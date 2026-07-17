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    Андрей Манчук Андрей Манчук США открыли против Кубы «дело врачей»

    Деятельность кубинских медиков всегда вызывала у Вашингтона серьезное недовольство. Согласно оценке экономиста Рикардо Торреса, врачи ежегодно приносят Кубе около пяти миллиардов долларов, что составляет половину всего экспорта Кубы. Эти поступления остаются эффективным средством в борьбе против американской блокады.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ну и где эта ваша демократия

    Абсолютно далек от банального пропагандистского приема: «А у вас негров линчуют». Потому что плевать, что там у вас не так. Если бы не одно «но». Если бы под разговоры о некоей великой западной демократии не пытались растлить, развалить и деморализовать мою собственную страну.

    15 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У Запада остались силы только ломать правила

    На Черном море и в Персидском заливе страны Запада стремительно разрушают международные режимы и правила. На смену этим правилам не приходит ничего убедительного, но грубая сила также не действует. Ведь за ней должна стоять готовность устанавливать и поддерживать новые правила игры.

    3 комментария
    17 июля 2026, 11:53 • Новости дня

    Греф предрек рост продолжительности жизни благодаря искусственному интеллекту

    Tекст: Мария Иванова

    Внедрение самообучающихся алгоритмов подарит человечеству дополнительные годы здорового долголетия, при этом нейросети уже сейчас способны автономно создавать сложные программные продукты, отметил лава Сбербанка Герман Греф.

    Внедрение инновационных алгоритмов станет ключевым фактором улучшения демографических показателей, передает ТАСС.

    «Одна из самых важных отраслей, которая уже подвергается колоссальному изменению – это отрасль здравоохранения. Я думаю, что мы увидим очень сильное влияние искусственного интеллекта на показатель продолжительности здоровой жизни человека», – отметил глава Сбербанка Герман Греф во время выступления в Совете Федерации.

    Руководитель кредитной организации обратил внимание на способность умных систем самостоятельно генерировать приложения без вмешательства программистов. Банкир добавил, что скорость решения таких задач поражает воображение, а разработчики банально не поспевают за столь бурным технологическим прогрессом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее глава Сбербанка Герман Греф предрек скорый переход мира к автономной агентной экономике.

    Президент Владимир Путин еще в 2024 году анонсировал расширение практики применения искусственного интеллекта для лечения россиян.

    14 июля 2026, 13:06 • Новости дня
    Создатель нейросети Gemini призвал США контролировать ИИ в мире

    Axios: Создатель Gemini предложил США учредить глобальный орган контроля ИИ

    Создатель нейросети Gemini призвал США контролировать ИИ в мире
    @ Pontus Lundahl/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Сооснователь Google DeepMind Демис Хассабис предложил учредить глобальный орган под руководством США для контроля над передовыми моделями искусственного интеллекта.

    Создатель нейросети Gemini опубликовал манифест, в котором изложил план формирования отраслевого стандарта для контроля за технологиями, пишет Axios.

    В интервью изданию он отметил необходимость системного подхода к регулированию.

    «То, что мы коллективно делаем сейчас, определит, как будет развиваться следующий этап цивилизации», – заявил Хассабис. Он подчеркнул, что киберугрозы, исходящие от искусственного интеллекта сегодня, являются лишь предупредительными сигналами.

    По мнению ученого, в течение полутора лет биологические и ядерные угрозы могут оказаться в открытом доступе, вне контроля правительств. Хассабис предлагает создать организацию по образцу FINRA, которая будет проверять модели на безопасность за 30 дней до их релиза.

    Инициатива появилась на фоне недавних ограничений, наложенных администрацией Дональда Трампа на модели Anthropic.

    Глава Google DeepMind считает, что общий искусственный интеллект может появиться уже через несколько лет, и призывает к скорейшему внедрению новых правил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США обсуждает введение государственного надзора за новыми нейросетями перед их выпуском.

    Компания OpenAI ранее предложила создать глобальный орган по контролю за технологиями искусственного интеллекта.

    Генеральный директор DeepMind Демис Хассабис спрогнозировал появление искусственного интеллекта с человеческими когнитивными способностями в ближайшие пять-десять лет.

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    16 июля 2026, 18:44 • Новости дня
    Россия стала соучредителем Всемирной организации по сотрудничеству в сфере ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия вошла в число государств-учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта (ВОИ). Соглашение о создании новой международной структуры в Шанхае подписал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

    Учреждение организации состоялось в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту, которая проходит в Шанхае 16–20 июля. Новая структура призвана координировать международное взаимодействие в сфере развития и регулирования ИИ: участники организации прорабатывают новые инициативы, направленные на равенство всех стран в возможностях технологического развития, равный доступ к информации, открытый характер развития ИИ, понятные всем этические нормы и человекоцентричный подход.

    «Мы одна из немногих стран, у которых есть собственные большие языковые модели. Это позволяет нам не только делиться своими разработками и опытом, но и эффективно перенимать лучшие мировые практики. Именно поэтому международное сотрудничество в сфере искусственного интеллекта имеет для нас особое значение», — заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, курирующий развитие технологий ИИ, сообщает официальный канал правительства в Max.

    Он подчеркнул, что Россия выступает за формирование прозрачных правил в сфере применения современных технологий. «Убежден, что наше активное участие в организации послужит укреплению глобального технологического диалога, а также будет способствовать эффективному продвижению российских разработок и компетенций на зарубежных рынках», – добавил Григоренко.

    Главной задачей ВОИ станет расширение международного сотрудничества в области искусственного интеллекта, повышение доступности технологий и развитие безопасных, этичных и доверенных решений. Среди направлений работы организации также заявлены создание общих технических стандартов, повышение совместимости различных ИИ-систем и развитие экосистемы на базе открытого кода.

    Инициатива создания ВОИ была впервые предложена китайской стороной на Всемирной конференции по ИИ в Шанхае в 2025 году. В качестве стран-основателей Китай пригласил 24 государства, включая Россию. Участники проекта намерены развивать сотрудничество на основе равного доступа к технологиям, открытости разработки ИИ и формирования общих этических принципов. Российская делегация на нынешней конференции в Шанхае – одна из наиболее представительных, что подчеркивает роль Россия и Китая в выработке общих правил и подходов к глобальному управлению ИИ.

    В рамках конференции в Шанхае также проходит масштабная выставка достижений в сфере искусственного интеллекта. В ней участвуют более 1100 компаний, которые представили свыше трех тыс.  разработок и технологических решений. В мероприятиях принимают участие делегации ряда государств, включая Казахстан, Таиланд, Пакистан, Бразилию, Сербию, ЮАР, Кубу и Алжир.

    В прошлом году власти Китая предложили создать Всемирную организацию сотрудничества по искусственному интеллекту.

    В апреле президент России Владимир Путин объявил о формировании профильной комиссии во главе с вице-премьером Дмитрием Григоренко.

    В начале июля Государственная дума приняла в первом чтении законопроект для регулирования отечественных технологий в данной сфере.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    14 июля 2026, 20:11 • Новости дня
    Пользователи Reddit нашли сделанные ИИ ошибки в логотипе аэропорта имени Трампа
    Пользователи Reddit нашли сделанные ИИ ошибки в логотипе аэропорта имени Трампа
    @ SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Пользователи Reddit обнаружили многочисленные ошибки в новом логотипе международного аэропорта имени Дональда Трампа во Флориде и предположили, что изображение могло быть создано с помощью искусственного интеллекта. Пост с этим обсуждением быстро завирусился.

    Речь идет о международном аэропорте Палм-Бич во Флориде, который получил новое название – Международный аэропорт имени президента Дональда Дж. Трампа. Соответствующий закон ранее подписал губернатор штата Рон Десантис. Новый логотип, представленный Эриком Трампом в мае, выполнен в золотом цвете и напоминает переработанный вариант Большой печати США. Однако пользователи Сети обратили внимание, что изображение содержит множество несоответствий с официальным государственным символом.

    Один из популярных постов на Reddit получил название: «Все ресурсы мира, а логотип аэропорта Трампа оказался созданным искусственным интеллектом». Автор публикации выразил возмущение тем, что для такого знакового объекта могло использоваться изображение, созданное нейросетью.

    Пользователи подробно разобрали ошибки в эмблеме. Они указали, что орел изображен с деформированными лапами, крылья имеют разное количество перьев, а щит на груди содержит 11 полос вместо 13, как предусмотрено в оригинальной Большой печати США.

    Также участники обсуждения заметили неправильное использование символов. На настоящей печати орел держит в одной лапе оливковую ветвь, которая символизирует стремление к миру, а в другой – пучок стрел. Кроме того, в государственной эмблеме присутствуют 13 стрел, 13 ягод и 13 листьев, отражающих число первых американских колоний.

    «Оливковая ветвь находится именно в правой лапе, что указывает на предпочтение мира, а голова орла повернута в эту сторону», – написал один из пользователей Reddit, перечисляя отличия от официального символа.

    Другой участник обсуждения отметил: «В левой лапе должны быть стрелы. 13 стрел, 13 ягод, 13 листьев. 13 полос на щите. В этой печати полно символизма. Нет никакого оправдания тому, что ее сделали неправильно».

    Представители аэропорта не стали подтверждать информацию о том, был ли логотип создан с помощью искусственного интеллекта. В департаменте аэропортов округа Палм-Бич заявили: «Логотип был предоставлен аэропорту. У нас нет информации о том, как он был создан».

    После появления нового изображения в Сети пользователи продолжили обсуждать его качество и соответствие исторической символике США. Критики считают, что подобные ошибки могли возникнуть из-за использования генеративных технологий без последующей проверки специалистами.

    Новый логотип уже размещен на территории аэропорта – крупные изображения появились у главного въезда в Уэст-Палм-Бич, а также внутри здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, международный аэропорт Палм-Бич официально получил имя действующего президента США. В начале июля политик поделился сгенерированным нейросетью видеороликом в образе врача. Осенью прошлого года американский лидер опубликовал дипфейк со сбросом коричневой жидкости на протестующих.

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    14 июля 2026, 16:04 • Новости дня
    Российские ученые нашли способ снизить расход ресурсов ИИ

    В России упростили оценку точности классического машинного обучения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные специалисты теоретически обосновали вычислительно легкий метод для алгоритмов градиентного спуска, позволяющий быстрее и дешевле определять надежность предсказаний базовых систем машинного обучения.

    Новый подход поможет существенно уменьшить затраты на работу классических форм искусственного интеллекта. Открытие особенно актуально для медицины, финансов и автономных систем, где критически важно знать степень уверенности в принятом решении.

    «Математическое доказательство позволяет пересмотреть отношение к простым эмпирическим методам оценки точности в машинном обучении: разработчики смогут получать надежные оценки неопределенности быстрее и с меньшими вычислительными затратами», – сообщили ТАСС в пресс-службе НИУ ВШЭ.

    Алгоритмы стохастического градиентного спуска содержат элементы случайности, поэтому для них необходимо строить доверительные интервалы. Традиционные способы требуют сложных статистических расчетов, отнимающих много времени и вычислительных мощностей.

    Младший научный сотрудник вуза Марина Шешукова пояснила, что подобные простые методы уже применялись на практике и показывали хорошие результаты. Теперь исследователям удалось найти причину этого преимущества и дать ему строгое математическое объяснение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственная дума приняла в первом чтении законопроект для поддержки разработчиков отечественных технологий искусственного интеллекта.

    Ранее команда из Университета Решетнева создала методику избавления нейросетей от недостоверных фактов. А ученые из ЛЭТИ разработали нейроморфную систему для сокращения использования вычислительных ресурсов в процессе машинного обучения.

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    14 июля 2026, 13:35 • Новости дня
    В Китае создали уникальный ИИ-чип с вычислениями вблизи памяти

    Китай создал программно-определяемый 3D ИИ-чип с вычислениями вблизи памяти

    Tекст: Мария Иванова

    Китайский стартап разработал инновационный процессор для искусственного интеллекта, способный решить проблемы энергопотребления и пропускной способности в сфере высокопроизводительных вычислений.

    Китайская компания Shanghai Oriental Compute Core Technology представила первый в мире программно-определяемый 3D ИИ-чип с вычислениями вблизи памяти, передает РИА «Новости».

    Новая разработка призвана преодолеть существующие ограничения в производительности китайских вычислительных систем.

    «Китайский стартап Shanghai Oriental Compute Core Technology выпустил свой дебютный флагманский продукт – первый в мире ИИ-чип, построенный на программно-определяемой 3D-архитектуре с вычислениями вблизи памяти», – говорится в сообщении издания Yicai.

    Гендиректор предприятия Вэй Шаоцзюнь уточнил, что комбинация передовых архитектурных решений обеспечивает процессору высокую энергоэффективность и производительность. Инновация позволит китайской индустрии снизить зависимость от зарубежных технологических платформ, обеспечив стабильность цепочек поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне китайская вычислительная система LineShine возглавила мировой рейтинг производительности суперкомпьютеров.

    Месяцем ранее правительство КНР остановило сделки по закупке передовых американских микропроцессоров ради развития отечественных технологий.

    Осенью прошлого года Управление кибербезопасности Китая запретило ведущим технологическим компаниям страны приобретать чипы производства Nvidia.

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    15 июля 2026, 04:25 • Новости дня
    Компания OpenAI разработала мобильную, безэкранную умную колонку

    Компания OpenAI разрабатывает мобильную и безэкранную умную колонку

    Tекст: Катерина Туманова

    Продвижение OpenAI на рынок потребительских устройств должно начаться с мобильной, безэкранной умной колонки, которая станет новым типом домашнего компьютера эпохи искусственного интеллекта, передает Bloomberg.

    Компания OpenAI разрабатывает мобильную, безэкранную умную колонку, которая будет служить человекоподобным компаньоном с искусственным интеллектом, способным управлять бытовой техникой умного дома и использовать возможности платформы ChatGPT от OpenAI, передает Bloomberg.

    Устройство спроектировано так, чтобы со временем становиться все более персонализированным и проактивным по мере того, как оно будет лучше понимать своего владельца. Его определяющей чертой станет способность устанавливать с пользователями связь на человеческом уровне.

    При этом планы OpenAI относительно устройства осложнились судебным иском от Apple, которая обвиняет OpenAI в краже коммерческих секретов. Возможность компании продавать инновационное устройство может быть отложена в зависимости от исхода судебного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мощнейший ИИ Mythos взломал почти все секретные системы АНБ США. Создатель нейросети Gemini призвал США контролировать ИИ в мире. NYT узнала, что OpenAI отложит выход на IPO на 2027 год.


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    15 июля 2026, 11:29 • Новости дня
    В России создали выявляющий рак за три минуты онкосканер

    Чемезов доложил о разработке высокоточных онкосканеров и аппарата «Медуза»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разработанный госкорпорацией «Ростех» онкосканер дешевле иностранных аналогов на 10-15%, позволяет более точно диагностировать заболевания, а также сокращает время диагностики, которое занимает две-три минуты, рассказал гендиректор корпорации Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

    Госкорпорация «Ростех» представила ряд новых медицинских разработок, передает РИА «Новости». Генеральный директор компании Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал о преимуществах новейшего отечественного онкосканера.

    «Сканер этот, конечно, дает большие возможности. Во-первых, более точно диагностирует заболевание раком. И самое главное, сокращает время на диагностику – занимает всего две-три минуты», – заявил руководитель корпорации.

    По его словам, российские устройства дешевле иностранных аналогов на 15%. До конца года на калужском предприятии «Азимут» планируют запустить серийное производство и выпускать до 200 аппаратов ежегодно. Оборудование уже успешно применяется в ведущих онкоцентрах Москвы и Петербурга.

    Кроме того, компания создала мобильный аппарат «Медуза» для лечения новообразований с помощью ультразвука без хирургического вмешательства. Также холдинг наладил выпуск вакцины от коклюша, дифтерии и столбняка для взрослых мощностью до пяти млн доз в год, полностью заместив импортные аналоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг госкорпорации создал микрофлюидный чип для раннего выявления онкологии.

    Программно-аппаратный комплекс со сканером микропрепаратов помог врачам поставить более двух миллионов диагнозов.

    Минздрав выдал структуре «Ростеха» регистрационное удостоверение на первую отечественную вакцину от коклюша для взрослых.

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    15 июля 2026, 19:08 • Новости дня
    Российские врачи впервые диагностировали рак шейки матки с помощью нейросети

    В России впервые применили ИИ для выявления рака шейки матки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные специалисты успешно протестировали алгоритм, который с высокой точностью анализирует медицинские снимки для выявления опасных патологий у женщин.

    Сотрудники Сеченовского университета впервые в стране задействовали искусственный интеллект для анализа кольпоскопических изображений при диагностике онкологии и предраковых состояний шейки матки. В исследовании участвовали пациентки центра материнства и детства в возрасте от 18 до 45 лет с выявленными патологиями.

    «Для обработки кольпоскопических изображений в России искусственный интеллект раньше не использовали, мы сделали это впервые», – сообщила ТАСС профессор кафедры акушерства и гинекологии №1 Теа Джибладзе.

    Разработанная российской компанией нейросеть обрабатывала снимки без информации о поставленном диагнозе. Результаты работы алгоритма сравнили с выводами консилиума из трех акушеров-гинекологов, и совпадение составило 93%. В остальных случаях программа определяла изменения как менее тяжелые, а окончательные диагнозы подтвердило последующее гистологическое исследование.

    По мнению Джибладзе, использование таких программ является перспективным методом для комплексной диагностики и скрининга групп риска. Это поможет своевременно направлять женщин на углубленное обследование. Врач добавила, что нейросети необходимо продолжать обучать, и они должны служить инструментом поддержки принятия решений, а не заменять специалиста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также ученые Сеченовского университета создали неинвазивную 3D-технологию для выявления женского бесплодия.

    Ранее специалисты этого же вуза разработали инновационный способ диагностики рака эндометрия с помощью анализа крови. В марте Минздрав зарегистрировал в России 54 медицинских изделия с искусственным интеллектом.

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    15 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    В Китае пациенту впервые вживили имплант для восстановления руки

    В Китае впервые установили мозговой имплант для восстановления функции руки

    Tекст: Мария Иванова

    Китайские хирурги успешно вживили нейроимплант пациенту, утратившему двигательные функции десять лет назад, для восстановления подвижности руки с помощью специальной перчатки.

    Шанхайская больница Хаушань при Фуданьском университете впервые успешно провела операцию по имплантации нейрокомпьютерного интерфейса вне лабораторных условий, сообщает издание Yicai, передает ТАСС.

    Сейчас жизненные показатели прооперированного находятся в норме. Сигналы активности его мозга стабильны и отличаются хорошим качеством.

    Пациент потерял функцию захвата рукой десять лет назад из-за травмы спинного мозга, полученной в автомобильной аварии. Команда медиков провела комплексное обследование перед хирургическим вмешательством. Установленный имплант декодирует мозговые сигналы, создавая канал связи со специальной перчаткой, которая компенсирует утраченные двигательные навыки.

    Система частичной компенсации двигательной функции на основе нейрокомпьютерного интерфейса была одобрена Государственным управлением по надзору за медицинскими препаратами КНР в марте этого года. Власти Китая планируют активно развивать подобные индустрии будущего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Китай анонсировал выпуск нейрочипов для помощи парализованным людям.

    В мае компания Neuralink сообщила о создании специального робота для операций на мозге.

    Ранее китайские ученые успешно испытали на человеке малоинвазивный нейроинтерфейс.

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    15 июля 2026, 13:41 • Новости дня
    Голикова призвала россиян перестать бояться искусственного интеллекта

    Вице-премьер Голикова посоветовала осваивать технологии ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Стремительное внедрение нейросетей в повседневную жизнь и медицину открывает огромные перспективы, требуя от общества не страха перед инновациями, а умения грамотно ими управлять, отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

    Распространение умных алгоритмов не должно пугать общество, передает ТАСС. Заместитель председателя правительства России во время визита в РЭУ имени Плеханова отметила необходимость адаптации к меняющейся реальности.

    «То, что экономика смешивается с медициной, а искусственный интеллект все больше приходит в наш дом, в этом нет ничего страшного. Просто надо этим правильно пользоваться и правильно управлять», – заявила Татьяна Голикова.

    Вице-премьер добавила, что внедрение передовых систем значительно расширяет возможности студентов и ученых. По словам государственного деятеля, будущее напрямую зависит от приобретенных гражданами навыков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне вице-премьер Татьяна Голикова назвала критически важным нормативное регулирование искусственного интеллекта в здравоохранении.

    Замглавы администрации президента Максим Орешкин призвал молодежь осваивать навыки управления нейросетями.

    Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил о необходимости активного внедрения таких технологий во всех отраслях экономики.

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    15 июля 2026, 11:09 • Новости дня
    Мишустин: Российские лекарства не должны уступать зарубежным аналогам

    Мишустин призвал создавать передовые отечественные лекарства

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    России важно переходить к созданию передовых изделий с кардинально новыми характеристиками и высокого качества, для этого есть все возможности, в том числе в сфере медицины, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Отечественные медикаменты и оборудование для здравоохранения не должны уступать лучшим мировым образцам, заявил глава правительства на встрече с руководителем госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.

    «Здесь все инициативы, планы, проекты должны быть реализованы, чтобы российские лекарства, медицинские изделия не уступали лучшим зарубежным аналогам. Важна обратная связь от врачей, от клиницистов. И, конечно, важно, чтобы все эти инструментарии, средства были доступны нашим гражданам, помогали в восстановлении их здоровья», – сказал Михаил Мишустин.

    Премьер-министр подчеркнул необходимость создания передовой продукции с принципиально новыми характеристиками и высоким качеством, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, стране важно не просто копировать импортные товары, а действовать проактивно, выпуская надежные препараты и технику. Глава кабмина добавил, что Россия обладает всеми возможностями для развития этого важнейшего направления, особенно в сфере онкологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг анонсировал планомерное увеличение доли отечественных препаратов на внутреннем рынке.

    Президент Владимир Путин отметил активный рост производства собственного передового медицинского оборудования.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин исключил возможность дефицита жизненно важных лекарств в стране.

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    15 июля 2026, 08:45 • Новости дня
    Попова назвала способ сохранить здоровье пожилым людям

    Попова заявила о способности прививок продлить жизнь пожилым людям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вакцинация может продлить годы жизни россиянам, все прививки доступны и необходимы в том числе и пожилым людям, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    Регулярное получение необходимых медицинских препаратов доступно всем категориям населения, передает РИА «Новости».

    «Все прививки, которые положены сегодня в Российской Федерации, могут продлить жизнь. Они делаются пожилым людям в том числе», – сказала руководитель профильного ведомства Анна Попова.

    Осенью традиционно начинается масштабная кампания по защите населения от гриппа. Медики настоятельно советуют старшему поколению сформировать крепкий иммунитет перед грядущим сезоном распространения респираторных вирусов.

    Специалисты также рекомендуют проходить ревакцинацию от пневмококка один раз в пять лет при наличии хронических болезней. Жителям эндемичных зон следует обезопасить себя от клещевого энцефалита. Защиту от дифтерии и столбняка нужно обновлять каждые десять лет из-за растущих с возрастом рисков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила о важности бесплатных прививок из национального календаря.

    Холдинг «Нацимбио» получил регистрационное удостоверение на первую отечественную вакцину для профилактики дифтерии и столбняка у взрослых.

    В нынешнем сезоне более 3,5 млн россиян сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита.

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    16 июля 2026, 08:30 • Новости дня
    Инфекционист назвала группу риска при лихорадке Западного Нила

    Врач Чернявская предупредила об опасности лихорадки Западного Нила для пожилых

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Только пожилые люди с хроническими заболеваниями находятся в группе риска тяжелого течения лихорадки Западного Нила, сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной Волгоградского медицинского университета (ВолгГМУ) Ольга Чернявская.

    Только пожилые люди с хроническими заболеваниями подвержены риску тяжелого течения лихорадки Западного Нила, передает ТАСС.

    Заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ Ольга Чернявская подчеркнула важность своевременной диагностики.

    «В группе риска тяжелого течения – пожилые люди с хроническими заболеваниями. При этом других групп риска не выделяют. Разумеется, чем раньше поставлен диагноз и начато адекватное лечение, тем больше шансов на благоприятный исход», – сказала Чернявская.

    Инфекционист рекомендовала обращаться за медицинской помощью при первых признаках недомогания, даже если они напоминают обычную простуду. Она напомнила, что болезнь способна спровоцировать серьезные осложнения вплоть до летального исхода.

    Специалист уточнила, что специфических симптомов у лихорадки нет, однако выявить возбудителя помогут специальные исследования. Лечение проходит в инфекционном стационаре, при этом заразиться от больного человека невозможно. В 2026 году первый случай заболевания в Волгоградской области уже подтвержден местным управлением Роспотребнадзора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Роспотребнадзор зафиксировал случаи заражения лихорадкой Западного Нила в 22 регионах России.

    Врачи отнесли к группе риска тяжелого течения болезни людей старше 50 лет.

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    17 июля 2026, 06:19 • Новости дня
    Си Цзиньпин потребовал сохранить контроль человека над искусственным интеллектом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны мира должны противостоять обобщению концепций международной и национальной безопасности в области искусственного интеллекта, чтобы он оставался под контролем человека, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

    Председатель КНР выступил на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, передает РИА «Новости». «Для обеспечения того, что искусственный интеллект будет оставаться под контролем человека, мы должны совместно противостоять обобщению концепций международной и национальной безопасности в области ИИ и практике, ставящей собственную безопасность одной страны выше безопасности других», – заявил китайский лидер.

    Политик подчеркнул необходимость развития технологий исключительно в интересах граждан. По словам руководителя страны, инновации обязаны стать важнейшей движущей силой для всеобщего процветания и обеспечения безопасности.

    Глава государства предложил совместно работать над формированием равноправной архитектуры управления отраслью. Масштабный форум, посвященный партнерству во имя светлого будущего, продлится до 20 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля генсек ООН Антониу Гутерреш назвал повсеместное внедрение искусственного интеллекта опасным экспериментом над обществом.

    До этого председатель КНР Си Цзиньпин предупредил о беспрецедентных рисках новых технологий.

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    17 июля 2026, 12:29 • Новости дня
    Рособрнадзор призвал давать школьникам невыполнимые для нейросетей задания

    Tекст: Дарья Григоренко

    В школах необходимо внедрять практические домашние задания, с которыми не сможет справиться искусственный интеллект, например, сбор гербария, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

    Музаев призвал учителей давать школьникам такие домашние задания, которые не сможет выполнить искусственный интеллект. По его мнению, запрещать нейросети бессмысленно, так как они уже активно используются как детьми, так и взрослыми, передает РИА «Новости».

    «Запретить из-за того, что искусственный интеллект помогает им решать домашние задания, – это не выход. Выход в том, что надо научить учителей давать такие домашние задания, которые не под силу искусственному интеллекту», – подчеркнул руководитель ведомства на пресс-конференции по итогам пересдачи ЕГЭ.

    Он добавил, что нейросеть не способна, например, сходить в парк и собрать настоящие растения для гербария.

    Музаев назвал искусственный интеллект самым серьезным вызовом для всех уровней образовательной системы. Главная задача сейчас – научиться правильно и с пользой применять эти технологии в учебном процессе.

    Кроме того, на ЕГЭ в 2026 году нейросеть выявила более трех тысяч нарушений, связанных с использованием шпаргалок, средств связи и выносом контрольных материалов. Из них модераторы подтвердили 2037 случаев. Первый нарушитель, вычисленный машинным зрением, был удален с экзамена еще в досрочный период.

    Ранее Музаев заявил, что во время сдачи единого государственного экзамена в этом году 917 учащихся лишились возможности завершить тестирование из-за использования шпаргалок и средств связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне глава Рособрнадзора предложил изменить формат школьных домашних заданий из-за развития нейросетей.

    Ранее пресс-служба ведомства опровергла информацию о планах полной отмены самостоятельной работы учеников.

    В прошлом году министр просвещения России Сергей Кравцов возложил на родителей ответственность за использование школьниками искусственного интеллекта.

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    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Ну и где эта ваша демократия

      Абсолютно далек от банального пропагандистского приема: «А у вас негров линчуют». Потому что плевать, что там у вас не так. Если бы не одно «но». Если бы под разговоры о некоей великой западной демократии не пытались растлить, развалить и деморализовать мою собственную страну.

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    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      У Запада остались силы только ломать правила

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