придется аж до 1950-х годов.

    Бронепоезда были очень удобными с точки зрения организации, не требуя в значительных количествах новых номенклатур снабжения. Они двигались по железной дороге со скоростью армейских эшелонов, которые надо было прикрывать. Они обслуживались в тех же ремонтных мастерских и потребляли то же топливо. Для вооружения бронепоездов можно было использовать еще исправные башни подбитых танков, а для постройки – уже имеющиеся вагоны, локомотивы и бронелисты. И при этом они могли дать решительный отпор почти кому угодно – броня, орудия и пулеметы делали их очень крепким орешком.

    Бронепоезда отлично выполняли свою роль в Чечне – в той войне, как и во всех войнах России на Кавказе, было особенно важно обеспечить контроль над коммуникациями.

    А теперь, с началом спецоперации на Украине, оказалось, что боевой путь российских бронепоездов еще не завершился. Они вновь полезны стране. Бронепоезда следят за тем, чтобы железная дорога исправно работала – и снабжала ведущие боевые действия войска. Личный состав под прикрытием брони, пушек и пулеметов проводит инженерную разведку, разминирует пути и восстанавливает поврежденные участки. Если надо спроецировать силу за пределы железнодорожного полотна, поезда могут применить собственную бронетехнику. Например, бронепоезд «Енисей» возит на платформе БМП-2, которая может съехать на землю и вступить в бой самостоятельно.

    Случается поездам выполнять и не совсем обычные задачи – например, один из российских бронепоездов в марте эвакуировал в Крым с территории Украины почти 250 иностранцев, которых просили вывезти посольства их стран. Эвакуацию организовывал МИД, и военные, получив такой запрос, видимо, сочли защищенный броней поезд одним из самых безопасных видов транспорта в зоне боевых действий.

    Можно утверждать, что наши бронепоезда, прочно занявшие свою нишу на театрах боевых действий, еще покажут себя в деле – ведь они пригодятся везде, где есть железная дорога. 

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