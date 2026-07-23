Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.6 комментариев
Вынесен приговор московскому экстрасенсу за покушение на убийство
В Зеленограде мужчина, называвший себя отшельником и императором, получил длительный срок за попытку застрелить свою бывшую девушку и ее семью, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.
Суд приговорил к 11 годам лишения свободы «отшельника-экстрасенса» за покушение на убийство бывшей возлюбленной и ее семьи в Зеленограде, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Следствие установило, что 24 марта мужчина планировал расправиться с девушкой и ее родителями.
Злоумышленник отключил свет в квартире и дождался, когда жертва выйдет в коридор. Он попытался выстрелить в нее из автомата АК-74, однако произошла осечка. На помощь пришел отец девушки, который оттолкнул нападавшего и укрылся вместе с дочерью в квартире, где также находилась мать.
«Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – добавили в СК.
Фигурант признан виновным в покушении на убийство нескольких лиц и незаконном обороте оружия.
В ходе обысков у обвиняемого был найден чехословацкий пистолет-пулемет. На допросах мужчина называл себя «отшельником-экстрасенсом», а в суде представлялся «императором России Леонидом».
Вина была доказана результатами дактилоскопических, генетических и психолого-психиатрических экспертиз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года правоохранители направили в суд уголовное дело о покушении на убийство жительницы Зеленограда.
В феврале 2026 года суд в Москве заочно арестовал подозреваемого в убийстве своей бывшей девушки.
В мае другой ревнивец облил экс-возлюбленную кислотой.