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«Единая Россия» набрала больше половины голосов на выборах в Курганской области
После обработки всех протоколов в Курганской области «Единая Россия» уверенно побеждает на выборах в Госдуму, заручившись поддержкой 57,22% избирателей.
Второе место заняла КПРФ с результатом 13,21%, передает РИА «Новости». ЛДПР получила 9,89% голосов, партия «Новые люди» – 7,56%, а «Справедливая Россия» – 4,57%. Остальные политические объединения не смогли преодолеть барьер в 3%, сообщила областная избирательная комиссия в Мах.
«Предварительные итоги голосования по федеральному избирательному округу: всероссийская политическая партия «Единая Россия» – 57,22%… «КПРФ – политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации» – 13,21%», – заявили в областной избирательной комиссии.
Глава облизбиркома Роман Скиндерев уточнил, что специалисты обработали все бюллетени. Однако результаты остаются предварительными до официального утверждения на заседании комиссии в понедельник. Явка в регионе составила 59,06%, проголосовали 368,3 тыс. человек.
На прошлых выборах в 2021 году результат «Единой России» составлял 36,07%, а явка находилась на уровне 48,28%. Голосование проходило с 18 по 20 сентября, всего распределялось 20,7 тыс. мандатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курганской области за партию «Единая Россия» проголосовали более 210 тыс. избирателей.
По всей стране после обработки 94,21% протоколов эта политическая сила набирает 57,82% голосов.
В Бурятии по итогам подсчета всех бюллетеней партия получила 51% голосов.