В Калининграде у мужчины нашли 950 кустов конопли

Полицейские нашли у калининградца 950 кустов конопли на лесных плантациях

Tекст: Дарья Григоренко

Пресс-служба регионального УМВД сообщила о ликвидации незаконного производства. «Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калининградской области выявили и ликвидировали две наркоплантации, организованные 41 летним жителем областного центра... В труднодоступной лесистой местности он выращивал коноплю на двух специально разработанных участках», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Мужчину задержали при поддержке ОМОН «Град» Росгвардии в Светловском городском округе, где также находился его сосед, помогавший собирать урожай.

Территория с посадками была оснащена системой сбора грунтовых вод и устройством для быстрого создания компоста. Общая масса изъятых растений превысила 200 килограммов, при этом разные сорта конопли помечались бирками. При обыске у организатора плантации изъяли более одного грамма гашиша и 320 граммов марихуаны, а у его сообщника – 190 граммов наркотика.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества, и их незаконный оборот. Помощник также привлечен к ответственности за хранение наркотиков в крупном размере. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года подмосковные полицейские задержали владельца трех теплиц с коноплей.

В августе прошлого года в Павлово-Посадском районе силовики нашли крупную плантацию наркотических растений.

В июле того же года правоохранители обнаружили рекордную партию марихуаны в здании бывшей кузбасской школы-интерната.