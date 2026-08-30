Профсоюзы Германии устроили бунт из-за пенсионной реформы

Немецкие профсоюзы поставили ультиматум СДПГ из-за пенсионной реформы

Немецкое объединение профсоюзов (DGB) пригрозило Социал-демократической партии Германии отказом в поддержке из-за планов по изменению пенсионной системы, передает РИА «Новости».

Правящая коалиция в июле согласовала реформу из 34 пунктов, которая отменяет возможность выхода на заслуженный отдых в 63 года при наличии 45 лет страхового стажа.

К 2031 году минимальный возраст досрочного выхода на пенсию должен составить 65 лет, а общий пенсионный порог увеличится до 67 лет. Правительство идет на такие шаги ради экономии бюджетных средств.

«Если вы допустите принятие этой пенсионной реформы, мы больше не будем вас поддерживать», – обратились представители DGB к депутатам Бундестага от СДПГ.

Ухудшение отношений с профсоюзами представляет экзистенциальную угрозу для правящей партии, рейтинг которой упал до 12%.

DGB также разослало письма премьер-министрам всех 16 федеральных земель и призвало граждан к массовым протестам 26 сентября.

Опрос института INSA показал, что почти восемь из десяти жителей страны недовольны текущей пенсионной политикой властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил за поэтапное повышение пенсионного возраста в стране до 70 лет.

Делегаты съезда Объединения немецких профсоюзов DGB освистали главу правительства из-за призывов к экономии.

В Берлине прошла многотысячная акция протеста против сокращения социальных расходов.