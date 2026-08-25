Мантуров сообщил о сроках создания российско-белорусского самолета «Освей»

Мантуров заявил о планах сертифицировать самолет «Освей» к 2029 году

Tекст: Елизавета Шишкова

Ожидается, что опытный образец совместного самолета будет готов в следующем году, после чего начнутся летные испытания, передает РИА «Новости».

Первый вице-премьер России Денис Мантуров поделился планами относительно нового воздушного судна.

«Уверен, что в следующем году получим опытный образец, который начнет летные испытания», – заявил Мантуров, говоря о перспективах проекта.

Сертификацию самолета планируется завершить к концу 2029 года. Легкий многоцелевой самолет ЛМС-192 «Освей» разрабатывается для обслуживания местных и региональных авиалиний. Воздушное судно сможет брать на борт до 19 пассажиров или перевозить до 1,8 тонны грузов. Впервые внешний вид самолета был продемонстрирован осенью прошлого года на выставке «Иннопром.Беларусь».

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты подали в Росавиацию заявку на сертификацию легкого многоцелевого самолета «Освей».

Глава ведомства Дмитрий Ядров запланировал завершение сертификации этой девятнадцатиместной машины на 2029 год.

Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил о полной разработке параметров данного совместного проекта.