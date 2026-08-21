Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.0 комментариев
Фотографии российских фигуристов не попали в программку Гран-при в Китае
На этапе юниорского Гран-при в китайском Сиане фотографии российских фигуристов не попали в официальные буклеты, несмотря на их лидерство после коротких программ.
Организаторы соревнований решили не публиковать фотографии российских фигуристов ни в одной из представленных дисциплин, передает РИА «Новости».
При этом имена фигуристов остались в текстовых списках участников турнира, кроме Софии Дзепки, чье имя полностью отсутствует в материалах. В начале августа фигуристка экстренно заменила получившую травму Елену Костылеву.
Несмотря на инцидент с программками, россияне показывают высокие результаты. После коротких программ лидирующие позиции занимают Дзепка, одиночник Лев Лазарев, спортивная пара Полина Шешелева и Егор Карнаухов, а также танцоры Мария Фефелова и Артем Валов.
Организаторы конгресса Международного союза конькобежцев не включили кадры с российскими атлетами в презентационное видео к Играм 2026 года.
В июле организация одобрила заявки на получение нейтрального статуса для 13 российских спортсменов.
В начале августа несколько россиян вошли в заявочные листы на сентябрьский турнир серии «Челленджер» в Токио.