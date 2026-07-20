В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.7 комментариев
Два человека погибли в Испании при праздновании победы на ЧМ по футболу
В Испании при праздновании победы на ЧМ по футболу погибли два человека и 80 пострадали
Торжества по случаю победы сборной Испании в финале чемпионата мира по футболу обернулись массовыми беспорядками, гибелью двоих человек и десятками пострадавших, сообщили СМИ.
Как пишет новостное агентство EFE, масштабные торжества по случаю триумфа национальной сборной в финале чемпионата мира по футболу обернулись трагедией в Испании, передает РИА «Новости».
«Празднования победы Испании в финале чемпионата мира по футболу привели к гибели двух человек, более 80 пострадавшим и как минимум 12 задержаниям по всей стране», – говорится в сообщении.
В городе Сонсека скончался 20-летний фанат, у которого во время просмотра матча начались судороги. Еще одна трагедия произошла в Сьюдад-Родриго, где 13-летний подросток погиб в результате обрушения фонтана.
В Мадриде правоохранители задержали семь человек. Пятерых подозревают в преступлении на почве ненависти после инцидента в баре. Еще двоих арестовали за беспорядки, нападение на полицейских и неповиновение властям на столичных площадях. В больницы Мадрида доставили 36 пострадавших.
В Барселоне трое задержаны за кражи, медицинская помощь потребовалась 29 болельщикам. В Валенсии двое арестованы за нападение на стражей порядка. Гражданская гвардия в Наварре расследует нападение группы в масках на военнослужащих в баре Берриосара, где пострадали шесть человек. В Бильбао полиция установила личности 20 нарушителей после попытки сорвать трансляцию финала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании обыграла команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу.
В муниципалитете Сьюдад-Родриго во время ликования болельщиков обрушилась часть конструкции городского фонтана.
В столицах Аргентины и Испании после завершения турнира произошли столкновения фанатов с полицией.