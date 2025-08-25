Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.0 комментариев
В Подмосковье задержали разводивших плантацию марихуаны мужчин
В Павлово-Посадском районе Московской области сотрудники полиции обнаружили крупную плантацию наркотических растений, там задержали двоих подозреваемых с урожаем марихуаны, сообщили в ГУ МВД по региону.
С начала июня двое 36-летних местных жителей выращивали коноплю на поле возле деревни Бывалино, затем перевозили собранные растения в деревянную постройку в поселке Большие Дворы, где сушили и хранили урожай, указало ведомство в своем Telegram-канале.
На местах происшествия были обнаружены и изъяты 189 кустов, предположительно конопли, а также около 7,5 килограмма сухого вещества, секатор, вакууматор и упаковка.
Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является марихуаной. Задержанные пояснили, что выращивали коноплю для личного употребления. Против них возбуждено уголовное дело. Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде домашнего ареста. Изъятые растения направлены на экспертизу.
До этого полицейские нашли крупную партию наркосодержащих растений прямо в одном из домов в Москве, задержаны подозреваемые в их хранении.
В начале августа в Московской области задержали двух местных жителей, правоохранители вычислили две подпольные нарколаборатории.