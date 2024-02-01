Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.0 комментариев
В Китае испытали на человеке нейроимплант – конкурент Neuralink Маска
Китайский малоинвазивный нейроимплант вернул часть двигательных способностей парализованному пациенту, составив конкуренцию схожему устройству Neuralink Илона Маска, сообщила газета South China Morning Post.
Команда разработчиков пекинского университета Цинхуа объявила об успешном первом испытании на человеке своего нейроинтерфейса Neural Electronic Opportunity (NEO), позволившего пациенту с помощью алгоритма машинного обучения самостоятельно есть и пить, передает ТАСС.
По заявлениям разработчиков, их устройство менее инвазивно, чем Neuralink Илона Маска, и потенциал его использования также включает в себя расширение когнитивных способностей человека в будущем.
NEO находится в разработке более десяти лет, первым пациентом стал мужчина с параличом всех четырех конечностей, которому установили нейроинтерфейс, и спустя три месяца тренировок испытуемый смог самостоятельно двигать руками, используя подключенные к нейроинтерфейсу протезы. Китайский имплант, в отличие Neuralink, устанавливается в эпидуральное пространство черепа, а не в нервную ткань. По заявлениям разработчиков, их устройство «размером в две монеты» сможет объединить человеческий интеллект с компьютером.
Ранее Илон Маск заявил, что имплант компании Neuralink установили первому человеку.