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Альпинистка выжила при падении с высоты 450 метров
Неопытная американская альпинистка выжила после падения с высоты более 450 м
При восхождении на калифорнийскую гору Шаста 31-летняя женщина пролетела вниз почти полкилометра, невероятным образом уцелев и сломав лишь лодыжку.
Неопытная альпинистка осталась в живых при падении с высоты более 450 метров в горах Калифорнии, передает РИА «Новости».
По данным Лесной службы США, 31-летняя женщина совершала восхождение на гору Шаста в составе группы из трех новичков.
«Рейнджерам поступил звонок о том, что женщина упала с высоты примерно 1500 футов... Она была в хорошем настроении, когда ее нашли, у нее подозревают перелом правой лодыжки и другие травмы», – говорится в заявлении ведомства.
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