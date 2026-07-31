110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.0 комментариев
Суд арестовал второго фигуранта дела об избиении уральского ученого Зезина
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в нападении на профессора Никиту Зезина
Октябрьский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу Аркадия Вагнера до конца сентября по резонансному уголовному делу о хулиганстве и нападении на научных сотрудников.
Инстанция приняла решение арестовать мужчину на срок до 28 сентября, передает РИА «Новости».
Сам обвиняемый прямо в зале заседания изложил собственную версию конфликта.
«Я ни с кем не ругался, не матерился, я вообще даже пальцем не трогал этого профессора. Я туда приехал с целью забрать своего ребенка, которого, я считаю, похитили и против которого совершили преступление», – заявил Вагнер.
По его словам, дети получили психологическую травму и до сих пор не пришли в себя.
Фигурант дела пояснил, что в состоянии аффекта лишь толкнул в плечо Александра Шанина. Мужчина заявляет, что потерпевший якобы подходил к подросткам с палкой и угрожал их воспитывать.
Известный профессор Никита Зезин скончался 22 июля от сердечного приступа. Ранее сообщалось, что ученые сделали замечание подросткам на квадроциклах за порчу посевов, после чего приехавшие родители жестоко избили исследователей. Первый задержанный, бизнесмен Александр Реверук, пробудет под стражей до 26 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне суд арестовал первого фигуранта этого дела Александра Реверука
Данный обвиняемый оказался уволенным по отрицательным мотивам бывшим милиционером.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели выдающегося ученого-агрария.