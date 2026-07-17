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    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ну и где эта ваша демократия

    Абсолютно далек от банального пропагандистского приема: «А у вас негров линчуют». Потому что плевать, что там у вас не так. Если бы не одно «но». Если бы под разговоры о некоей великой западной демократии не пытались растлить, развалить и деморализовать мою собственную страну.

    15 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У Запада остались силы только ломать правила

    На Черном море и в Персидском заливе страны Запада стремительно разрушают международные режимы и правила. На смену этим правилам не приходит ничего убедительного, но грубая сила также не действует. Ведь за ней должна стоять готовность устанавливать и поддерживать новые правила игры.

    3 комментария
    17 июля 2026, 11:47 • Новости дня

    Иностранные студенты подожгли релейные шкафы в Москве за вознаграждение

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице двое иностранцев, проходящих обучение в московском вузе, совершили диверсию на путях Павелецкого направления ради 300 долларов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Инцидент произошел на перегоне станции Москва-Павелецкая, там злоумышленники уничтожили два релейных шкафа, указала Волк, передает РИА «Новости».

    Возгорание не привело к сбоям в расписании поездов. Следователи быстро установили причину пожара и вышли на след подозреваемых.

    Задержанными оказались иностранцами, обучающимися в одном из столичных вузов.

    Выяснилось, что с одним из молодых людей связался вербовщик через мессенджер. За 300 долларов он предложил устроить пожар на объектах транспортной инфраструктуры. Юноша привлек знакомого, после чего они вместе выполнили задание под видеозапись.

    В настоящее время обоим фигурантам предъявлено обвинение. Они заключены под стражу. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне правоохранители Мордовии арестовали двух юношей за поджог релейного шкафа.

    В июле правоохранители задержали 17-летнего юношу, который по указанию из социальных сетей поджег оборудование на одном из участков Свердловской магистрали.

    В конце мая в Омской области под домашний арест отправили 14-летнего школьника за поджог релейного шкафа.

    16 июля 2026, 17:18 • Новости дня
    Россия начала спор с ЕС в ВТО из-за углеродного налога

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия инициировала разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу Пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ) Евросоюза. Москва считает, что введенные Брюсселем правила создают дополнительные барьеры для российских и других иностранных поставщиков и нарушают нормы международной торговли.

    Российская сторона направила в ВТО запрос о создании третейской группы, которая должна рассмотреть соответствие европейского механизма правилам организации, передает РИА «Новости».

    «Запрос направлен в соответствии со статьей 6 ДРС. Третейская группа, созданная в соответствии с запросом, должна оценить соответствие ПКУМ правилам соглашений ВТО», – говорится в сообщении Минэкономразвития.

    В ведомстве отметили, что Москва рассматривает ПКУМ как дискриминационный инструмент, ограничивающий доступ зарубежной продукции на рынок ЕС. По мнению российского ведомства, Брюссель использует климатическую повестку для поддержки собственных производителей и создания преимуществ для европейской промышленности.

    Замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев назвал европейский механизм торговым барьером, который также используется для противодействия переносу производства компаний в страны за пределами ЕС.

    «Конечно, Брюссель пытается представить это как меру по борьбе с изменениями климата. Однако это очень далеко от правды. Более того, даже если бы ПКУМ и был направлен на защиту окружающей среды, это не освобождало бы ЕС от соблюдения правил ВТО», – заявил Ильичев.

    ПКУМ предусматривает, что импортеры продукции, производство которой на территории Евросоюза привело бы к значительным выбросам парниковых газов, должны приобретать специальные сертификаты. Механизм распространяется, в частности, на такие отрасли, как производство алюминия, удобрений, цемента и стали.

    В Москве считают, что новые требования ЕС могут негативно сказаться на конкурентоспособности зарубежных производителей и фактически ограничить их доступ к европейскому рынку. Решение ВТО по спору должно определить, соответствует ли европейская климатическая мера действующим правилам международной торговли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил об утрате силы глобальных принципов Всемирной торговой организации.

    В мае Москва и Пекин согласовали совместные действия против одностороннего ценообразования на выбросы углерода.

    В конце прошлого года Евросоюз отказал Киеву в предоставлении особых условий по углеродному налогу.

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    14 июля 2026, 22:43 • Новости дня
    Собянин: В сторону Московского региона за последние сутки летело 340 БПЛА

    Собянин: За последние сутки 340 дронов летело в сторону Москвы

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером вторника столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о 340 дронах ВСУ, летевших в сторону Московского региона, часть из которых была уничтожена силами ПВО на подлете к городу.

    «За последние сутки в направлении Московского региона летело 340 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Более 50 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», – написал он в Max-канале.

    Ранее, около 21 часа во вторник, Собянин сообщил об уничтожении еще семи беспилотников под Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за ночь над Россией уничтожили 288 дронов ВСУ. Силы ПВО сбили 252 украинских дрона за вторник, 14 июля.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    16 июля 2026, 09:56 • Новости дня
    Отражена атака летевших в сторону Москвы более 200 беспилотников
    Отражена атака летевших в сторону Москвы более 200 беспилотников
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В ночные часы и до девяти утра в сторону Московского региона было запущено более 200 беспилотников, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    В ночные часы и до девяти утра в сторону Московского региона было запущено более 200 беспилотников.

    Собянин в Max сообщил, что значительная часть ударных дронов была успешно перехвачена и нейтрализована расчетами противовоздушной обороны на дальних подступах к городу. Отражение массированной атаки продолжалось без перерывов.

    «Десять вражеских БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», – подчеркнул градоначальник, подводя итоги утренней работы систем ПВО.

    Ранее движение из Ярославля в сторону Москвы было перекрыто из-за атаки дронов ВСУ.

    Вечером во вторник Собянин сообщил о 340 дронах ВСУ, летевших в сторону Московского региона, часть из которых была уничтожена силами ПВО на подлете к городу.

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    14 июля 2026, 15:07 • Новости дня
    Суд утвердил мировое соглашение по иску к академии Кости Цзю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение по иску индивидуального предпринимателя о взыскании более 29 млн рублей с компании известного боксера Кости Цзю.

    Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску индивидуального предпринимателя Виталия Бондаренко к компании известного боксера Кости Цзю. Иск о взыскании более 29 млн рублей поступил в инстанцию в декабре. В связи с достижением компромисса производство по делу полностью прекращено, передает РИА «Новости» из зала суда.

    Основания исковых требований и условия мирового соглашения на заседании не раскрывались. Представитель истца отметил: «Ответчик признает сумму основной задолженности и проценты, указанные в соглашении».

    Предприниматель Виталий Бондаренко занимается оптовой торговлей металлами, производством фармацевтической продукции и часовых механизмов. ООО «Академия спорта Кости Цзю» основано абсолютным чемпионом мира по боксу Костей Цзю и предпринимательницей Викторией Квинт. Компания выпускает детские витаминизированные напитки, энергетики, замороженные полуфабрикаты и конфеты. Боксеру принадлежит 25% организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне следователи вызвали Константина Цзю на очную ставку по делу о мошенничестве.

    Ранее бывший чемпион мира по боксу подал в суд на основателя детского центра «Катюша» из-за невозврата долга. До этого налоговая служба заблокировала банковские счета спортсмена из-за задолженности.

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    15 июля 2026, 16:28 • Новости дня
    Синоптики предупредили о грозе и шквалистом ветре в Москве

    Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности из-за гроз и ветра в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за надвигающихся гроз и ветра до 15 метров в секунду.

    Гидрометцентр России выпустил экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре в Московском регионе, сообщается на сайте ведомства. Непогода может продлиться до конца текущих суток.

    «В ближайший час с сохранением до конца суток местами в Подмосковье ожидается кратковременный дождь, гроза, усиление ветра до 15 м/с», – заявили метеорологи. Из-за потенциальной опасности погодных условий в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности, который действует до 18:00 мск.

    Причиной осадков в Москве и Подмосковье, а также в других частях Центральной России, стал холодный атмосферный фронт. Он пересекает территорию ЦФО 16 июля, двигаясь с севера на юг, принося с собой дожди и грозы.

    Однако уже 17 июля в столичном регионе ожидается улучшение погоды. Днем воздух прогреется до 24 градусов в столице и до 25 градусов тепла по области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные власти уже предупреждали москвичей о надвигающихся ливнях с грозами. Несколькими днями ранее синоптики продлили действие желтого уровня погодной опасности из-за аномальных осадков.

    В прошлом месяце метеорологи сообщили о сохранении потенциально опасных метеоусловий в столичном регионе.

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    14 июля 2026, 20:50 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще семи беспилотников под Москвой

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали очередную группу беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о ликвидации еще семи беспилотников на подлете к столице. Всего с начала суток было уничтожено 36 дронов.

    «Семь беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил градоначальник в своем канале в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские силы противовоздушной обороны уничтожили 35 летевших на Москву беспилотников. Накануне военные сбили 24 вражеских дрона на подлете к столице.

    В конце прошлого месяца средства ПВО ликвидировали семь направлявшихся к городу аппаратов.

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    14 июля 2026, 15:21 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили семь украинских беспилотников

    Собянин: На подлете к Москве уничтожили семь украинских беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр столицы Сергей Собянин заявил об уничтожении семи беспилотников, которые направлялись к городу.

    «Уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву», – написал градоначальник в своем канале в Max. На местах падения обломков сбитых аппаратов работают специалисты экстренных служб.

    Двумя днями ранее противовоздушная оборона ликвидировала 40 вражеских беспилотников на подлете к столице. Всего за те сутки в сторону Московского региона направлялось около 300 летательных аппаратов. В начале месяца средства ПВО сбили 12 дронов вблизи города.

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    15 июля 2026, 02:40 • Новости дня
    Путин заверил в постепенном снижении ключевой ставки

    Tекст: Катерина Туманова

    Уровень ключевой ставки будет естественным образом снижаться и корректироваться в зависимости от макроэкономических показателей, заметил президент России Владимир Путин в беседе с главой Якутии Айсеном Николаевым.

    Николаев на встрече с президентом сказал о том, как помогло бы снижение ключевой ставки республике, добавив, что даже глава Центробанка Эльвира Набиуллина обещала, что снижение будет.

    «Это и должно быть, это и будет естественным процессом исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики», – ответил Путин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля.

    На этой же встрече Путин назвал причину избыточного укрепления рубля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Набиуллина сообщила в начале июля о пересмотре траектории ключевой ставки. Российские банки подняли ставки по вкладам на три месяца. Банк России допускает более высокую траекторию ключевой ставки в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции около 4%.


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    14 июля 2026, 14:38 • Новости дня
    Новым директором Музея Москвы стала Мария Баландина

    Мария Баландина сменила Анну Трапкову на посту директора Музея Москвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Культурное учреждение столицы обрело нового руководителя, перед которым поставлены задачи по расширению международного сотрудничества и запуску масштабных просветительских инициатив, отметили в мэрии.

    Новым руководителем Музея Москвы стала Мария Баландина, сменившая на этой должности Анну Трапкову. В столичном департаменте культуры отметили, что новый директор имеет богатый управленческий опыт и много лет работает в сфере искусства, передает ТАСС.

    «Директором Музея Москвы назначена Мария Баландина, сменив на этом посту Анну Трапкову», – говорится в официальном сообщении ведомства. Ожидается, что под ее руководством институт продолжит развиваться, запустит новые проекты и расширит международные связи.

    Сама Баландина назвала назначение большой честью. Она подчеркнула важность сохранения достигнутых результатов, а также намерение развивать просветительские программы, укреплять партнерства и привлекать новую аудиторию. Предыдущий руководитель Анна Трапкова занимала этот пост с 2019 года, укрепив статус учреждения в культурной жизни столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прошлого года Анна Трапкова возглавила Музей истории ГУЛАГа.

    В январе новым директором Третьяковской галереи стала Ольга Галактионова.

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    15 июля 2026, 14:45 • Новости дня
    Страйкбольная граната взорвалась в руках у мужчины в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На Коломенской набережной в столице в результате детонации страйкбольной гранаты травмы получил местный житель, ему сейчас оказывают экстренную медицинскую помощь, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Прибывшие на место происшествия врачи занялись спасением пострадавшего, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Там уточнили, что в данный момент медицинские работники продолжают оказывать раненому всю необходимую профессиональную помощь.

    В мае в одной из школ Ростовской области взорвалась страйкбольная граната.

    В апреле прошлого года столичные правоохранители задержали мужчину, подорвавшего аналогичное пиротехническое изделие в московской гостинице.

    Осенью 2024 года из-за найденного муляжа для страйкбола на автовокзале в Москве эвакуировали более 400 человек.

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    14 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили пять дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    У российской столицы уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр города Сергей Собянин во вторник.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал Собянин в Max.

    Утром у Москвы уничтожили два БПЛА.

    Ночью Собянин сообщал, что сбито 35 дронов ВСУ, летевших на Москву.

    За дневное время 13 июля над Россией поразили 146 украинских беспилотников.

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    16 июля 2026, 02:47 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на ограниченный режим работы

    Аэропорты Домодедово и Жуковский ограничили работу с рейсами

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил о переходе аэропортов Домодедово и Жуковский на режим работы с рейсами по согласованию.

    «Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней», – написал он в Max-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение среды перехватили и уничтожили 155 БПЛА. В ночь на среду над Россией уничтожили 93 украинских дрона. Ростех показал комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников.


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    16 июля 2026, 04:24 • Новости дня
    Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о снятии ограничений с работы аэропорта Жуковский.

    «Аэропорт Жуковский (Раменское): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Ранее сообщалось, что аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на ограниченный режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение среды перехватили и уничтожили 155 БПЛА. В ночь на среду над Россией уничтожили 93 украинских дрона. Ростех показал комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников.

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    16 июля 2026, 04:36 • Новости дня
    Аэропорт Внуково перешел в режим работы с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил, что аэропорт Внуково принимает и выпускает авиарейсы по согласованию.

    «Аропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он в Max-канале.

    Кроме того, возможны корректировки в расписании рейсов, предупредили в Росавиации. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. 

    Ранее аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на ограниченный режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение среды перехватили и уничтожили 155 БПЛА. В ночь на среду над Россией уничтожили 93 украинских дрона. Ростех показал комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников.

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    16 июля 2026, 20:04 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали возвращение жары в Москву в выходные

    Синоптик Леус пообещал потепление до плюс 29 градусов в Москве в выходные

    Tекст: Денис Тельманов

    В предстоящие субботу и воскресенье жителей российской столицы ожидает сухая и солнечная погода с повышением дневной температуры воздуха почти до тридцатиградусной отметки.

    Предстоящий уик-энд порадует москвичей теплом и отсутствием осадков, передает РИА «Новости». Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус поделился подробным прогнозом в своем личном блоге.

    «В субботу и в воскресенье в столице малооблачно и сухо, холодно по ночам – лишь около плюс десяти градусов, а днем, напротив, тепло: в субботу соответствующие климату +24...+26 °C, а в воскресенье воздух прогреется до +27...+29 °C», – написал метеоролог.

    Специалист также отметил, что в начале следующей недели характер погоды немного изменится. Столица сохранит высокие температурные показатели, однако вероятность выпадения кратковременных дождей существенно увеличится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля синоптики спрогнозировали уход жары из столичного региона. В мае воздух в городе впервые за год прогрелся выше плюс 27 градусов.

    Прошлым летом на фоне циклона метеорологи ожидали в Москве сильные грозовые дожди.

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    • Андрей Манчук Андрей Манчук
      США открыли против Кубы «дело врачей»

      Деятельность кубинских медиков всегда вызывала у Вашингтона серьезное недовольство. Согласно оценке экономиста Рикардо Торреса, врачи ежегодно приносят Кубе около пяти миллиардов долларов, что составляет половину всего экспорта Кубы. Эти поступления остаются эффективным средством в борьбе против американской блокады.

      0 комментариев
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Ну и где эта ваша демократия

      Абсолютно далек от банального пропагандистского приема: «А у вас негров линчуют». Потому что плевать, что там у вас не так. Если бы не одно «но». Если бы под разговоры о некоей великой западной демократии не пытались растлить, развалить и деморализовать мою собственную страну.

      15 комментариев
    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      У Запада остались силы только ломать правила

      На Черном море и в Персидском заливе страны Запада стремительно разрушают международные режимы и правила. На смену этим правилам не приходит ничего убедительного, но грубая сила также не действует. Ведь за ней должна стоять готовность устанавливать и поддерживать новые правила игры.

      3 комментария
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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

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      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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