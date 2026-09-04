Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
Безруков объяснил интеграцию Губернского театра в МХАТ имени Горького
Безруков счел интеграцию Губернского театра в МХАТ возвращением в родную гавань
Интеграция Московского Губернского театра в состав МХАТ имени Горького является возвращением в родную гавань, заявил художественный руководитель театра, народный артист России Сергей Безруков.
«Такое решение и с экономической, и со стратегической точки зрения очень важно. Одно дело – два театра, другое дело, когда это одни истоки. Это один МХАТ Горького», – сказал Безруков.
Он напомнил, что Московский Губернский театр возник благодаря объединению Театра имени Островского с Московским областным Камерным театром, а сам Областной драмтеатр Островского был создан артистом МХАТ имени Горького Сергеем Сверчковым. Таким образом, история Губернского театра неразрывно связана с МХАТ имени Горького, передает РИА «Новости».
Безруков назвал происходящее возвращением в родную гавань и подчеркнул, что произошедшее выглядит абсолютно органично и судьбоносно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Безруков сообщил об интеграции Московского губернского театра в состав МХАТ имени Горького.
Весной министр культуры Ольга Любимова сообщила о назначении Безрукова художественным руководителем МХАТ имени Горького.