Деятельность кубинских медиков всегда вызывала у Вашингтона серьезное недовольство. Согласно оценке экономиста Рикардо Торреса, врачи ежегодно приносят Кубе около пяти миллиардов долларов, что составляет половину всего экспорта Кубы. Эти поступления остаются эффективным средством в борьбе против американской блокады.0 комментариев
Греф предрек рост продолжительности жизни благодаря искусственному интеллекту
Внедрение самообучающихся алгоритмов подарит человечеству дополнительные годы здорового долголетия, при этом нейросети уже сейчас способны автономно создавать сложные программные продукты, отметил лава Сбербанка Герман Греф.
Внедрение инновационных алгоритмов станет ключевым фактором улучшения демографических показателей, передает ТАСС.
«Одна из самых важных отраслей, которая уже подвергается колоссальному изменению – это отрасль здравоохранения. Я думаю, что мы увидим очень сильное влияние искусственного интеллекта на показатель продолжительности здоровой жизни человека», – отметил глава Сбербанка Герман Греф во время выступления в Совете Федерации.
Руководитель кредитной организации обратил внимание на способность умных систем самостоятельно генерировать приложения без вмешательства программистов. Банкир добавил, что скорость решения таких задач поражает воображение, а разработчики банально не поспевают за столь бурным технологическим прогрессом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее глава Сбербанка Герман Греф предрек скорый переход мира к автономной агентной экономике.
Президент Владимир Путин еще в 2024 году анонсировал расширение практики применения искусственного интеллекта для лечения россиян.