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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мошенники научились «разводить» целые государства

    Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.

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    Антон Крылов Антон Крылов Как туризм влияет на патриотизм

    С каждым годом все больше людей у нас понимает, что мы не зря живем в самой большой стране мира. Россию нужно видеть своими глазами, и, кстати, возможно, американцы и китайцы – такие патриоты своих стран в том числе и потому, что много по ним путешествуют.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Последний баррель нефти сожгут не в двигателе

    Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.

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    23 июля 2026, 14:43 • Новости дня

    Вынесен приговор московскому экстрасенсу за покушение на убийство

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Зеленограде мужчина, называвший себя отшельником и императором, получил длительный срок за попытку застрелить свою бывшую девушку и ее семью, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

    Суд приговорил к 11 годам лишения свободы «отшельника-экстрасенса» за покушение на убийство бывшей возлюбленной и ее семьи в Зеленограде, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Следствие установило, что 24 марта мужчина планировал расправиться с девушкой и ее родителями.

    Злоумышленник отключил свет в квартире и дождался, когда жертва выйдет в коридор. Он попытался выстрелить в нее из автомата АК-74, однако произошла осечка. На помощь пришел отец девушки, который оттолкнул нападавшего и укрылся вместе с дочерью в квартире, где также находилась мать.

    «Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – добавили в СК.

    Фигурант признан виновным в покушении на убийство нескольких лиц и незаконном обороте оружия.

    В ходе обысков у обвиняемого был найден чехословацкий пистолет-пулемет. На допросах мужчина называл себя «отшельником-экстрасенсом», а в суде представлялся «императором России Леонидом».

    Вина была доказана результатами дактилоскопических, генетических и психолого-психиатрических экспертиз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года правоохранители направили в суд уголовное дело о покушении на убийство жительницы Зеленограда.

    В феврале 2026 года суд в Москве заочно арестовал подозреваемого в убийстве своей бывшей девушки.

    В мае другой ревнивец облил экс-возлюбленную кислотой.

    21 июля 2026, 15:52 • Новости дня
    Собянин сообщил о продлении синей ветки метро за МКАД

    Tекст: Денис Тельманов

    Строительство новых станций решит сложную транспортную ситуацию для десятков тысяч жителей Замкадья и разгрузит Щелковское шоссе.

    Глава города Сергей Собянин утвердил планы развития транспортной инфраструктуры на востоке столицы, передает РИА «Недвижимость».

    «Жители Восточного долгое время просили продлить эту линию от станции «Гольяново» до района Восточный, который находится за МКАД. Ситуация транспортная там крайне сложная, потому как жителям приходится выезжать на Щелковское шоссе, очень перегруженное, которое по утрам стоит в пробках. Конечно, важно продлить эту линию до района Восточный. Такое решение мы приняли», – заявил мэр.

    Градоначальник отметил, что работы не повлияют на сроки сдачи станции «Гольяново». Проходка тоннелей начнется одновременно, что позволит быстрее обеспечить комфортный проезд для москвичей и снизить трафик на одной из самых проблемных магистралей города.

    Новая инфраструктура поможет 12 тыс. москвичей и десяткам тысяч жителей подмосковных Балашихи и Щелковского района. Сейчас синяя ветка включает 22 станции и тянется более чем на 45 километров, обслуживая 1,5 млн человек. После открытия новых участков ее длина превысит 47 километров, а ежедневный пассажиропоток достигнет 790 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле столичный Дептранс сообщил о временном закрытии четырех станций Арбатско-Покровской линии.

    В конце прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин заявил о планах строительства двух новых станций метро на Ярославском шоссе. Чуть ранее градоначальник поделился планами возведения пяти новых станций Филевской линии.

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    22 июля 2026, 23:05 • Новости дня
    Налоговая заблокировала счета покупательницы квартиры Ларисы Долиной

    Tекст: Катерина Туманова

    Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала банковские счета Полины Лурье, которая стала владелицей элитной столичной недвижимости, принадлежавшей ранее певице Ларисе Долиной.

    Операции по счетам Полины Лурье, которая приобрела недвижимость Ларисы Долиной в центре Москвы, были приостановлены, передает РИА «Новости».

    Решение было принято 6 июля из-за того, что женщина не предоставила налоговую декларацию в течение 20 дней после истечения установленного срока.

    В 2024 году Лурье купила столичную квартиру Долиной. Позже артистка заявила о том, что стала жертвой мошенников, вынудивших ее продать жилье и передать им вырученные средства.

    Певица пыталась оспорить сделку в суде. Длительные судебные разбирательства дошли до Верховного суда, который в декабре 2025 года оставил право собственности за новой владелицей. При этом суд признал артистку потерпевшей от преступных действий.

    В настоящее время Лефортовский суд Москвы рассматривает иск Долиной к обманувшим ее злоумышленникам. В ноябре 2025 года Балашихинский городской суд удовлетворил требования певицы о возмещении вреда на сумму более 176 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Лурье опровергла слухи о продаже бывшей квартиры Долиной. В начале июля президиум Верховного суда  принял обобщающий правовые позиции документ по спорам о продаже квартир под влиянием обмана.

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    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

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    20 июля 2026, 16:18 • Новости дня
    Крупный пожар охватил старинное здание в центре Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    в Малом Казенном переулке в Москве в старинном двухэтажном доме вспыхнул пожар на площади 250 квадратных метров.

    Информацию о происшествии подтвердили представители городских экстренных служб, передает РИА «Новости».

    «Произошло возгорание здания старой постройки по адресу: Малый Казенный переулок, дом 5, строение 3», – сообщил собеседник агентства.

    По предварительным данным, пламя охватило около 250 квадратных метров. Для оперативной ликвидации огня на место происшествия направлена резервная техника столичного гарнизона пожарной охраны.

    В мае на востоке Москвы вспыхнул масштабный пожар в здании хостела. В феврале спасатели эвакуировали двадцать пять человек из горящего восьмиэтажного дома.

    В начале прошлого года на севере столицы загорелось реконструируемое двухэтажное здание.

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    20 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Синоптик сообщила о надвигающихся на Москву грозах и ливнях

    Синоптик Макарова сообщила о надвигающихся на Москву грозах и ливнях

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жителей столичного региона ожидает облачная погода с прояснениями, при этом в восточных районах Подмосковья пройдут сильные дожди, сопровождаемые порывистым ветром, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

    «Зона атмосферного фронта будет во вторник определять погоду. В Москве и Московской области она ожидается облачная с прояснениями», – сообщила Макарова, передает ТАСС.

    По словам специалиста, на востоке Подмосковья прогнозируются кратковременные, но местами сильные дожди. В некоторых районах возможны грозы. Максимальная температура воздуха в столице достигнет 26 градусов, а по области столбики термометров покажут от 22 до 27 градусов.

    Юго-западный ветер будет дуть со скоростью от пяти до 10 метров в секунду. При грозе его порывы могут усиливаться до 15 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за гроз. В мае синоптики также предупреждали жителей столичного региона о надвигающейся непогоде.

    До этого метеорологи вводили аналогичный режим из-за ливней с сильными порывами ветра.

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    20 июля 2026, 20:32 • Новости дня
    Пожар на крыше дома на Страстном бульваре в Москве полностью потушен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московские спасатели завершили тушение огня на крыше восьмиэтажного жилого здания в центре столицы.

    Инцидент произошел на Страстном бульваре столицы, где изначально вспыхнули строительные материалы, передает РИА «Новости».

    «Пожар на Страстном бульваре полностью ликвидирован. Причину установят дознаватели МЧС России», – сообщили в МЧС России.

    Напомним, на крыше восьмиэтажного здания на Страстном бульваре загорелись строительные материалы.

    Позже площадь возгорания в элитном жилом комплексе достигла 400 квадратных метров. Пожарные успешно локализовали огонь на мансардном этаже.

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    20 июля 2026, 15:22 • Новости дня
    Площадь пожара в московском ЖК увеличилась до 400 квадратных метров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Масштаб возгорания в элитном жилом комплексе «Дом на Страстном бульваре» в центре столицы увеличился, достигнув отметки в 400 квадратных метров.

    В оперативных службах подтвердили, что огонь охватил значительную территорию здания в центре столицы, передает ТАСС.

    «Площадь пожара составляет приблизительно 400 кв. метров», – сообщил собеседник агентства. Информацию об увеличении масштабов происшествия официально подтвердили в пресс-службе МЧС России.

    Предварительной причиной инцидента называют возможное нарушение норм противопожарной безопасности во время проведения строительных работ. Специалисты также намерены рассмотреть и другие версии возникновения чрезвычайного происшествия.

    Изначально на крыше восьмиэтажного здания на Страстном бульваре загорелись строительные материалы. Позже площадь возгорания под кровлей жилого комплекса увеличилась до 200 квадратных метров.

    В мае масштабный пожар вспыхнул в хостеле на востоке столицы.

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    20 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Пожарные локализовали возгорание в мансарде дома на Страстном бульваре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пожарным удалось успешно локализовать возгорание на кровле и мансардном этаже элитного жилого комплекса «Дом на Страстном бульваре» в центре российской столицы.

    «Пожар локализован, тушение продолжается», – сообщил собеседник ТАСС в оперативных службах.

    Специалисты продолжают работу на месте происшествия для полной ликвидации последствий инцидента.

    Изначально на крыше восьмиэтажного здания на Страстном бульваре загорелись строительные материалы. Позже спасатели выявили дополнительный очаг пламени на мансардном этаже.

    В итоге масштаб возгорания в элитном жилом комплексе достиг отметки в 400 квадратных метров.

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    20 июля 2026, 19:56 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще восьми дронов на подлете к Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные отразили очередную воздушную атаку на столицу, уничтожив на подлете к городу еще восемь беспилотных аппаратов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожено восемь беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал глава города в своем канале в Max.

    Всего с начала текущих суток защитники неба ликвидировали 87 дронов на подступах к столичному региону.

    В понедельник утром Собянин сообщил, что с вечера воскресенья на Москву летело более 400 дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили 15 дронов на подлете к Москве около 3 часов в ночь на понедельник. До этого аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в ограниченный режим работы, как и Внуково.

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    21 июля 2026, 07:09 • Новости дня
    Метеоролог предупредила о грозе в Москве

    Метеоролог Позднякова предупредила о грозе в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Во вторник жителей российской столицы ожидает теплая погода с кратковременными осадками, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

    В течение дня столичный регион накроют осадки, пояснила Позднякова, передает РИА «Новости».

    «Во вторник в Москве ожидаются дожди, днем в городе возможна гроза. Ветер будет порывистый со скоростью 12-15 метров в секунду», – рассказала специалист.

    Синоптик добавила, что минимальная температура воздуха составит от 17 до 19 градусов. В дневные часы столбики термометров поднимутся до отметки 24-26 градусов тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Гидрометцентр предупреждал москвичей о кратковременных дождях с грозами.

    В понедельник синоптики прогнозировали в столичном регионе облачную погоду с прояснениями и сильные дожди.

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    22 июля 2026, 22:50 • Новости дня
    Графа Шереметева госпитализировали после обморока в московском ресторане

    Tекст: Катерина Туманова

    Граф Петр Шереметев потерял сознание в одном из ресторанов на улице Волхонка в Москве, после чего был доставлен в больницу.

    «Потомка сподвижника Петра Великого, графа Петра Шереметева госпитализировали из столичного ресторана после обморока», – приводят «Вести» данные Telegram-канал «112».

    Петру Шереметеву 94 года. Он известен как меценат, а также французский и российский общественный деятель. На протяжении долгих лет граф занимал должность руководителя консерватории имени Сергея Рахманинова в Париже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2025 года письмо графа Шереметева о возвращении направили Путину, однако Песков заявил, что Кремль такого письма не получал. В марте 2026 года Степашин сообщил о переезде графа Шереметева в Россию.


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    22 июля 2026, 22:53 • Новости дня
    В жилом доме в центре Москвы вспыхнул сильный пожар

    Квартира загорелась в многоэтажном здании на Гончарной улице в центре Москвы

    Tекст: Денис Тельманов

    Огонь охватил личные вещи и мебель в одной из квартир жилого здания, расположенного в Таганском районе столицы.

    Возгорание произошло в жилом помещении в центре российской столицы, передает ТАСС. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения для ликвидации огня.

    Представители экстренных служб прокомментировали ситуацию. «В Главное управление МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Гончарная, д. 26, к. 1», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Специалисты уточнили, что в пострадавшей квартире горят предметы интерьера. В настоящее время спасатели продолжают работу на объекте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее крупный пожар охватил старинное двухэтажное здание в Малом Казенном переулке.

    В феврале спасатели полностью ликвидировали возгорание площадью 150 квадратных метров в другом столичном жилом доме.

    В том же месяце медицинская помощь понадобилась девяти пострадавшим жильцам загоревшегося восьмиэтажного здания в центре Москвы.

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    23 июля 2026, 06:59 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве четыре дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о четырех дронах ВСУ, уничтоженных на подлете к городу ранним утром в четверг.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого аэропорты Внуково и Домодедово перешли на режим обслуживания рейсов по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду над Россией уничтожили 242 украинских беспилотника.

    При этом российские детекторы «Тень» научились перехватывать американские дроны Hornet.

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    22 июля 2026, 23:33 • Новости дня
    При пожаре в центре Москвы пострадал человек

    Tекст: Катерина Туманова

    На Гончарной улице в Москве произошло загорание личных вещей и мебели в одной из квартир жилого дома, на данный момент пожар локализован, сообщили в столичном ГУ МЧС России.

    В оперативных службах города сообщили, что на месте пожара есть пострадавший, дальнейшая информация уточняется.

    «В результате пожара есть пострадавший», – сказал источник ТАСС.

    Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили, что загорелась квартира в многоэтажном здании на Гончарной улице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее пожар охватил старинное двухэтажное здание в Малом Казенном переулке. Тогда же потушили пожар на крыше дома на Страстном бульваре.

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    23 июля 2026, 12:46 • Новости дня
    Собянин: Первый в мире космический мини-шаттл создали в ОЭЗ «Технополис Москва»

    Московские специалисты разработали уникальный возвращаемый аппарат, способный доставлять материалы с орбиты без риска сгорания в плотных слоях атмосферы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Инновационные устройства для исследования космоса спроектировали на территории особой экономической зоны «Технополис Москва», написал Собянин в Max.

    Среди новинок представлен мини-шаттл, который может самостоятельно возвращать на Землю результаты научных экспериментов. Этот аппарат возможно запускать как с орбитальных станций, так и с небольших спутников.

    Вторым изобретением стал квантовый датчик, предназначенный для фиксации мельчайших частиц из нескольких атомов. Устройство позволит ученым детально изучать процессы формирования космической пыли. Кроме того, технология поможет разработать новые методы защиты пилотируемых кораблей.

    Обе разработки призваны значительно расширить возможности изучения околоземного пространства и повысить уровень безопасности будущих миссий. На данный момент создатели уже завершили первый этап оформления патентов на свои изобретения.

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    23 июля 2026, 00:51 • Новости дня
    Аэропорт Внуково временно стал обслуживать рейсы по согласованию

    Аэропорт Внуково временно обслуживает рейсы по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации объявил в Max-канале о переходе аэропорта Внуково на работу с рейсами по согласованию

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус  рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду над Россией уничтожили 242 украинских беспилотника. При этом российские детекторы «Тень» научились перехватывать американские дроны Hornet.


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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

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    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

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