Мертвые догмы несистемной оппозиции

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Россиян ждет испытание падением цен

Россия победила инфляциюФото: Александр Рюмин/ТАСС
Россияне только начали привыкать к исторически низкой инфляции в 4-6%, как Россия столкнулась с еще более редким для нее явлением – дефляцией. Минэкономразвития ждет падения цен уже в августе. Однако радоваться не стоит – для экономики страны дефляция является более существенной проблемой, чем инфляция.  Подробности...
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Двадцать лет назад Россия была в шаге от катастрофы

В августе 1999-го Шамиля Басаева провозгласили «военным амиром объединенных сил моджахедов Дагестана»Фото: Reuters
Двадцать лет назад началась вторая чеченская кампания. Она сыграла огромную роль в истории России, став одновременно и последним актом десятилетней драмы распада СССР, и первым шагом к возрождению великой России. Тогда наша страна достигла самой глубокой точки своего падения, но сумела переломить ситуацию и начать движение вверх. Подробности...
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Танки становятся умнее людей

Проект израильского легкого танка – возможно, образец танка ближайшего будущегоФото: Кадр из видео
Израиль представил так называемый умный танк – прототип бронемашины ближайшего будущего. Ее особенностью станет, например, специальный шлем для экипажа, подобный тому, который носят летчики истребителя F-35. Каковы главные тенденции в создании бронетехники будущего и что в этом направлении делается в России? Подробности...
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Как Украина намерена «реинтегрировать» Крым

Украина наконец-то сообразила, что границу с Россией на крымском участке нужно обустраиватьФото: Алексей Павлишак/ТАСС
В Киеве создана очередная комиссия, которая должна заняться так называемой реинтеграцией Крыма и Донбасса. Кто возглавил этот странный орган и почему любые шаги Киева по сближению Крыма и Украины технически необходимы, но с политической точки зрения совершенно обречены?  Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Мертвые догмы несистемной оппозиции

Андрей Бабицкий, журналист
Ребята, действующие по принципу слепого отрицания, превращают все, к чему прикасаются их руки, в мертвую догму. Безраздельное «нет» не оставляет ни малейшего пространства для живого и конструктивного диалога. Подробности...

Киргизская «Игра престолов» у наших границ

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Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
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              Андрей Бабицкий

              Мертвые догмы несистемной оппозиции

              Андрей Бабицкий
              журналист
              		 8 августа 2019, 17:45

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              Нам часто приходится слышать или читать суждение, которое представляется вполне взвешенным и резонным: почему бы власти не вступить в диалог с представителями несистемной оппозиции? В конце концов, такой разговор мог бы оказаться совсем небесполезен, поскольку наше либеральное сообщество пристально наблюдает за всеми российскими проблемами, тщательно изучает их и, предъявляя государству претензии, оно тем самым оказывает ему неоценимую помощь в обнаружении слабых мест в государственной и общественной жизни.

              Действительно, наличие оппозиции вроде бы запускает еще один механизм обратной связи, когда критики властей становятся волонтерами-добровольцами, осуществляющими мониторинг социально-правовых, экономических и даже ценностных провалов. Общение с ними помогло бы составить более полное представление о том, на какие проблемы властям следует обратить внимание.

              Так в принципе это все должно работать, но на самом деле диалог с нашими либеральными соотечественниками представляется не просто невозможным, но теоретически и крайне рискованным делом. Объясню почему.

              Когда-то я уже назвал реакцию либерала на происходящее в России рефлексом отмены. Действует он так. Когда российское общество постепенно восстанавливает свою идентичность в рамках системы позитивных ценностей, связанных с верой, культурой и историей, против любого элемента этой ценностной конструкции наш либерально мыслящий гражданин автоматически, не задумываясь, проставляет знак минус.

              Идет ли речь о Великой отечественной войне, культурном наследии, истинах православия, все немедленно и в обязательном порядке подлежит отмене. Мы знаем вопиющие примеры такого отрицания – вроде сомнений в оправданности действий советского руководства во время блокады Ленинграда. Дескать, город надо было отдать немцам и это помогло бы спасти десятки тысяч жизней.

              Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

              Обязательной отмене подлежит все советское прошлое. Именно поэтому ценности, полярные советским идеологии и опыту, объявляются императивными.

              Советская экономика была плановой, частично элементы планирования восстановлены в сегодняшнем хозяйственном укладе страны. Следовательно, либертарная экономическая система, где все отдано на откуп частной инициативе и сняты любые ограничения, объявляется идеальной, а частная собственность становится «священной».

              Подвиг советского народа, завоевавшего победу в Великой отечественной, представители оппозиции штурмуют давно и с разных сторон: массовые изнасилования в Европе, доказательство которых отсутствуют, по их мнению, обесценивают победу над гитлеровской Германией, ибо выставляют советскую армию в самом неприглядном свете.

              С русской общественной культурой та же история. Если в России есть традиция общинной жизни, взаимопомощи, умения навалиться всем миром, то либерал объявляет непреходящей ценностью способность личности отличать себя от других и даже противопоставлять себя другим. Какую бы сферу жизни мы не взяли, рефлекс отмены везде работает безотказно. И в этом заключается главная проблема.

              Садиться с такими людьми за стол переговоров можно только, приняв их условия и видение ситуации – то есть, согласившись перелицевать собственную систему ценностей, обнулив все, что нам представляется важным и фундаментальным в нашей культуре. В противном случае никакого разговора не получится, поскольку говорить с нами будут не они, а механический рефлекс, все знающий за них заранее. И он же схватит их за руку, буде они попытаются стряхнуть с себя псевдолиберальный морок и заговорить на нормальном человеческом языке.

              Ребята, действующие по принципу слепого отрицания, превращают все, к чему прикасаются их руки, в мертвую догму. Безраздельное «нет» не оставляет ни малейшего пространства для живого и конструктивного диалога, когда с людьми, обращающими особо пристальное внимание на реальные проблемы, следовало бы эти проблемы обсуждать как со специалистами.

              На самом деле либералы видят вовсе не проблемы, а объявляют ими все, что является фундаментальными и базовыми ценностями для русского (не в этническом смысле) человека. На самом деле, очень жалко, что несистемная оппозиция действует, как бездушный механизм, а потому не способна ориентироваться в окружающем ее мире, где есть и плохое, и хорошее.

              Она могла бы стать помощником всем нам, но не станет.


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