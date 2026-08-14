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Всемирный совет по автоспорту разрешил гонщикам выступать под флагом России
Всемирный совет по автоспорту (WMSC) отменил запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях под национальными флагами и с гимнами своих стран, сообщает Международная автомобильная федерация (FIA).
Решение было принято 3 августа и в тот же день вступило в силу. Оно распространяется на все серии федерации, включая чемпионаты «Формулы-1», ралли WRC, гонки на выносливость WEC, ралли-рейды, в том числе ралли «Дакар», «Формулу-E», а также чемпионаты «Формулы-2» и «Формулы-3», передает РИА «Новости».
«Российским и белорусским пилотам, национальным сборным, отдельным участникам и официальным лицам разрешается участвовать в международных и региональных соревнованиях без каких-либо ограничений. Требование о подписании обязательства соблюдать нейтралитет более не применяется», – говорится в сообщении.
Также указывается, что на международных и региональных стартах вновь допускается использование национальной символики России и Белоруссии на экипировке, оборудовании и автомобилях, а также исполнение гимнов.
При этом сохраняется действующий запрет на проведение международных соревнований FIA на территории России и Белоруссии, который будет пересмотрен только после отдельного уведомления организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году команда «КамАЗ-мастер» снялась с ралли «Дакар» из-за отказа осудить спецоперацию на Украине.
В 2023 году FIA потребовала от российских и белорусских спортсменов подписывать декларацию с осуждением и дистанцированием от спецоперации на Украине.