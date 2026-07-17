Иностранные студенты подожгли релейные шкафы в Москве за вознаграждение

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел на перегоне станции Москва-Павелецкая, там злоумышленники уничтожили два релейных шкафа, указала Волк, передает РИА «Новости».

Возгорание не привело к сбоям в расписании поездов. Следователи быстро установили причину пожара и вышли на след подозреваемых.

Задержанными оказались иностранцами, обучающимися в одном из столичных вузов.

Выяснилось, что с одним из молодых людей связался вербовщик через мессенджер. За 300 долларов он предложил устроить пожар на объектах транспортной инфраструктуры. Юноша привлек знакомого, после чего они вместе выполнили задание под видеозапись.

В настоящее время обоим фигурантам предъявлено обвинение. Они заключены под стражу. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне правоохранители Мордовии арестовали двух юношей за поджог релейного шкафа.

В июле правоохранители задержали 17-летнего юношу, который по указанию из социальных сетей поджег оборудование на одном из участков Свердловской магистрали.

В конце мая в Омской области под домашний арест отправили 14-летнего школьника за поджог релейного шкафа.