В Подмосковье задержали разводивших плантацию марихуаны мужчин

Tекст: Алексей Дегтярев

С начала июня двое 36-летних местных жителей выращивали коноплю на поле возле деревни Бывалино, затем перевозили собранные растения в деревянную постройку в поселке Большие Дворы, где сушили и хранили урожай, указало ведомство в своем Telegram-канале.

На местах происшествия были обнаружены и изъяты 189 кустов, предположительно конопли, а также около 7,5 килограмма сухого вещества, секатор, вакууматор и упаковка.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является марихуаной. Задержанные пояснили, что выращивали коноплю для личного употребления. Против них возбуждено уголовное дело. Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде домашнего ареста. Изъятые растения направлены на экспертизу.

До этого полицейские нашли крупную партию наркосодержащих растений прямо в одном из домов в Москве, задержаны подозреваемые в их хранении.

В начале августа в Московской области задержали двух местных жителей, правоохранители вычислили две подпольные нарколаборатории.