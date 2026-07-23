Вынесен приговор московскому экстрасенсу за покушение на убийство

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суд приговорил к 11 годам лишения свободы «отшельника-экстрасенса» за покушение на убийство бывшей возлюбленной и ее семьи в Зеленограде, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Следствие установило, что 24 марта мужчина планировал расправиться с девушкой и ее родителями.

Злоумышленник отключил свет в квартире и дождался, когда жертва выйдет в коридор. Он попытался выстрелить в нее из автомата АК-74, однако произошла осечка. На помощь пришел отец девушки, который оттолкнул нападавшего и укрылся вместе с дочерью в квартире, где также находилась мать.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – добавили в СК.

Фигурант признан виновным в покушении на убийство нескольких лиц и незаконном обороте оружия.

В ходе обысков у обвиняемого был найден чехословацкий пистолет-пулемет. На допросах мужчина называл себя «отшельником-экстрасенсом», а в суде представлялся «императором России Леонидом».

Вина была доказана результатами дактилоскопических, генетических и психолого-психиатрических экспертиз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года правоохранители направили в суд уголовное дело о покушении на убийство жительницы Зеленограда.

В феврале 2026 года суд в Москве заочно арестовал подозреваемого в убийстве своей бывшей девушки.

В мае другой ревнивец облил экс-возлюбленную кислотой.