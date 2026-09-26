Российским волейбольным клубам разрешили вернуться в еврокубки

CEV допустила волейбольные клубы из России к еврокубкам с сезона-2027/28

Tекст: Мария Иванова

О допуске российских клубов к европейским волейбольным турнирам с сезона-2027/28 сообщил журналист Якуб Балцержак, передает РИА «Новости».

По информации источника, домашние матчи российских команд в сезоне-2027/28 будут проходить не в России, а, возможно, в Белграде.

В июле Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о допуске российских сборных до соревнований после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях для российских спортсменов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Европейская комиссия выступаила против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

В марте Европейская конфедерация волейбола разрешила молодежным сборным России выступать с флагом и гимном.

В прошлом году FIVB поддержала допуск молодежных волейбольных сборных России на турниры.