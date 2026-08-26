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    Канада нашла опору для торговой войны с США
    Трамп назвал «рутинной» поездку директора ЦРУ в Россию
    Очередь из 70 судов скопилась на Дунае в ожидании доступа в украинские порты
    Новые власти Венгрии объявили Россию глобальной угрозой
    Торговый центр «Донецк сити» получил разрушения после удара ВСУ
    Корабли Балтийского флота отработали отражение авиаудара на базе в Балтийске
    США передали Польше пять новых истребителей F-35
    Иран и Оман договорились поделить доходы от Ормузского пролива
    Трамп заявил о тяжелом ранении иранского аятоллы Моджтабы Хаменеи
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    Анна Долгарева Анна Долгарева Превзойдет ли Елена Зеленская мужа в кровожадности

    Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему надо защищать пенсионера с ружьем и девочку со Смешариками

    На днях страну всколыхнули два очень разных, но одновременно очень похожих случая. В Волгоградской области штрафанули на 40 тыс. рублей пенсионера, пытавшегося сбить дрон, а в Тульской области местные власти пригрозили наказанием 12-летней девочке, нарисовавшей Смешариков на детской площадке.

    24 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо Канье Уэста лучше позвать артиста из Северной Кореи

    Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.

    33 комментария
    26 августа 2026, 19:25 • Новости дня

    Губернатор сообщил об отмене воздушной тревоги в Севастополе

    Губернатор Развожаев: Воздушная тревога отменена в Севастополе

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Севастополя отменили режим воздушной опасности, длившийся на территории Севастополя около получаса.

    Губернатор города Михаил Развожаев сообщил об отмене режима опасности с воздуха в Севастополе.

    «Отбой воздушной тревоги», – написал глава региона в своем официальном канале на платформе «Макс».

    Сигнал об угрозе нападения с воздуха звучал в городе-герое на протяжении примерно получаса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне военные сбили пять атаковавших Севастополь беспилотников.

    В конце апреля силы ПВО уничтожили три воздушные цели при отражении атаки на город.

    В марте над территорией Севастополя ликвидировали две воздушные цели.

    26 августа 2026, 14:31 • Новости дня
    Новые власти Венгрии объявили Россию глобальной угрозой
    Новые власти Венгрии объявили Россию глобальной угрозой
    @ IMAGO/Jurgen Heinrich/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Новое правительство Венгрии под руководством Петера Мадьяра официально признало Россию угрозой для национальной, европейской и глобальной безопасности, изменив прежний политический курс страны, следует из документа делегации страны на Генеральной Ассамблее ООН.

    В новом внешнеполитическом курсе Венгрии после смены правительства Россия названа угрозой для страны, Европы и всей мировой системы, передают СМИUra.ru.

    «Поведение России означает угрозу для Венгрии, Европы и глобального порядка», – следует из заявления на официальном сайте венгерского правительства.

    Новый курс Будапешта знаменует разрыв с политикой бывшего премьера Виктора Орбана. Он выступал против ужесточения антироссийских санкций и поддерживал тесные отношения с Москвой. Теперь власти Венгрии заняли более жесткую позицию по отношению к России.

    Одновременно Будапешт выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и поддержку переговоров для достижения устойчивого мира. В документе также говорится о необходимости долгосрочных гарантий безопасности для Украины. Ранее в Кремле заявляли, что Москва открыта к диалогу с любым государством, готовым к сотрудничеству.

    Глава Минобороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди анонсировал радикальную смену внешнеполитического курса страны.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский подтвердил присоединение Будапешта к общеевропейской позиции по украинскому вопросу.

    Ранее венгерский парламент ограничил пребывание на посту главы правительства двумя сроками.

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    25 августа 2026, 21:00 • Новости дня
    Экс-министр обороны Украины признал постепенное поражение Киева

    Экс-министр обороны Федоров: Украина постепенно проигрывает России

    Экс-министр обороны Украины признал постепенное поражение Киева
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший глава украинского оборонного ведомства Михаил Федоров констатировал постепенное поражение Киева в конфликте с Россией.

    «Похоже, что мы постепенно, медленно проигрываем», – признался Федоров в беседе с журналистами агентства Reuters, передает РИА «Новости».

    По словам экс-министра, страна столкнулась с множеством нерешенных проблем. Среди главных трудностей он выделил высокий уровень коррупции и процветающее кумовство. Кроме того, Федоров указал на отсутствие единой стратегии ведения боевых действий и неспособность украинского руководства внедрять новые подходы.

    В июле Михаил Федоров покинул пост министра обороны Украины по указу Зеленского. Позже бывший глава военного ведомства заявил о системном кризисе управления в стране.

    На прошлой неделе экс-министр обвинил администрацию Владимира Зеленского в коррупции.

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    26 августа 2026, 09:59 • Видео / Жизнь после боя
    Первое, что спросил после ампутации: где тут футбольное поле?

    Сколько занимает горе из-за травмы? Как пройти сложнейшую реабилитацию за 3 месяца? Как с одной ногой победить в соревнованиях по альпинизму на Эльбрусе?

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    25 августа 2026, 20:30 • Новости дня
    Удар по объекту в Кривом Роге привел к ликвидации начальника разведки артдивизиона ВСУ

    Российская армия уничтожила командный пункт украинской бригады в Кривом Роге

    Tекст: Ольга Иванова

    Точный удар по замаскированному в Кривом Роге торговом центре военному объекту привел к ликвидации начальника разведки украинского артиллерийского дивизиона, сообщили в силовых структурах.

    Вооруженные силы России успешно атаковали позиции 77-й отдельной аэромобильной бригады украинских войск, передает ТАСС. Удар пришелся по объекту в Кривом Роге, который противник пытался выдать за обычную гражданскую инфраструктуру.

    Представитель силовых структур отметил, что украинская сторона пыталась скрыть военное назначение пораженного здания. «21 августа ВС РФ нанесли удар по торговому центру в Кривом Роге. Украинская пропаганда моментально обвинила Россию в атаках на гражданские объекты, однако некрологи в соцсетях свидетельствуют об обратном», – рассказал собеседник агентства.

    Позже в интернете появилась информация о ликвидации начальника группы разведки штаба артиллерийского дивизиона. Старший лейтенант Сергей Гальчинский был уничтожен именно в день атаки при выполнении боевых задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Вооруженные силы России поразили беспилотниками логистический центр ВСУ в Кривом Роге.

    В апреле прошлого года российские военные уничтожили место совещания украинских командиров в криворожском ресторане.

    Осенью 2024 года подполье зафиксировало ликвидацию офицеров противника в этом городе.

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    25 августа 2026, 21:54 • Новости дня
    Землетрясение произошло у берегов Севастополя

    Tекст: Валерия Городецкая

    У мыса Фиолент вблизи Севастополя зафиксировали землетрясение магнитудой 2,9, сообщила заместитель директора института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.

    Сейсмическое событие произошло вечером 25 августа, передает ТАСС.

    «В 20.46 мск у берегов Севастополя зафиксировано землетрясение магнитудой 2,9. Эпицентр расположен в 15 км от мыса Фиолент. Землетрясение предварялось тремя более слабыми форшоками», – сказала Бондарь.

    В середине августа в акватории Черного моря произошли подземные толчки магнитудой 3,4.

    В конце июня сейсмологи зафиксировали у побережья Севастополя серию из 25 землетрясений.

    В апреле прошлого года специалисты отметили четыре слабых сейсмических события в районе Ялты.

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    25 августа 2026, 19:52 • Новости дня
    Эксперты: Зеленский пытается вернуть Украину в предвыборную повестку США

    Эксперты: Предложение Зеленского о буферной зоне в Донбассе противоречит реалиям на земле

    Эксперты: Зеленский пытается вернуть Украину в предвыборную повестку США
    @ Pierre Teyssot/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский заявил о подготовке нового плана прекращения боевых действий, который предполагает отвод войск от линии фронта и создание буферной зоны. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД полагают, что за возвращением Киева к переговорной повестке стоит не только попытка изменить условия диалога с Москвой, но и расчет на приближающиеся выборы в Конгресс США – как на новое «окно возможностей» для получения денег, оружия и внимания Вашингтона.

    «Предложение Зеленского о создании буферной зоны представляет собой ничем не обоснованный ультиматум. Речь идет о создании территории, где перестает действовать российское законодательство, а управление переходит к международным наблюдателям», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По мнению эксперта, сама идея создания особой зоны на территории Донбасса не нова. Подобные предложения уже звучали ранее, однако затем фактически исчезли из повестки. Теперь Киев вновь возвращается к этой концепции на фоне западного видения конфликта, которое, как считает Ткаченко, по-прежнему расходится с реальным положением дел. По сути, Москве предлагают капитуляцию в пределах зоны СВО в условиях, когда российские войска ведут успешную военную операцию.

    Одновременно Зеленский пытается вновь сделать украинскую проблематику частью американской внутриполитической повестки. В первую очередь Киев рассчитывает найти понимание у администрации Дональда Трампа и вернуть Вашингтон к более активному участию в урегулировании. При этом украинский вопрос может оставаться инструментом внутриполитической борьбы в США – прежде всего для Демократической партии.

    В более широком смысле Ткаченко видит в предложении Банковой и стран ЕС попытку подменить реальные переговоры альтернативной конструкцией, заранее предполагающей неприемлемые для Москвы условия. Ее важной частью при этом становится возможное участие США.

    «Объясняется это тем, что якобы без прямого участия Америки ничего подобного создать невозможно. Отдельные фигуры в Белом доме, вероятно, видят здесь шанс на возможное вмешательство в конфликт по образцу миротворческих миссий на Ближнем Востоке, поэтому в Вашингтоне у плана наверняка есть сторонники», – сказал он.

    Однако для Москвы сама постановка вопроса о создании особого режима на российской территории остается неприемлемой. «Рассчитывать, что Москва согласится на особый правовой режим на своей земле в разгар успешной военной операции, не стоит. Киеву сейчас впору думать не о диктате условий, а о том, как бежать от поражения», – заключил Ткаченко.

    В свою очередь политолог Алексей Нечаев отмечает, что Зеленский в последнее время все чаще упоминает запланированные на ноябрь выборы в Конгресс США как своеобразное «окно возможностей» для переговорного процесса.

    «И Банковой, как это уже бывало неоднократно, нужно любой ценой сделать украинскую проблематику частью американской повестки – чтобы сместить фокус с Ближнего Востока на Украину. Потому что на кону вполне конкретные вещи, необходимые для продолжения конфликта: деньги, оружие, внимание», – отмечает эксперт.

    По мнению Нечаева, именно поэтому Зеленский и его европейские союзники будут стремиться использовать предвыборную борьбу в США для продвижения украинской повестки – сначала пытаясь заинтересовать администрацию Дональда Трампа возможностью договориться, а в случае неудачи получая возможность использовать украинскую тему в борьбе демократов с республиканцами.

    «Поэтому мы еще увидим новые предложения о перемирии – но лишь там, где противнику больнее всего. Увидим внезапную готовность к переговорам – но без учета реалий на земле. Увидим попытки европейцев втянуть украинскую тему в борьбу республиканцев и демократов. А уж способы будут самые разные. В том числе – военные. И в Москве это прекрасно понимают», – заключил собеседник.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о подготовке нового плана прекращения боевых действий. По данным газеты The Times, речь идет о прекращении огня, взаимном отводе войск от линии фронта и создании буферной зоны. Как отмечает издание, документ разрабатывался якобы вместе с посланниками Дональда Трампа и европейскими чиновниками.

    В Кремле обсуждать инициативу отказались. «Различные детали, которые могут фигурировать в различных предложениях о различных модальностях мирного процесса, обсуждать публично не принято, поэтому я не хотел бы этого делать», – сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что Зеленский не вправе решать, будет ли создана буферная зона на Донбассе, поскольку это российская территория.

    Ранее президент Владимир Путин отмечал, что «киевские власти через посредников, мнение которых мы, безусловно, уважаем, пытаются выйти из сложившейся для них ситуации, которую сами же, хочу подчеркнуть, сами же и спровоцировали». По его словам, «киевский режим пытается не допустить ее, этой ситуации, катастрофического развития, а тенденции такие, судя по всему, просматриваются».

    «Вместе с тем предложения, которые до нас доводятся, носят подчас, я бы сказал, экзотический характер и являются неприемлемыми. Мы всегда готовы к диалогу о мире, но только на основе реалий, складывающихся на земле», – подчеркнул Путин.

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    26 августа 2026, 12:20 • Новости дня
    Политолог: Европа толкает украинских беженцев на нищенство

    Политолог Шеслер: Европа создает финансовый барьер для беженцев с Украины

    Политолог: Европа толкает украинских беженцев на нищенство
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейские страны, которые в 2022 году активно поддерживали украинских беженцев, сейчас последовательно сокращают объемы помощи: урезаются пособия, ужесточаются условия получения соцподдержки. Такие меры – не только следствие сложной экономической ситуации в Европе, но и сигнал против массового выезда украинцев, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер.

    «Страны Европы, вводя в 2022 году особые меры поддержки беженцев с Украины, рассчитывали, что военный конфликт продлится несколько лет, после чего люди вернутся домой, и траты на них сократятся. Однако сейчас совершенно очевидно, что они не собираются на родину. Более того, число украинцев, ищущих убежище за рубежом, только растет», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    В этой связи целый ряд европейских стран значительно сокращают помощь украинским беженцам. «Например, ФРГ всегда оказывала самую значительную поддержку: власти, в частности, предоставляли пособия, оплачивали жилье», – напомнила собеседница, уточнив, что сейчас эти меры буквально «тают». В качестве примера политолог указала: украинская пенсия учитывается как доход при расчете права на социальную помощь в Германии, уменьшая таким образом сумму выплат.

    «Перебравшиеся в Польшу украинцы с 2024 года практически ничего не получали – за исключением разве что пособий для несовершеннолетних и льгот на медицинскую помощь», – рассказала Шеслер со ссылкой на своих знакомых. По ее оценкам, причиной значительного сокращения европейскими странами помощи украинским беженцам является сложная экономическая ситуация.

    Кроме того, принимаемые решения – это сигнал Европы украинцам, считает собеседница. «Евросоюз выделяет десятки миллиардов евро на военную и финансовую поддержку Украины. Но при этом еврочиновники не заинтересованы в том, чтобы граждане республики уезжали из своей страны. Сокращение пособий призвано создать определенный финансовый барьер для тех, кто хочет покинуть дом», – детализировала эксперт.

    По мнению политолога, лишенные соцподдержки беженцы с Украины вряд ли попытаются перебраться в другую страну. «Дело в том, что многие государства урезают программы помощи. Более того, в США, например, планируют лишить статуса беженца 200 тыс. украинцев. Таким образом, украинцам не приходится рассчитывать на радушный прием», – рассуждает аналитик.

    В Россию тоже смогут приехать не многие, продолжила она. «Некоторые беженцы для того, чтобы продемонстрировать свою лояльность Киеву, оставили в соцсетях такие следы, после которых им въезд в РФ закрыт», – считает спикер. Политолог предположила, что украинцы не захотят возвращаться и домой. «Люди слишком много потратили на то, чтобы выехать из страны. Более того, они понимают, что на Украине ситуация ухудшается: ближайшая зима будет очень тяжелой», – отметила Шеслер. Таким образом, между нищенством в Европе и катастрофой на Украине беженцы выберут первое, заключила политолог.

    Ранее стало известно, что страны Запада, принявшие у себя наибольшее число украинских граждан, значительно сократили их поддержку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Евростата. Отмечается, что больше всего беженцев с Украины в странах ЕС (29,2%) живет в Германии – 1,29 млн, а также в Польше – 961 тыс. человек и Чехии – 381 тыс.

    Как напоминает агентство, с апреля 2025 года в ФРГ новоприбывшие получают помощь на общих основаниях, а с середины 2026 года введена система базовой помощи беженцам – при ее получении учитываются доходы, сбережения и трудовая активность просителей. В Польше в марте 2026 года вступили в силу новые правила, уравнявшие украинцев с беженцами из других стран. В частности, им урезали денежные пособия, бесплатное медобслуживание, компенсацию расходов на аренду жилья.

    В Чехии еще в 2024 году украинским беженцам сократили со 150 до 90 дней срок проживания в бесплатном временном жилье. Теперь по истечении этого периода они должны самостоятельно найти и оплачивать дом или квартиру. При этом правительство сохранило выплаты в первые пять месяцев пребывания и продолжает выплачивать пособия для социально незащищенных лиц, говорится в материале.

    Напомним, с 5 августа Европейский союз прекратил предоставлять временную защиту украинцам призывного возраста (23–60 лет). Как уточнило МВД Чехии, получить временную защиту заявители смогут только в том случае, если подтвердят через приложение «Резерв+» выполнение воинских обязанностей или наличие законных оснований для освобождения от них. Это условие распространяется на первое и повторное прошение, а также на временную защиту для совместного проживания семьи.

    В ЕС объяснили меры изменением «оборонных потребностей Украины». «Сигнал ясен: мы продолжаем поддерживать Киев. Как часть нашей поддержки, мы также хотим убедиться, что Украина может защищать себя. Поэтому наша схема временной защиты уважает законные потребности страны», – заявил министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим О'Каллаган, чья страна председательствует в Совете ЕС.

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    25 августа 2026, 21:30 • Новости дня
    Нарисовавшая Смешариков девочка вошла в Детский совет при тульском Минстрое

    Tекст: Ольга Иванова

    Юную жительницу Тульской области, которую ранее пытались наказать за рисунки на детской площадке, пригласили развивать регион в официальном молодежном органе.

    Ксения Щендрыгина, украсившая площадку в Болохово популярными мультипликационными персонажами, вошла в состав консультативного органа, передает РИА «Новости». Губернатор Дмитрий Миляев написал в социальной сети: «Ксения Щендрыгина стала членом Детского совета при Минстрое Тульской области».

    Глава региона уточнил, что юная художница уже встретилась с председателем совета Семеном Заниным в новомосковском центре «Олимп». Подростки быстро нашли общий язык и обсудили идеи по улучшению облика области, а в конце беседы Ксении подарили фирменную футболку.

    Неделей ранее местная администрация написала на ребенка заявление в полицию из-за рисунков на резиновом покрытии. Девочку защитили уполномоченная по правам человека Яна Лантратова и губернатор Миляев. Позже создатели мультсериала позвали Ксению в офис в Петербург, а госкорпорация «Ростех» предложила разрисовать цех одного из тульских предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти города Болохово отказались от претензий к семье юной художницы.

    Анимационная студия «Рики» пригласила ребенка посетить свой офис в Санкт-Петербурге.

    Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев призвал чиновников помочь реализации творческого потенциала девочки.

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    26 августа 2026, 17:15 • Новости дня
    При атаке ВСУ на автобус в ЛНР погибли девять человек

    Пасечник: При атаке ВСУ на автобус в ЛНР погибли девять человек

    При атаке ВСУ на автобус в ЛНР погибли девять человек
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате целенаправленной атаки на пассажирский транспорт, следовавший по маршруту Лисичанск – Стаханов, погибли девять мирных жителей, еще несколько человек получили ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    «В разгар дня неонацисты прицельно ударили по рейсовому автобусу «Лисичанск – Стаханов», который двигался по автодороге Золотое – Первомайск», – сообщил Пасечник в своем канале в Max.

    В момент обстрела в салоне находились 15 пассажиров. Восемь человек скончались на месте происшествия от полученных травм. Двадцатилетняя девушка была экстренно госпитализирована в реанимацию, однако врачам не удалось спасти ее жизнь.

    Ранения также получили мать погибшей девушки и 18-летняя пассажирка, которую направили в больницу. Водителю и еще троим пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении.

    Руководитель региона назвал произошедшее бесчеловечным актом терроризма киевских властей. В настоящее время следователи Следственного комитета России по ЛНР фиксируют последствия атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце украинские военные атаковали рейсовый автобус «Стаханов – Москва».

    В начале июля под удар в Лисичанске попал другой городской пассажирский транспорт.

    В начале августа в результате налетов вражеских беспилотников на территорию республики погибли два мирных жителя.

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    26 августа 2026, 18:18 • Новости дня
    Агроном рассказал, что делать с гниющей под яблонями падалицей

    Биолог Воробьев объяснил, как утилизировать опавшие яблоки без вреда для сада

    Агроном рассказал, что делать с гниющей под яблонями падалицей
    @ Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Опавшие яблоки не стоит массово закладывать в компост из-за высокой концентрации органических кислот, вредной для многих растений, а излишки падалицы лучше прикопать в дальнем углу сада или разбросать за его пределами, сказал газете ВЗГЛЯД агроном и биолог Михаил Воробьев, комментируя высокий урожай яблок, с которым дачники не успевают справляться.

    «В компост большое количество падалицы класть не нужно, потому что слишком высокая концентрация органических кислот в субстрате для многих растений вредна. Как вариант, можно закопать яблоки в укромном уголке сада, где они спокойно перегниют без ущерба для растений. Ничего страшного в опавших плодах нет, важно лишь грамотно ими распорядиться», – говорит Воробьев.

    По словам агронома, еще один рабочий вариант – вынести яблоки за границы сада и рассыпать их тонким слоем по земле. В конце концов, именно так и происходит в природе: ведь там никто не убирает падалицу, а лесные и дикие яблони прекрасно обходятся без всякого ухода.

    «Ну а мухам, осам и другой живности тоже нужно чем то питаться, поэтому их появления не избежать. Только держать эту подкормку лучше подальше от сада. Все они неотъемлемая часть биоценоза, и полностью избавляться от них не стоит. Опавшие яблоки как раз и становятся для насекомых естественным кормом», – заключил собеседник.

    Ранее биотехнолог рассказал об отличиях летних и зимних сортов яблок. По его словам, летние яблоки содержат больше воды и помогают восстановить баланс электролитов в жару. Зимние же сорта накапливают инулин, который улучшает пищеварение и способствует снижению уровня холестерина. Эксперт отметил, что выбирать яблоки стоит с учетом сезона и их полезных свойств.

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    26 августа 2026, 17:33 • Новости дня
    Трамп назвал «рутинной» поездку директора ЦРУ в Россию

    Трамп: Поездка директора ЦРУ в Россию была отчасти рутинной

    Трамп назвал «рутинной» поездку директора ЦРУ в Россию
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, назвав его отчасти рутинным.

    Американский лидер опроверг домыслы западных СМИ о скрытых мотивах визита, передает «Интерфакс».

    «Мне жаль вас расстраивать, но он там в рамках отчасти рутинной поездки», – заявил Трамп в эфире онлайн-передачи The Glenn Beck Program.

    Политик ответил на циркулировавшие в прессе предположения. Журналисты связывали поездку руководителя разведки с риском эскалации напряженности между Россией и Западом. Кроме того, высказывались версии о возможных обсуждениях американских санкций против Ирана. Президент США подчеркнул, что ни одна из озвученных версий не соответствует действительности.

    Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Москву для обсуждения контактов между спецслужбами.

    Президенту России Владимиру Путину незамедлительно доложили об этих переговорах.

    Журналисты назвали обмен заключенными одной из возможных причин приезда американского чиновника.

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    26 августа 2026, 17:03 • Новости дня
    Жена московского бизнесмена отдала телефонным мошенникам 75 млн рублей
    Жена московского бизнесмена отдала телефонным мошенникам 75 млн рублей
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Доверчивая москвичка передала курьерам огромную сумму наличных после звонка злоумышленников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и банковской сферы, сообщила прокуратура Москвы.

    Столичная прокуратура сообщила о крупном мошенничестве, жертвой которого стала супруга местного предпринимателя, передает РИА «Новости». Аферисты убедили женщину, что неизвестные пытаются завладеть ее сбережениями по поддельной доверенности и оформить кредиты.

    «Напуганная москвичка согласилась выполнять условия звонивших, начала снимать денежные средства со счетов и передавать наличность якобы для проверки курьерам, думая, что они являются работниками банка. Ущерб превышает 75,5 млн рублей», – отметили в надзорном ведомстве.

    Правоохранители уже задержали 29-летнего мужчину, забиравшего деньги у потерпевшей. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, скоро суд изберет меру пресечения.

    Расследование уголовного дела находится под контролем Измайловской межрайонной прокуратуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне столичный системный аналитик передала телефонным аферистам свыше 75 млн рублей.

    В конце июля 18-летний житель Подмосковья отдал злоумышленникам аналогичную сумму.

    Несколькими днями ранее московский пенсионер лишился более 20 млн рублей из-за технологии дипфейк.

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    25 августа 2026, 20:05 • Новости дня
    При ударе дрона ВСУ по авто в Белгородской области пострадала супружеская пара
    При ударе дрона ВСУ по авто в Белгородской области пострадала супружеская пара
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль в селе Пристень Валуйского округа Белгородской области, сообщил оперштаб региона.

    По информации из канала оперштаба в Max, в результате инцидента пострадали два человека, которых оперативно госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу.

    «В Валуйском округе в селе Пристень FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Супруги были доставлены в Валуйскую ЦРБ. У женщины диагностировали множественные осколочные ранения лица, шеи, спины – состояние тяжелое. Мужчина получил осколочное ранение грудной клетки», – говорится в сообщении.

    Пострадавшим в настоящее время оказывается вся необходимая медицинская помощь. Транспортное средство супругов получило серьезные повреждения.

    В середине августа три мирных жителя пострадали при атаках украинских беспилотников на Белгородскую область.

    В начале месяца украинские БПЛА атаковали территории четырех муниципалитетов региона.

    В мае беспилотник ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в районе села Стригуны.

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    26 августа 2026, 16:27 • Новости дня
    Российский «водяной бомбардировщик» возобновил тушение лесных пожаров в Сербии
    Российский «водяной бомбардировщик» возобновил тушение лесных пожаров в Сербии
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушное судно российских спасателей завершило плановые сервисные работы на аэродроме в Нише и снова приступило к борьбе с огнем на сербской территории.

    Специальный борт МЧС России завершил плановое техническое обслуживание на аэродроме в сербском городе Ниш и вернулся к выполнению задач, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

    «Техническое обслуживание воздушного судна завершено, самолет возобновил полеты на тушение природных пожаров», – заявил собеседник агентства.

    За предыдущие пять дней активной работы экипаж Ил-76 выполнил 22 вылета. За это время спасатели сбросили на очаги горения 924 тонны воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Сербии Ивица Дачич поблагодарил российское руководство за предоставление спецтехники.

    Ранее российский спецборт МЧС перебросили на ликвидацию нового очага возгорания над горным массивом Столови.

    До этого экипаж самолета Ил-76 успешно остановил распространение огня в заповеднике Делиблатска-Пешчара.

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    26 августа 2026, 16:18 • Новости дня
    Корабли Балтийского флота отработали отражение авиаудара на базе в Балтийске
    Корабли Балтийского флота отработали отражение авиаудара на базе в Балтийске
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Калининградской области прошли тактические учения, в ходе которых экипажи кораблей Балтийского флота успешно защитили военно-морскую базу от массированного удара с воздуха, сообщили в пресс-службе флота.

    Экипажи кораблей Балтийского флота успешно выполнили задачи по противовоздушной обороне базы в Балтийске, передает РИА «Новости». Моряки отработали действия при массированной атаке с воздуха.

    «На Балтийском флоте в рамках тактического учения по противовоздушной обороне отражен авиационный удар «противника»... Учебные задачи по отражению авиационного удара отрабатывались всеми экипажами кораблей, базирующимися в военно-морской базе в Балтийске», – сообщили в пресс-службе флота.

    Роль условного противника исполнили многоцелевые истребители Су-30, вертолеты Ми-24 и беспилотники. Средства ПВО на кораблях были приведены в полную боевую готовность. Операторы радиолокационных станций своевременно обнаружили и классифицировали все воздушные цели. После этого расчеты зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов условно уничтожили авиацию противника при подлете на дистанцию ведения огня.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил Балтийскому флоту защиту Калининградской области.

    В прошлом году Минобороны провело на Балтике плановые учения по обеспечению безопасности судоходства.

    В этих маневрах военные задействовали более 20 боевых кораблей и около 25 самолетов.

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    26 августа 2026, 15:45 • Новости дня
    ЦСКА намерен устроить рекордную закупку игроков этим летом

    Журналист Никитин: ЦСКА потратит 35 млн евро на покупку футболистов

    ЦСКА намерен устроить рекордную закупку игроков этим летом
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московский футбольный клуб ЦСКА намерен серьезно усилить состав и готов выделить на покупку новых игроков до 35 млн евро, сообщил спортивный журналист Максим Никитин.

    По словам Никитина, руководство московского клуба намерено провести рекордную трансферную кампанию до конца летнего окна переходов, передает «Газета.Ru». Столичная команда планирует потратить на усиление состава до 35 млн евро. Если вся сумма будет освоена, это трансферное окно станет самым дорогим в истории армейцев.

    Ранее, 22 августа, московский ЦСКА одержал победу над столичным «Локомотивом» в пятом туре РПЛ. Матч на «ВЭБ Арене» закончился со счетом 3:2 в пользу армейцев. Голами отметились Лусиано Гонду, Кирилл Данилов и Матеус Алвес. У «железнодорожников» отличились Александр Сильянов и Сергей Пиняев.

    Следующий матч в рамках национального чемпионата армейский клуб проведет 28 августа. Команда сыграет на выезде против тольяттинского «Акрона», начало встречи запланировано на 18.00 по московскому времени.

    В середине августа московский ЦСКА обыграл воронежский «Факел» с минимальным счетом.

    Зимой капитан «железнодорожников» Дмитрий Баринов подписал долгосрочное соглашение с армейским клубом.

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