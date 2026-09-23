Американская чемпионка восхитилась «безумным» возвращением Трусовой на лед

Американская фигуристка Гленн восхитилась возвращением Трусовой после родов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Олимпийская чемпионка 2026 года в командном турнире американская фигуристка Эмбер Гленн выразила восхищение возвращением россиянки Александры Трусовой на лед после рождения ребенка, передает РИА «Новости».

Спортсменка возобновила карьеру после появления на свет сына в августе 2025 года.

«Трусова была невероятна. Она чертовски крутая. То, что она делает все это, будучи мамой, – просто безумие», – заявила Гленн. Она добавила, что не понимает, как возможно показывать такие результаты после родов, назвав происходящее сумасшествием.

В сентябре Трусова завоевала серебро на турнире серии «Челленджер» в Токио. Это стало ее первым международным соревнованием с Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В минувшие выходные она также приняла участие в контрольных прокатах сборной России в Москве.

Двадцатидвухлетняя Александра Трусова является серебряным призером Олимпиады-2022 и чемпионата Европы того же года. Она стала первой в мире фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков на официальных соревнованиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Международный союз конькобежцев разрешил Александре Игнатовой (Трусовой) выступать на турнирах в нейтральном статусе.

Вскоре спортсменка вошла в заявочные листы на турнир серии «Челленджер» в Токио.

В начале сентября фигуристка завоевала серебряную медаль на этих международных соревнованиях.