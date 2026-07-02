  • Новость часаЭксперт объяснил выбор целей для массированного удара по Киеву
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов ВСУ будут шантажировать Россию Приднестровьем

    Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Нельзя отдавать Запорожскую Сечь бандеровцам

    Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.

    23 комментария
    2 июля 2026, 11:59 • Новости дня

    Альпинистка выжила при падении с высоты 450 метров

    Неопытная американская альпинистка выжила после падения с высоты более 450 м

    Tекст: Мария Иванова

    При восхождении на калифорнийскую гору Шаста 31-летняя женщина пролетела вниз почти полкилометра, невероятным образом уцелев и сломав лишь лодыжку.

    Неопытная альпинистка осталась в живых при падении с высоты более 450 метров в горах Калифорнии, передает РИА «Новости».

    По данным Лесной службы США, 31-летняя женщина совершала восхождение на гору Шаста в составе группы из трех новичков.

    «Рейнджерам поступил звонок о том, что женщина упала с высоты примерно 1500 футов... Она была в хорошем настроении, когда ее нашли, у нее подозревают перелом правой лодыжки и другие травмы», – говорится в заявлении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели спустили к подножию Вилючинского вулкана сорвавшуюся при восхождении туристку.

    На горе Эльбрус неопытная девушка получила ушиб из-за внезапного камнепада.

    1 июля 2026, 16:46 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила за упрощение оформления пенсий
    «Единая Россия» выступила за упрощение оформления пенсий
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Государственной Думе подготовили законопроект, позволяющий назначать страховые пенсии по старости без личного обращения граждан в соответствующие инстанции, заявил замруководителя фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

    Партия «Единая Россия» выступила с инициативой упростить процесс оформления пенсионных выплат для россиян, сообщает официальный сайт «Единой России». Заместитель руководителя фракции в Государственной Думе Андрей Исаев рассказал о разработке соответствующего законопроекта.

    По словам парламентария, новые нормы позволят назначать страховые пенсии по старости автоматически, исключая необходимость личного визита граждан в ведомства. «Сегодня у государства достаточно инструментов, чтобы сделать этот процесс быстрым, удобным и комфортным для граждан», – отметил Исаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтруд России подготовил переход к проактивному назначению страховых пенсий по старости.

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    2 июля 2026, 00:59 • Новости дня
    Загорелся популярный у иностранных наемников отель CityHotel Residence в Киеве
    Загорелся популярный у иностранных наемников отель CityHotel Residence в Киеве
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве загорелся элитный отель CityHotel Residence, в котором размещаются иностранные наемники, приезжающие на Украину воевать на стороне ВСУ, сообщают российские военкоры со ссылкой на местные украинские ресурсы.

    Мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях подтвердил пожар в Шевченковском районе. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко указал, что «в результате атаки произошло возгорание в отеле».

    «Военкоры Русской весны» пишут, что горит «элитный отель CityHotel Residence, в котором любят селиться иностранные наёмники».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ткаченко сообщил об атаке ударных БПЛА на Киев.

    Позднее Кличко подтвердил атаку беспилотников на украинскую столицу, после этого в городе начался масштабный пожар.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

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    1 июля 2026, 22:22 • Видео
    Франция обвиняет СБУ в теракте

    Ведущие СМИ Франции со ссылкой на собственные источники и опрошенных экспертов назвали СБУ главным подозреваемым в организации теракта в Монако. Кого и зачем хотел убить Владимир Зеленский?

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    1 июля 2026, 19:20 • Новости дня
    Украинский дрон с пятью килограммами взрывчатки упал в Турции

    IHA: Начиненный взрывчаткой украинский дрон упал в турецкой провинции Трабзон

    Украинский дрон с пятью килограммами взрывчатки упал в Турции
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инцидент с падением украинского беспилотника произошел в турецкой провинции Трабзон, пишет местное агентство IHA.

    «Украинский БПЛА разрушился, врезавшись в дерево в районе Вакфыкебир. Специалисты осмотрели объект и установили, что дрон вооружен пятью килограммами взрывчатки», – говорится в сообщении IHA, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что рухнувший боевой БПЛА спровоцировал панику среди местных жителей. По факту происшествия уже начата официальная проверка.

    В конце июня жители турецкой провинции Самсун обнаружили в поле моторную часть украинского дрона-камикадзе.

    В тот же день крупный неопознанный беспилотник рухнул рядом с жилым домом в деревне Кушкаясы.

    В середине прошлого месяца отдыхающие на побережье Черного моря нашли выброшенный на берег вооруженный летательный аппарат.

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    1 июля 2026, 17:52 • Новости дня
    Захарова заявила о подготовке Россией ответа на американские ракеты в Японии
    Захарова заявила о подготовке Россией ответа на американские ракеты в Японии
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Размещение Вашингтоном ракет средней и меньшей дальности на японской территории создает прямую угрозу Дальнему Востоку и повлечет за собой неизбежные компенсирующие меры, заявила официальный представитель МИД России, Мария Захарова.

    Развертывание Вашингтоном вооружений в соседнем государстве несет угрозу рубежам страны, передает ТАСС. «Мы рассматриваем предоставление территории Японии для размещения американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности вне зависимости от продолжительности дислокации <...> как шаг, оказывающий серьезное негативное воздействие и влияние на стабильность и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона и создающий прямую угрозу российским дальневосточным рубежам», – указала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат отметила, что Москва неоднократно предостерегала Токио от подобных деструктивных действий. По ее словам, теперь российская сторона вынуждена прибегнуть к компенсирующим мерам для укрепления национальной обороноспособности.

    Представитель ведомства добавила, что Россия активно координирует усилия по поддержанию мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе со своими партнерами. В будущем данное стратегическое взаимодействие планируется только усиливать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Министерство иностранных дел России отреагировало на предоставление Японией своей территории для размещения американских ракетных комплексов Typhon.

    Месяцем ранее Мария Захарова назвала развертывание Токио дальнобойных вооружений частью опасного курса на ремилитаризацию.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков предупредил о неизбежности компенсирующих военно-технических мер со стороны Москвы.

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    1 июля 2026, 16:50 • Новости дня
    Пушков опубликовал документы об обещании США не расширять НАТО на восток
    Пушков опубликовал документы об обещании США не расширять НАТО на восток
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Сенатор Алексей Пушков опубликовал бумаги, подтверждающие нарушение Вашингтоном данного в 1990 году твердого обещания отказаться от продвижения военного блока на восток.

    В представленных материалах зафиксированы гарантии бывшего американского госсекретаря Джеймса Бейкера советскому лидеру Михаилу Горбачеву. Политик заверял, что после интеграции объединенной Германии Североатлантический альянс откажется от расширения в восточном направлении.

    «Если мы сохраним присутствие в той части Германии, которая является частью НАТО, то не произойдет расширение юрисдикции сил НАТО ни на один дюйм на восток», – перевел фрагмент текста Алексей Пушков в Telegram.

    Парламентарий назвал формулировки предельно ясными и констатировал факт обмана со стороны Соединенных Штатов. Он напомнил, что спустя всего три года в Вашингтоне начали активно разрабатывать планы по присоединению восточных стран к военному союзу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года президент России Владимир Путин потребовал исполнения обещаний о нерасширении НАТО на восток.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил признание Дональдом Трампом факта обмана российской стороны.

    Агентство национальной безопасности США сняло гриф секретности с архивных документов об отношениях альянса и Москвы.

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    2 июля 2026, 07:17 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по военным заводам и аэродромам на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные атаковали высокоточным оружием и беспилотниками предприятия военной промышленности и энергетические объекты в нескольких украинских регионах, сообщило Минобороны.

    Поражены предприятия военной промышленности и топливно-энергетический комплекс в Киеве и области. Кроме того, серьезный урон нанесен инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, указало ведомство в Max.

    Атака осуществлялась с использованием высокоточного оружия большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударных дронов.

    Ранее российские военкоры сообщали, что в ночь на 2 июля российские войска нанесли ракетные удары по целям в Киеве.

    В украинской столице прогремели взрывы и была объявлена воздушная тревога.

    Напомним, в конце прошлой недели ВС России в ответ на террористические атаки киевского режима поразили НПЗ в городе Кременчуг в Полтавской области, территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и объекты хранения вооружения в Киеве.

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    2 июля 2026, 10:32 • Новости дня
    Кличко: Киев подвергся самому массированному удару
    Кличко: Киев подвергся самому массированному удару
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ночная атака на объекты военной промышленности и энергетической инфраструктуры украинской столицы была самой массированной, заявил мэр города Виталий Кличко.

    «Самая массированная атака, <…> самая масштабная», – заявил он в видеообращении, передает ТАСС.

    Политик уточнил, что серьезные разрушения зафиксированы во всех районах.

    Местные средства массовой информации также подтвердили появление сильного задымления и множественных очагов возгорания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли ракетные удары по целям в Киеве.

    Были поражены заводы, где производятся ракеты «Нептун-МД» и «Фламинго», дроны «Лютый», а также системы радиоэлектронной борьбы.

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    1 июля 2026, 21:36 • Новости дня
    Захарова призвала Британию увеличивать число геев в органах власти
    Захарова призвала Британию увеличивать число геев в органах власти
    @ Craig Lovell/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Мария Захарова саркастически прокомментировала слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера о самом «гейском» за всю историю британском парламенте. Представитель МИД России призвала Лондон «не останавливаться на достигнутом».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Британии Кира Стармера, передает РИА «Новости». Ранее глава правительства назвал британский парламент мировым лидером по числу представителей ЛГБТ-сообщества (признано в России экстремистским и запрещено) и подчеркнул собственную гордость за этот факт.

    «Мы боялись их с такими достижениями поздравить, чтобы не обидеть. Но раз уж Стармер сам сказал, то, как говорится, примите наше искреннее восхищение и не останавливайтесь на достигнутом», – заявила дипломат.

    Захарова добавила, что ожидала подобных результатов и от других ветвей британской власти, в том числе от внешнеполитического ведомства. Она также пожелала новой команде на Даунинг-стрит ставить перед собой не менее амбициозные задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава британского правительства Кир Стармер публично выразил гордость составом национального парламента из-за беспрецедентного количества представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

    Ранее политик объявил об уходе с поста лидера правящей Лейбористской партии. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично напомнила о стремительных отставках предыдущих британских премьеров.

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    2 июля 2026, 00:34 • Новости дня
    Масштабный пожар произошел в Киеве на фоне атаки БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил атаку БПЛА на украинскую столицу. Российские военкоры со ссылкой на местные украинские ресурсы сообщают о масштабном пожаре в Киеве.

    Кличко в соцсетях сообщил о БПЛА в Деснянском и Шевченковском районах города.

    «Масштабный пожар в Киеве после удара. Кадры сильного пожара после атаки ударного дрона публикуют местные ресурсы», – пишут «Военкоры Русской весны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил об атаке ударных БПЛА.

    Российские войска нанесли удары КАБами по складам ВСУ в Запорожье.

    «Герани» поразили логистические центры ВСУ в районе Новой Одессы Николаевской области Украины.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    2 июля 2026, 10:09 • Новости дня
    Минобороны рассказало о пораженных целях в Киеве

    ВС России поразили производства ракет, дронов «Лютый» и систем РЭБ в Киеве

    Минобороны рассказало о пораженных целях в Киеве
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ходе удара по инфраструктуре киевского режима поразили заводы, где производятся ракеты «Нептун-МД» и «Фламинго», дроны «Лютый», а также системы радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны.

    В Киеве уничтожены мощности завода «Радионикс», выпускающего системы управления для ракет «Нептун-МД» и «Фламинго», указало ведомство в Max.

    «Радоникс» – это ключевая научно-производственная база, которая выпускает системы управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго», оперативно-тактических ракет «Файер Пойнт-7, -9», управляемых ракет «Нептун-МД» и зенитных управляемых ракет (проект «Клон»).

    Кроме того, продукция завода влияет на боевые способности ВВС Украины и их возможность противостоять системам ПВО.

    Также значительный ущерб нанесен компании «Атлон Авиа» и предприятию «Антонов», где собирались ударные дроны большой дальности «Лютый» и «Магура УА».

    «Атлон Авиа» также производит БПЛА других типов и барражирующие боеприпасы.

    Поражены цеха Киевского радиозавода, производившего прицельные комплексы для бронетехники и компоненты для БПЛА.

    АО «Киевский радиозавод» модернизирует прицельные комплексы для всех типов танков и БМП, производящихся на Украине, выпускает оптические прицелы и приборы наведения для бронетехники, комплектующие почти для всех разведдронов и ударных дронов ВСУ.

    Также предприятие производит интегральные схемы, элементы микросборок для ЗРК, РЭБ и авиационной техники.

    Уничтожен логистический центр «МЛП-Чайка» с западным вооружением и склад горючего «Грандтерминал», снабжавший топливом украинские войска. Дополнительно поражены газораспределительные станции, обеспечивавшие энергией оборонный комплекс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные атаковали высокоточным оружием предприятия военной промышленности в нескольких украинских регионах.

    Также ВС России нанесли удары по газовой инфраструктуре украинских военных возле Запорожья с помощью беспилотников «Герань», и поразили объекты транспортной и военной инфраструктуры украинской армии в двух областях.

    Видео ударов смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    2 июля 2026, 02:20 • Новости дня
    МИД указал на рассуждения японской прессы о ракетных ударах по Владивостоку

    Представитель МИД Волосастов: Пресса Японии пишет о возможных ударах по России

    МИД указал на рассуждения японской прессы о ракетных ударах по Владивостоку
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В японских изданиях обсуждение дальнобойных ракет и американских бомбардировщиков сопровождается комментариями о доступности Владивостока для ударов, сообщил и.о. представителя МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов.

    «Практически любая публикация в японской прессе о постановке на дежурство новых дальнобойных крылатых ракет или появлении на местных авиабазах американских бомбардировщиков сопровождается комментарием, что теперь для ударов стали доступны «китайский Пекин, северокорейский Пхеньян и российский Владивосток»», – сказал Волосастов.

    Дипломат отметил, что трудно однозначно понять, идет ли речь о подсознательном нагнетании обстановки или о работе СМИ по заданному сверху шаблону. При этом, по его словам, игнорировать подобные комментарии невозможно, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о подготовке Россией ответных мер на размещение Вашингтоном ракет средней и меньшей дальности в Японии.

    Захарова на брифинге заявила о прямой угрозе дальневосточным рубежам России из-за размещения американских ракетных комплексов Typhon в Японии.

    МИД России сообщал, что оставляет за собой право жестко реагировать на возможное размещение Японией ракет средней дальности на острове Окинава.

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    1 июля 2026, 18:15 • Новости дня
    В Днепропетровской области уничтожен Просянский элеватор
    В Днепропетровской области уничтожен Просянский элеватор

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Днепропетровской области в результате серии ударов корректируемыми авиабомбами был поражен Просянский элеватор, используемый ВСУ как логистический узел.

    Этот объект являлся одним из крупнейших элеваторов на Украине, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. Он активно использовался противником в качестве важного логистического узла.

    В конце июня российская армия нанесла серию ударов по логистике ВСУ в Днепропетровской области.

    В этом же регионе военные уничтожили базу горюче-смазочных материалов украинских войск.

    Месяцем ранее ракета «Искандер-М» поразила еще один крупный логистический хаб противника.

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    1 июля 2026, 13:19 • Новости дня
    Матвиенко призвала «не охать и не ахать» из-за ситуации с топливом

    Матвиенко поручила Совфеду контролировать обеспечение аграриев топливом

    Матвиенко призвала «не охать и не ахать» из-за ситуации с топливом
    @ Federation Council of Russia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Выступая в Совете Федерации, Валентина Матвиенко признала, что топливная ситуация в России остается сложной, но подчеркнула, что правительство уже действует, и призвала не драматизировать.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не драматизировать ситуацию с топливом, передает ТАСС.

    «Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства», – заявила спикер на пленарном заседании.

    Тему поднял сенатор Виктор Кресс, обративший внимание на критический рост цен. Парламентарий отметил, что для покупки литра горючего аграриям приходится продавать пять литров молока. Он предупредил, что без поддержки государства заготовка кормов и уборочная кампания могут полностью остановиться.

    Глава Совфеда заверила, что страна выйдет из этих специально созданных трудностей, а рабочая группа вице-премьера Александра Новака ежедневно ищет оптимальные решения. Чтобы не допустить срыва страды, Матвиенко поручила первому вице-спикеру Андрею Яцкину и главе аграрного комитета Александру Двойных взять поставки дизеля на особый контроль.

     «Надо не драматизировать, не охать-ахать, а вместе искать решение», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка и обратил внимание на очереди на заправках и нехватку отдельных марок бензина.

    Вице-премьер Александр Новак на этом совещании сообщил о разработке комплекса мер для бесперебойных поставок топлива на внутренний рынок в период повышенного летнего спроса.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о проработке возможного импорта нефтепродуктов как дополнительного шага к стабилизации внутреннего топливного рынка.

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    1 июля 2026, 20:12 • Новости дня
    В Монако задержали иностранца по делу о покушении на бизнесмена Ермолаева
    В Монако задержали иностранца по делу о покушении на бизнесмена Ермолаева
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Правоохранительные органы Монако временно задержали иностранного гражданина в связи с расследованием дела о попытке убийства украинского предпринимателя Вадима Ермолаева.

    Полиция Монако провела задержание иностранца на территории княжества в рамках расследования покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, передает телеканал ТАСС со ссылкой на Monaco Info.

    «Он был помещен под стражу, поскольку возникла необходимость провести определенные проверки», – заявили в прокуратуре Монако.

    Впоследствии задержанный был освобожден. Информации о предъявлении ему каких-либо официальных обвинений пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Монако назвали причиной взрыва детонацию заминированной посылки. Супруга украинского бизнесмена Анна избежала ранений из-за отсутствия на месте происшествия.

    Князь Альбер II осудил первый в истории страны террористический акт.

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    2 июля 2026, 06:22 • Новости дня
    Финляндия ввела ограничения в воздушном пространстве над частью Финского залива
    Финляндия ввела ограничения в воздушном пространстве над частью Финского залива
    @ Matthias Graben/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Воздушное пространство над восточной частью Финского залива временно ограничено для полетов Финляндией, сообщили ВВС страны.

    «Финляндия ввела временное ограничение воздушного пространства над восточной частью Финского залива», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на Reuters текст сообщения.

    Агентство не приводит никаких дополнительных деталей, включая возможные сроки действия ограничений или причины подобного шага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Ленинградской областью были сбиты семь БПЛА.

    Финляндия и Эстония потребовали от Киева исключить случаи попадания украинских беспилотников или их обломков на свою территорию.

    Финский министр обороны Антти Хяккянен заявил, что удары украинских беспилотников по России не должны превращаться в угрозу безопасности государств НАТО.

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Франция обвиняет СБУ в теракте

      Ведущие СМИ Франции со ссылкой на собственные источники и опрошенных экспертов назвали СБУ главным подозреваемым в организации теракта в Монако. Кого и зачем хотел убить Владимир Зеленский?

    • Трамп уничтожает ЦРУ

      В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

    • Европа исторгает украинцев

      В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Какие законы вступают в силу в июле 2026 года: что изменится для россиян с 1 июля

      С 1 июля 2026 года в России вступает в силу ряд новых законов. Изменения затронут кредиты, сделки с недвижимостью, банковские переводы, пенсии и миграционный контроль. Также вводятся дополнительные меры по защите граждан от мошенников и новые правила страхования жизни.

    • Межевание земельного участка в 2026 году: нужно ли делать, сколько стоит и как провести

      Продажа земельного участка, регистрация дома, раздел земли между собственниками или споры с соседями по поводу границ – во всех этих ситуациях может понадобиться межевание. С марта 2025 года изменились правила проведения отдельных регистрационных действий с земельными участками: отсутствие сведений о границах в ЕГРН в ряде случаев может создавать сложности при оформлении недвижимости и совершении сделок. Разберем, когда межевание требуется, сколько стоит процедура, как проверить границы участка и можно ли продать землю без их уточнения.

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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