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Американская чемпионка восхитилась «безумным» возвращением Трусовой на лед
Американская фигуристка Гленн восхитилась возвращением Трусовой после родов
Олимпийская чемпионка 2026 года в командном турнире американская фигуристка Эмбер Гленн заявила, что ее впечатляет возвращение россиянки Александры Игнатовой (Трусовой) к соревнованиям после рождения ребенка.
Олимпийская чемпионка 2026 года в командном турнире американская фигуристка Эмбер Гленн выразила восхищение возвращением россиянки Александры Трусовой на лед после рождения ребенка, передает РИА «Новости».
Спортсменка возобновила карьеру после появления на свет сына в августе 2025 года.
«Трусова была невероятна. Она чертовски крутая. То, что она делает все это, будучи мамой, – просто безумие», – заявила Гленн. Она добавила, что не понимает, как возможно показывать такие результаты после родов, назвав происходящее сумасшествием.
В сентябре Трусова завоевала серебро на турнире серии «Челленджер» в Токио. Это стало ее первым международным соревнованием с Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В минувшие выходные она также приняла участие в контрольных прокатах сборной России в Москве.
Двадцатидвухлетняя Александра Трусова является серебряным призером Олимпиады-2022 и чемпионата Европы того же года. Она стала первой в мире фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков на официальных соревнованиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Международный союз конькобежцев разрешил Александре Игнатовой (Трусовой) выступать на турнирах в нейтральном статусе.
Вскоре спортсменка вошла в заявочные листы на турнир серии «Челленджер» в Токио.
В начале сентября фигуристка завоевала серебряную медаль на этих международных соревнованиях.