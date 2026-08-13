Экс-депутат Рады Олейник: Зеленский возвращает из плена только неонацистов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава Украины Владимир Зеленский старается забирать из российского плена только убежденных неонацистов, поскольку прислушивается к запросам этих кругов. Об этом заявил РИА «Новости» участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Он (Зеленский - ред.) забирал нацистов, потому что нацисты требовали от него: «Ты наших оттуда забери»», – сказал бывший парламентарий. По его словам, Киев видит выгоду от возвращения именно боевиков, а не насильно мобилизованных граждан.

Олейник пояснил, что сторонники радикальных идей могут пригодиться властям как на передовой в качестве добровольцев, так и в тылу для оказания давления на мирных жителей. Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что за последний месяц украинская сторона отказалась от трех списков на обмен, включавших сотни военнопленных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона подготовила к обмену 273 украинских военнослужащих.

Днем ранее омбудсмен Яна Лантратова сообщила об отказе Киева от 224 осужденных граждан.

До этого Москва и Киев согласовали списки для возвращения удерживаемых лиц.