Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
Песков предупредил о дальнейшем развитии информационных войн
Песков заявил о необходимости усилий для борьбы с фейками
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что мировые информационные агентства сталкиваются с беспрецедентными вызовами на фоне глобальной политической и экономической трансформации.
«Все эти информационные войны, все эти фейки быстро не закончатся. Они будут так же совершенствоваться и развиваться», – отметил Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что противодействие грязным информационным потокам потребует огромных усилий от мировых агентств для сохранения эталонной правдивости.
Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что сейчас весь мир переживает нелегкий период трансформации в экономике, политике и международных отношениях, передает ТАСС.
Мировые информационные агентства сталкиваются с беспрецедентными вызовами, вызванными высокими темпами технологического развития и последствиями глобальных изменений.
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