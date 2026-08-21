Фотографии российских фигуристов не попали в программку Гран-при в Китае

Tекст: Вера Басилая

Организаторы соревнований решили не публиковать фотографии российских фигуристов ни в одной из представленных дисциплин, передает РИА «Новости».

При этом имена фигуристов остались в текстовых списках участников турнира, кроме Софии Дзепки, чье имя полностью отсутствует в материалах. В начале августа фигуристка экстренно заменила получившую травму Елену Костылеву.

Несмотря на инцидент с программками, россияне показывают высокие результаты. После коротких программ лидирующие позиции занимают Дзепка, одиночник Лев Лазарев, спортивная пара Полина Шешелева и Егор Карнаухов, а также танцоры Мария Фефелова и Артем Валов.

Организаторы конгресса Международного союза конькобежцев не включили кадры с российскими атлетами в презентационное видео к Играм 2026 года.

В июле организация одобрила заявки на получение нейтрального статуса для 13 российских спортсменов.

В начале августа несколько россиян вошли в заявочные листы на сентябрьский турнир серии «Челленджер» в Токио.