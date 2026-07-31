Суд арестовал второго фигуранта дела об избиении уральского ученого Зезина

В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в нападении на профессора Никиту Зезина

Tекст: Мария Иванова

Инстанция приняла решение арестовать мужчину на срок до 28 сентября, передает РИА «Новости».

Сам обвиняемый прямо в зале заседания изложил собственную версию конфликта.

«Я ни с кем не ругался, не матерился, я вообще даже пальцем не трогал этого профессора. Я туда приехал с целью забрать своего ребенка, которого, я считаю, похитили и против которого совершили преступление», – заявил Вагнер.

По его словам, дети получили психологическую травму и до сих пор не пришли в себя.

Фигурант дела пояснил, что в состоянии аффекта лишь толкнул в плечо Александра Шанина. Мужчина заявляет, что потерпевший якобы подходил к подросткам с палкой и угрожал их воспитывать.

Известный профессор Никита Зезин скончался 22 июля от сердечного приступа. Ранее сообщалось, что ученые сделали замечание подросткам на квадроциклах за порчу посевов, после чего приехавшие родители жестоко избили исследователей. Первый задержанный, бизнесмен Александр Реверук, пробудет под стражей до 26 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне суд арестовал первого фигуранта этого дела Александра Реверука

Данный обвиняемый оказался уволенным по отрицательным мотивам бывшим милиционером.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели выдающегося ученого-агрария.