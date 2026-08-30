Госдеп сообщил о пропаже при наводнении в Непале 85 американцев

После стихийного бедствия в Непале судьба 85 американских граждан остается неизвестной, передает РИА «Новости».

Официальный представитель Госдепартамента Томми Пиготт заявил: «У нас есть примерно 85 американцев, которые пропали без вести. Еще девять американцев были безопасно эвакуированы».

По его словам, информации о погибших гражданах США пока не поступало.

Масштабное наводнение обрушилось на северные районы страны в среду после того, как мощный поток воды со стороны Китая переполнил реку Бхоте-Коши. Причиной трагедии стали землетрясение и оползень.

В настоящее время более двух тысяч человек числятся пропавшими без вести. По данным непальских властей, число погибших в результате разгула стихии достигло 781.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв разрушительного паводка на севере Непала возросло до 788 человек.

После схода селя на границе с Китаем связь пропала с 261 иностранным гражданином. Власти Непала спасли 184 туриста из зоны бедствия.