Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.0 комментариев
МВД сообщило о снижении преступности в России
МВД: Преступность в России за семь месяцев 2026 года снизилась на 16,5%
Уровень преступности в России за первые семь месяцев 2026 года заметно снизился, при этом число тяжких правонарушений упало почти на пятую часть, сообщили в пресс-центре МВД.
Количество правонарушений в России за первые семь месяцев 2026 года снизилось на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает ТАСС.
«За семь месяцев текущего года по сравнению с январем–июлем 2025 года общее количество зарегистрированных на территории Российской Федерации преступлений уменьшилось на 16,5%, в том числе тяжких и особо тяжких – на 20,7%», – сообщили в пресс-центре МВД.
Количество убийств и покушений на убийство сократилось на 11,7%. Число случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью снизилось на 18,7%, а изнасилований – на 22,5%. Правонарушения против собственности уменьшились на 15,7%, при этом мошенничества стали происходить реже на 22,8%.
Подростковая преступность упала на 3%. Количество предварительно расследованных преступлений, совершенных иностранцами, снизилось на 40,1%. Число ДТП уменьшилось на 3,5%, при этом погибших стало меньше на 9,5%.
Правоохранительные органы также улучшили показатели раскрываемости дел прошлых лет. В этом направлении рост составил 17,1%, а по тяжким и особо тяжким преступлениям – 42%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, московская полиция зафиксировала снижение уровня преступности в столице на 17,1% по итогам первого полугодия.
Правительство России отметило уменьшение количества мошеннических действий против граждан на треть за аналогичный период.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о сокращении числа правонарушений в социальных сетях на 58%.