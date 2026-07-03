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    Мировую экономику спасет искусственный интеллект
    В Польше назвали западную часть Украины «Восточной Малопольшей»
    Эксперт: Фон дер Ляйен «опытом Украины» доведет экономику Армении до упадка
    Ученые создали способную питаться и размножаться искусственную форму жизни
    Машина курских чиновников подорвалась на мине в центре Рыльска
    Украинские дроны атаковали три белорусские фуры в Брянской области
    Приднестровье заявило о взрывоопасной ситуации в отношениях с Кишиневом
    Премьер Молдавии ушел в отставку из-за политического кризиса
    Интерпол раскрыл личность подозреваемой во взрыве в Монако украинки
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Киево-Печерская лавра – русская и по закону, и по сути

    Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов ВСУ будут шантажировать Россию Приднестровьем

    Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.

    4 комментария
    3 июля 2026, 10:51 • Новости дня

    На подлете к Москве сбили два беспилотника

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Силы ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону российской столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Градоначальник в Max указал, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 июля системы ПВО сбили пять летевших в сторону Москвы беспилотников.

    2 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Совет в Гааге призвал отправить военных Нидерландов на Украину
    Совет в Гааге призвал отправить военных Нидерландов на Украину
    @ Ton Koene/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Консультативный орган при кабинете министров Нидерландов предложил задействовать военный контингент королевства в международной миссии на Украине после возможного соглашения о прекращении огня.

    Консультативный совет по международным вопросам при правительстве Нидерландов рекомендовал стране принять «активное политическое и военное участие» в потенциальной международной миссии на Украине после заключения соглашения о прекращении огня, передает ТАСС.

    В документе говорится, что Нидерланды, по мнению экспертов, должны войти в коалицию государств, которая возьмет на себя политическое и военное руководство будущей гарантийной миссией.

    Совет подчеркнул, что Гаага должна внести не только политический вклад, но и выделить военный контингент для такой операции. При этом отдельно отмечается, что решение о направлении нидерландских военнослужащих должен принимать парламент в соответствии с конституционными нормами.

    Авторы заключения акцентировали, что власти обязаны заранее определить, какие именно подразделения и какие возможности Нидерланды смогут предоставить для участия в подобной миссии после достижения режима прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус не исключила возможность отправки нидерландских военных на Украину и призвала воздержаться от поспешных шагов.

    В июне премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен объявил о выделении дополнительных 500 млн евро на поставки военной техники и боеприпасов для Украины.

    Незадолго до этого военно-морские силы Украины получили от Нидерландов очередной противоминный корабль класса Alkmaar в рамках военной поддержки.

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    2 июля 2026, 22:40 • Новости дня
    Представитель президента Польши назвал западную часть Украины «Восточной Малопольшей»
    Представитель президента Польши назвал западную часть Украины «Восточной Малопольшей»
    @ artifant/blickwinkel/Global Look Press

    Представитель канцелярии президента Польши назвал западные области Украины «Малопольшей» – историческим термином, использовавшимся в период между двумя Мировыми войнами, когда эти территории входили в состав польского государства.

    Во время выступления, которое транслировал телеканал TV Republika, представитель польского лидера заявил, что прославление лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, организация запрещена в России и признана экстремистской) Степана Бандеры и участников украинского националистического движения несовместимо с европейским курсом Украины, сообщают украинские СМИ. При этом он употребил историческое название «Восточная Малопольша» применительно к западным областям современной Украины.

    Термин «Малопольша» официально использовался в межвоенной Польше в 1918–1939 годах, когда эти территории входили в состав польского государства. В тот период власти страны не допускали публичного использования названий «Восточная Галиция» и «Западная Украина», закрепляя польскую административную терминологию.

    Заявление прозвучало на фоне продолжающихся разногласий между Варшавой и Киевом. Польские власти последовательно требуют от Украины отказаться от героизации деятелей ОУН и Украинской повстанческой армии (признаны в России экстремистскими и запрещены), считая их ответственными за массовые убийства польского населения во время Волынской резни.

    Одновременно в Европарламенте предложили увязать продвижение Украины к членству в Евросоюзе с решением вопроса Волынской трагедии. Соответствующая поправка внесена к докладу о евроинтеграции Киева. Ее подготовила крупнейшая фракция Европейского парламента – Европейская народная партия. В нее входит правящая в Польше партия «Гражданская платформа» премьер-министра Дональда Туска, а также эту политическую силу представляет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Согласно опубликованной на сайте Европарламента информации, авторы инициативы предлагают включить тему Волынской трагедии в перечень факторов, которые будут учитываться при оценке прогресса Украины на пути к вступлению в ЕС. В документе говорится, что «процесс вступления Украины в ЕС должен сопровождаться полным признанием и надлежащим увековечением памяти жертв Волынской трагедии, а также активным польско-украинским историческим диалогом и эксгумационными работами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предупредил об угрозе евроинтеграции Украины из-за героизации Степана Бандеры. Польский президент Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла. В ответ на действия Киева польские чиновники вернули украинские государственные награды.

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    2 июля 2026, 18:55 • Видео
    Залужный идет в президенты

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    2 июля 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил выбор целей для массированного удара по Киеву

    Военный эксперт Кнутов: Удары по Киеву повышают безопасность регионов России

    Эксперт объяснил выбор целей для массированного удара по Киеву
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Целями российских ударов по Киеву стали предприятия по сборке ракет и дронов дальнего радиуса действия, а также склады топлива, которое используется ВСУ в зоне СВО. Таким образом Россия защищает безопасность не только военных на фронте, но и мирного населения регионов в глубине своей территории, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Судя по данным Минобороны, во время ночных ударов по Киеву было применено несколько десятков ракет – это достаточно серьезная цифра, учитывая, что они работали по ключевым целям, расположенным в украинской столице», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он привел информацию российского военного ведомства о том, что под атаку попало агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Радионикс» – ключевая научно-производственная база, выпускающая системы управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго».

    Также завод выпускает оперативно-тактические ракеты Fire Point-7,-9, управляемые ракеты «Нептун-МД» и зенитные управляемые ракеты проекта «Клон». «Согласно сообщению Минобороны, продукция предприятия напрямую влияет на боевые возможности Воздушных сил Украины и их способность противостоять системам ПВО. Это ключевое звено в ракетном производстве республики», – заметил Кнутов.

    «Поражение предприятия важно еще и потому, что украинские и немецкие специалисты сейчас дорабатывают Fire Point для увеличения дальности действия до тысячи км. А «Фламинго» они планируют усовершенствовать, установив систему наведения ракет Taurus», – пояснил спикер.

    Также в Киеве было поражено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Научно-производственная компания «Атлон Авиа». По данным Минобороны, это одно из опорных предприятий ВПК Украины, обеспечивающее ВСУ беспилотными летательными аппаратами большой дальности Ан-196 «Лютый», ударными БПЛА «Магура УА», а также БПЛА других типов и барражирующими боеприпасами.

    Кроме того, удар был нанесен по сборочному предприятию авиационной промышленности ГП «Антонов». Это основная производственная база разработки и выпуска пилотируемых летательных аппаратов военного назначения, а также сборки и модернизации БПЛА «Лютый».

    «Собственно, «Лютый» используется чаще всего для ударов по нашим жилым объектам, социальной инфраструктуре. Они применялись, в том числе в ходе недавних массовых атак по российским регионам. Таким образом, уничтожение мест их производства – это операция для количественного и качественного снижения ударного потенциала ВСУ и обеспечения безопасности наших мирных жителей», – детализировал эксперт.

    Помимо этого, атаке подвергся ракетный агрегатно-детальный «Киевский радиозавод», осуществляющее модернизацию прицельных комплексов для всех типов танков и БМП, выпуск оптических прицелов и приборов наведения для бронетехники. «Кроме того, по данным Минобороны, интегральные схемы, элементы микросборок для ЗРК, РЭБ и авиационной техники, выпускаемые предприятием, напрямую влияют на боевые возможности данных систем, состоящих на вооружении ВСУ», – продолжил аналитик.

    Также было поражено предприятие «Киев-25», выпускающее программно-аппаратные средств комплекса радиоэлектронной борьбы «Лима». «Это системы для борьбы с нашими БПЛА «Герань». Они используются для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения. Их цель – мешать запуску, полетам и атакам российских ударных беспилотников. В результаты работы украинских РЭБ дрон может попадать в пустырь, вместо ранее заданной цели», – объяснил собеседник.

    Кнутов указал и на важность атаки по транспортно-логистическому центру «МЛП-Чайка», где хранятся БПЛА, боевые части и боеприпасы к ним, а также различные комплектующих к вооружению и технике, поступающим из-за рубежа. «Это первоначальное звено украинского ВПК и снабжения ВСУ. Поражение объекта означает, что дроны не будут собраны, а подбитая в зоне СВО техника – отремонтирована. Украинские подразделения получат меньше поддержки, что поспособствует продвижению российских сил», – детализировал он.

    Принципиальный момент, по словам аналитика – удар по складу горюче-смазочных материалов «Киев-3» (ООО «Грандтерминал»), обеспечивающий поставки дизельного топлива с линейной производственно-диспетчерской станции Новоград-Волынский для воинских частей киевского гарнизона, в том числе обеспечивающих противовоздушное прикрытие военных объектов. Кроме того, дизельное топливо с данного склада направляется подразделениям ВСУ в зону боевых действий.

    «Топливо с этих станций идет прямиком в части ВСУ, воюющие в Донбассе. Важность уничтожения этого пункта обусловлена еще и тем, что Новоград-Волынский расположен недалеко от границы с Румынией и используется для западной военной поддержки Киева. Наши удары создают серьезные проблемы украинским силам в логистике», – добавил собеседник.

    «Противник хранит бензин для военных под видом гражданского в черте Киева. Банковая по привычке использует мирное население в качестве живых щитов. Мы уничтожаем ресурс, который будет использоваться ВСУ непосредственно в зоне СВО. Украина сама делает свою столицу линией боевого соприкосновения», – резюмировал Кнутов.

    Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило, что Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве.

    Также была поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Атака была проведена в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру, отметило ведомство.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Минобороны России меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – искусственный интеллект. Эти меры, по его словам, в совокупности с объединением ПВО в единую сеть должны повысить защиту тыловых районов.

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    3 июля 2026, 10:21 • Новости дня
    В центре Рыльска машина с курскими чиновниками подорвалась на мине
    В центре Рыльска машина с курскими чиновниками подорвалась на мине
    @ Hinshtein

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре города Рыльска в Курской области на дистанционно управляемой мине подорвался автомобиль с местными чиновниками, пострадали четыре человека, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

    Утром 3 июля на мине подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского района, указал Хинштейн в Max.

    «Взрывное устройство сработало дистанционно. В результате ранен глава района Владимир Ковальчук», – заявил глава региона.

    Ковальчук получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения ног. Директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, находившийся за рулем, госпитализирован с непроникающим ранением живота и поврежденным бедром.

    В настоящее время его оперируют в Рыльской центральной районной больнице. После стабилизации состояния обоих пострадавших переведут в Курскую областную больницу.

    Кроме того, от взрывной волны пострадали стоявшие на крыльце здания начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС.

    Они получили акубаротравмы и слепые осколочные ранения конечностей. Их также доставили в местную больницу с возможностью перевода в Курск. В настоящее время территория оцеплена, на месте происшествия работают саперы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 июля при разминировании в Рыльске погиб взрывотехник ОМОНа.

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    2 июля 2026, 12:14 • Новости дня
    В Британии обвинили Россию в запуске дронов над странами НАТО с судов теневого флота

    Британский доклад: Россия запускала беспилотники над НАТО с судов теневого флота

    В Британии обвинили Россию в запуске дронов над странами НАТО с судов теневого флота
    @ SOPA Images/Reuters

    Для выявления уязвимостей европейской противовоздушной обороны с подсанкционных нефтяных танкеров тайно запустили 144 беспилотника, пролетевших над стратегическими военными базами континента, заявляют авторы доклада Международного института стратегических исследований, расположенного в Лондоне.

    Россия якобы («most likely» в источнике – прим. ВЗГЛЯД) использовала суда теневого флота для запуска беспилотников над стратегическими объектами в Европе, передает Bloomberg со ссылкой на доклад лондонского Международного института стратегических исследований (IISS). Целью кампании было выявление слабых мест в европейских системах противовоздушной обороны.

    Исследователи проанализировали 144 случая появления беспилотников над Ирландией и 12 странами НАТО, включая Германию, Данию, Бельгию и Нидерланды, в период с августа 2024 года по февраль 2026 года. Около половины инцидентов произошло над военными базами, где хранятся американские ядерные бомбы, и над базой французских атомных подводных лодок. Появление дронов иногда приводило к закрытию аэропортов.

    «Мы считаем вероятным, что связанные с Россией суда и их теневой флот использовались в качестве морских платформ для запуска, возвращения или ретрансляции сигналов», – заявил соавтор доклада Чарли Эдвардс.

    Европейские страны в основном избегают прямых обвинений в адрес Москвы. Однако соавтор доклада Луи Бирн отметил, что инциденты с беспилотниками практически прекратились, когда европейские государства начали досматривать суда теневого флота ранее в этом году. В Министерстве обороны России не ответили на запрос агентства о комментариях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Евросоюза возложили на Россию ответственность за инциденты с беспилотниками в Европе.

    В мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Литву для обсуждения ответных мер на пролеты дронов.

    Осенью прошлого года бывший аналитик датской разведки обвинил Москву в использовании танкера для запуска неопознанных аппаратов.

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    2 июля 2026, 16:42 • Новости дня
    ВСУ повторно атаковали таможенный переход в Брянской области после удара по автобусу
    ВСУ повторно атаковали таможенный переход в Брянской области после удара по автобусу
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе таможенного пункта «Красный камень» в Брянской области произошла еще одна атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РенТВ со ссылкой на источник в Telegram.

    По данным телеканала, удар был нанесен повторно, однако каким именно средством он был осуществлен, не уточняется, пишет Lenta.ru. Информации о разрушениях также не приводится. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.

    До этого днем  украинский беспилотник самолетного типа атаковал туристический автобус, следовавший по маршруту Минск – Анапа, в районе таможенного перехода «Красный камень». В результате удара травмы получили два водителя, им была оказана необходимая медицинская помощь. Пассажиры автобуса, являющиеся гражданами Белоруссии, не пострадали и были доставлены в Гомельскую область.

    Следователи завели дело о теракте из-за атаки на автобус в Брянской области.

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    3 июля 2026, 02:05 • Новости дня
    Украинские дроны атаковали три белорусские фуры в Брянской области
    Украинские дроны атаковали три белорусские фуры в Брянской области
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Помимо автобуса, маршрутом Минск – Гомель – Анапа, дроны ВСУ ударили по трем белорусским фурам.

    «По имеющейся информации, во время атаки дрона, кроме автобуса с пассажирами, пострадали и три белорусские фуры, одна из которых сгорела полностью», – сообщил телеканал «Первый информационный».

    Напомним, украинский беспилотник 2 июля врезался в следовавший по маршруту Минск – Анапа пассажирский автобус на территории Брянской области. Трех пострадавших при атаке дрона госпитализировали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук  назвал удар украинского беспилотника по пассажирскому автобусу целенаправленным. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного происшествия.

    Белорусам рекомендовали воздержаться от поездок в приграничные с Украиной регионы России.

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    2 июля 2026, 19:56 • Новости дня
    Эксперт: Фон дер Ляйен «опытом Украины» доведет экономику Армении до упадка

    Юшков предсказал коллапс армянской экономики в случае отказа от российского газа

    Эксперт: Фон дер Ляйен «опытом Украины» доведет экономику Армении до упадка
    @ primeminister.am

    Tекст: Андрей Резчиков

    Европейские чиновники могут поделиться с Арменией «успешным» опытом, как довести экономику до упадка и сократить энергопотребление за счет кризиса. Российский газ остается безальтернативным для Еревана, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. В ходе визита в Армению глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС поможет стране с диверсификацией ее энергетического импорта по примеру Украины.

    «Визит экспертов ЕС в Ереван для содействия в диверсификации энергоресурсов, анонсированный Урсулой фон дер Ляйен, стоит рассматривать в качестве политической поддержки армянского премьера Никола Пашиняна, которому важно после недавно прошедших выборов показать гражданам первые плоды своей работы», – считает Игорь Юшков, старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

    «В практическом же плане инициатива вызывает большие вопросы. Брюссель годами убеждал инвесторов в неизбежности скорого энергоперехода и призывал не вкладывать средства в проекты по добыче нефти и газа. Результат оказался предсказуем: когда спрос начал восстанавливаться, предложение оказалось не готово его удовлетворить», – отметил аналитик.

    Эксперт напомнил, что цены на газ в Европе начали резко расти еще с середины 2021 года, когда поставки из России шли в полном объеме. «Поэтому, когда представители ЕС говорят о «снижении зависимости от отдельных источников», за этим часто скрывается простое сокращение объемов потребления из-за неподъемных цен. Именно этим опытом – как довести экономику до упадка и сократить энергопотребление не за счет эффективности, а за счет кризиса – еврочиновники могут «успешно» поделиться с Арменией», – полагает Юшков.

    Эксперт подчеркивает, что с точки зрения реальной инфраструктуры диверсифицировать поставки газа в Армению практически невозможно. Текущая трубопроводная система завязана на три направления: Россия, Иран и Азербайджан. «Азербайджан сейчас добывает газ на пределе возможностей, и все свободные объемы уходят в Европу и Турцию. Иран, несмотря на статус газовой державы, сам испытывает хронический дефицит. Только Россия остается стабильным партнером на рынке энергетики Армении», – пояснил спикер.

    Единственное, что может предложить Европа идеологически и технически – это субсидирование возобновляемой энергетики. «Брюссель наверняка порекомендует Еревану сократить генерацию на газе и переключиться на солнечную или ветряную энергию. Однако это не решит фундаментальную проблему: значительная часть армянского транспорта работает на газе», – добавил собеседник.

    Наиболее вероятный практический сценарий для первого этапа – это предоставление Брюсселем небольших грантов или субсидий. «ЕС может компенсировать разницу в цене, если Армения решится закупать нефтепродукты у альтернативных поставщиков по завышенной стоимости, или выдать средства на покрытие первых убытков от роста цен на газ. Однако это классические «гранты-заманиловки», призванные создать иллюзию заботы», – прогнозирует Юшков.

    Отсылка к опыту Украины, на которую сослалась фон дер Ляйен, «абсолютно некорректна в силу разного географического положения и инфраструктурной связанности, но она политически маркирует Армению как нового «фаворита» Запада». «Это жест поддержки Пашиняна, который должен дать ему результат в виде хоть каких-то обещаний от Брюсселя. Однако европейцам здесь гордиться особо нечем. До сих пор никакого целенаправленного отказа от российского газа в самом ЕС не было», – заключил Юшков.

    О том, что ЕС направит в Армению группу экспертов для диверсификации ее энергетического импорта, как сообщает ТАСС, заявила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Ереване с участием премьер-министра Никола Пашиняна. Она также добавила, что у ЕС в этой сфере «большой опыт на примерах Украины и Молдавии».

    Заявление прозвучало в ответ на вопрос о готовности Брюсселя поддержать Армению в случае, если Россия решит использовать цены на природный газ как инструмент политического давления. В этом году Армения собирается импортировать из России порядка 2,2-2,3 млрд кубических метров природного газа, что покрывает более 82% всех потребностей страны в этом топливе. Остальные объемы (около 20%) республика получает из Ирана по бартерной схеме «газ в обмен на электроэнергию».

    Армения приобретает российский газ по фиксированному льготному тарифу в 177,5 доллара за тысячу кубических метров. Как заявлял в апреле президент России Владимир Путин, эта стоимость значительно ниже рыночной (для сравнения: текущие цены на газ в Европе составляют около 600 долларов за 1000 кубов). Тариф зафиксирован в рамках действующего соглашения Армении с Газпромом (действует до конца 2026 – начала 2027 года).

    На фоне стремления Еревана сблизиться с Евросоюзом, российская сторона в мае открыто предупредила Армению о возможной потере льгот. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков официально заявил, что в случае выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) цены на газ для нее автоматически станут рыночными.

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    2 июля 2026, 22:10 • Новости дня
    Военкор: Российские войска зашли в Алексеево-Дружковку на севере ДНР

    Военкор Рожин: ВС России зашли в Алексеево-Дружковку

    Военкор: Российские войска зашли в Алексеево-Дружковку на севере ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие зашли в Алексеево-Дружковку на севере ДНР и начали за нее бои, не дожидаясь, когда завершится зачистка Константиновки, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «Сообщают, что российские войска уже зашли в Алексеево-Дружковку и завязали за нее бои непосредственно в населенном пункте», – написал он в Max-канале со ссылкой на источники.

    Рожин уточнил, что российские военнослужащие не стали оттягивать решение вопроса с поселением и ждать, когда дочистят Константиновку.

    «Уже пошли бои за Алексеево-Дружковку. Далее сама Дружковка», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, солдаты ВСУ 26 июня начали бежать из Алексеево-Дружковки. Минобороны сообщило о том, что российские войска завершают зачистку Константиновки от ВСУ.


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    2 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Захарова: Даже Кличко признал масштаб удара по Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что даже мэр Киева Виталий Кличко признал масштаб российских ударов по территории Украины.

    Дипломат процитировала слова Кличко, который, по ее утверждению, так оценил произошедшее: «Это была ужасная ночь для Киева. Самая масштабная атака». Соответствующий комментарий Захарова опубликовала в своем Telegram-канале.

    При этом она подчеркнула, что российские удары были направлены не по гражданской инфраструктуре, а по военно-стратегическим объектам, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины.

    Напомним, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности в Киеве. Военный эксперт Юрий Кнутов отметил применение нескольких десятков ракет по ключевым целям.

    Ранее Захарова назвала убийства мирных граждан повседневной практикой украинских властей.

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    2 июля 2026, 21:06 • Новости дня
    Украинские войска ударили по пассажирскому автобусу в Лисичанске

    Пасечник: Украинские войска ударили по пассажирскому автобусу в Лисичанске

    Украинские войска ударили по пассажирскому автобусу в Лисичанске
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Лисичанске ЛНР оказался под ударом пассажирский автобус, ранения получили двенадцать человек, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

    Обстрел произошел в момент возвращения горожан с работы. «В то время, когда люди возвращались домой с работы, неонацисты атаковали городской автобус в Лисичанске. Ранения разной степени тяжести получили 12 человек. Их экстренно доставили в лечебные учреждения. Информация о пострадавших еще уточняется», – написал Пасечник в своем канале в Max.

    По его словам, все раненые оперативно доставлены в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Характер травм у пострадавших различается, данные о состоянии людей уточняются.

    Глава республики также сообщил, что следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия ударов по автобусу. Правоохранительные органы осматривают место происшествия и собирают материалы для последующего разбирательства.

    В начале июня украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус с пассажирами.

    В августе 2024 года ВСУ обстреляли пассажирский транспорт в Лисичанске кассетными боеприпасами. В результате того удара погибли три мирных жителя.

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    3 июля 2026, 08:18 • Новости дня
    Польша решила утилизировать 14 истребителей МиГ-29 для Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польша планирует утилизировать 14 истребителей МиГ-29, которые изначально предназначались для передачи Украине.

    Польская сторона планирует уничтожить 14 истребителей МиГ-29, которые изначально должны были пополнить украинский авиапарк, передают «Вести» со ссылкой на Telegram-каналы. Сделка по поставкам этих боевых машин окончательно сорвалась.

    Основной причиной отмены договоренностей стало категоричное нежелание украинских властей передавать Варшаве технологии создания беспилотников. Стороны так и не смогли прийти к компромиссу об обмене самолетов на дроны.

    Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что передача техники не состоится. Позднее это решение подтвердила его заместитель Магдалена Собковяк-Чернецкая, подчеркнув, что вопрос поставок больше не рассматривается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава отменила передачу истребителей МиГ-29 из-за нежелания украинской стороны делиться разработками беспилотников.

    Украинские власти отказались принимать самолеты без проведения их предварительной модернизации за счет польской стороны.

    Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик потребовал от Киева интересующие технологии дронов в обмен на оставшиеся машины.

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    3 июля 2026, 08:07 • Новости дня
    ВСУ понесли большие потери при обороне харьковского Белого Колодезя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские боевики из состава 159-й бригады ВСУ понесли большие потери в поселке Белый Колодезь на волчанском направлении и продолжают перебрасывать резервы из тыловых районов Харьковской области для его удержания, сообщили в российских силовых структурах.

    Противник понес серьезные потери в районе поселка Белый Колодезь на волчанском направлении, передает РИА «Новости». Для удержания позиций командование продолжает перебрасывать резервы из тыловых районов Харьковской области.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что большинство украинских националистов из состава 159-й бригады ВСУ были уничтожены российскими войсками именно в поселке Белый Колодезь в Волчанском районе, для удержания которого противник постоянно перебрасывает резервы из тыловых районов Харьковской области», – рассказали представители силовых структур. За прошедшие сутки подтвержденные потери украинской стороны превысили 220 человек.

    Из них более 160 военных ликвидированы в Сумской области, а свыше 60 – в Харьковской. Населенный пункт Белый Колодезь служит значимым центром снабжения группировки восточнее Волчанска. Его освобождение позволит перерезать пути сообщения, нарушить логистику и серьезно осложнить переброску дополнительных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 июля подразделения группировки «Север» нанесли поражение украинским войскам около Белого Колодезя.

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    3 июля 2026, 01:05 • Новости дня
    В совершении теракта в Монако заподозрили гражданку Украины из Германии

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате взрыва в понедельник вечером в Монако трое получили ранения, в том числе женщина, которая находится в критическом состоянии, а подозреваемой в совершении теракта следователи считают гражданку Украины.

    «По нашим сведениям, 30-летняя женщина, проживающая в Германии, якобы бросила заминированный пакет перед домом украинского олигарха Вадима Ермолаева», – пишет газета Le Figaro.

    Спустя четыре дня с момента взрыва, следователи считают, что его целью, скорее всего, был украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

    Несколько источников сообщили, что подозреваемая некоторое время следила за бизнесменом. Во внутренней записке полиции Монако сказано: «вероятно, это женщина, которая замаскируется под мужчину», передает BFMTV. Для поимки подозреваемого выдан европейский ордер на арест.

    По данным канала, следователи рассматривают две основные версии покушения: организованная преступность и иностранное вмешательство.

    Напомним, поздним вечером понедельника, 29 июня, французский телеканал BFMTV сообщил, что в  Монако прогремел взрыв. BFMTV назвал одним из пострадавших от взрыва украинского олигарха Ермолаева, Анна Ермолаева, супруга олигарха, заявила о своем отсутствии на месте взрыва в Монако.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Figaro сообщила, что взрывчатку у дома украинского олигарха в Монако заложила женщина. Следователи установили личность  террориста и выдали ордер на его арест. Российские силовики назвали возможных организаторов теракта в Монако.

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    2 июля 2026, 17:38 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии заявила о распространении украинского опыта на Армению

    Фон дер Ляйен: ЕК применит опыт Украины к Армении

    Глава Еврокомиссии заявила о распространении украинского опыта на Армению
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство Европейского союза намерено использовать наработки, полученные на Украине и в Молдавии, для поддержки Еревана, сообщил глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, на следующей неделе ожидается визит профильных экспертов, которые займутся вопросами энергетической независимости республики и диверсификации поставок энергоресурсов, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

    Глава ЕК подчеркнула важность предстоящих изменений. «У европейского объединения в этой сфере большой опыт на примерах Украины и Молдовы», – заявила фон дер Ляйен.

    Помимо энергетического сектора, европейские чиновники планируют поддержать местных фермеров. Политик пообещала открыть доступ на рынки Европы почти для 99% армянской сельскохозяйственной продукции.

    Напомним, самолет председателя Еврокомиссии приземлился в ереванском аэропорту Звартноц.

    Брюссель запланировал отменить пошлины на 80% армянского экспорта. Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о разработке масштабного пакета экономической помощи Еревану.

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