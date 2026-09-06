Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.5 комментариев
Прокуратура сообщила о десятках допрошенных по делу исчезнувших Усольцевых
Прокуратура сообщила о десятках допрошенных по делу Усольцевых
В рамках расследования бесследного исчезновения в 2025 году Сергея и Ирины Усольцевых вместе с дочерью в Кутурчинском Белогорье правоохранительные органы опросили десятки свидетелей, о чем сообщили в прокуратуре Красноярского края.
«[По делу о пропаже Усольцевых] допрошено более 120 человек», – сообщили ТАСС в прокуратуре.
Среди свидетелей оказались родственники, знакомые, сотрудники турбазы и случайные автомобилисты.
Семья отправилась в поход в сентябре 2025 года. Точный маршрут группы остался неизвестным, а машину путешественников обнаружили у подъема на гору Буратинка. Известно, что вместе с туристами находилась собака породы корги.
Масштабные поисковые операции не принесли результатов. Правоохранители рассматривают три основные версии случившегося: несчастный случай, криминал или побег.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сын Ирины Усольцевой опроверг слухи о наличии у отчима тайной жены, но предположил побег пропавшей семьи в Калифорнию.