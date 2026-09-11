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Киселев: Украинские войска лишились снабжения в котле под Волчанском
Эксперт Киселев заявил о проблемах ВСУ с логистикой под Волчанском
Подразделения украинской армии оказались отрезаны от снабжения в котле под Волчанском из-за действий российских сил, заявил военный эксперт Виталий Киселев.
«Отмечаются все признаки того, что противник перестал получать боекомплект [в волчанском котле], перестали передвигаться машины эвакуации, машины с боеприпасами», – указал Киселев ТАСС.
По его словам, ВСУ на этом участке полностью оказались отрезаны от материально-технического обеспечения, в том числе брони и артиллерийских снарядов. Это стало возможным благодаря успешной работе российских Воздушно-космических сил и беспилотников, которые взяли под контроль логистику украинских войск в этом районе.
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