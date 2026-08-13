Звезда сериала «Уэнздей» Ортега призналась в тяжелом «голливудском детстве»

Дженна Ортега призналась в тяжелом детстве

Tекст: Катерина Туманова

Дженна Ортега откровенно рассказала о трудностях, с которыми столкнулась, будучи актрисой-ребенком. В интервью Esquire она отметила, что с ранних лет научилась быть незаметной на площадке, что негативно сказывалось на ее здоровье.

«Я не просила даже глотка воды. Я могла целый день ничего не есть, не пить, потому что мне очень хотелось никому не мешать», – рассказала она.

Актриса добавила, что не заботилась о себе, и это привело к развитию перфекционизма. В детстве, как ей казалось, она не совершала ошибок, потому что не могла их вспомнить, но теперь чувствует постоянное напряжение.

«Мне кажется, сейчас я постоянно ошибаюсь, но в детстве я была так благодарна и так рада быть там, что всегда была настроена на борьбу», – добавила она

По словам актрисы, одним из способов сохранять «боевой настрой» было никогда ничего не просить на съемочной площадке. Ортега считает, что стереотипы о детях-звездах во многом правдивы.

Карьера Ортеги началась в семь лет. В 13 лет она получила прорывную роль в проекте Disney Channel «Жизнь Харли» («Застрять посередине». Позже она стала мировой звездой благодаря сериалу «Уэнздей» на Netflix и ролям в фильмах «Битлджус» и франшизе «Крик».

Как писала газета ВЗГЛЯД, работу над новыми «Звездными войнами» прервали из-за неудачного сценария. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес тайно поженились. Брэд Питт сорвался после семи лет полного отказа от алкоголя.



