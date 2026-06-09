Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.3 комментария
Ветераны спецоперации завершили обучение в крымской академии «Меганом»
В Крыму завершилась масштабная образовательная программа для ветеранов спецоперации и их родных, позволившая участникам разработать инициативы в сфере культуры.
В академии творческих индустрий «Меганом» арт-кластера «Таврида» подошла к концу программа «#Своякультура», объединившая 87 человек из 39 регионов. Недельное обучение проходило при поддержке Минкультуры и фонда «Защитники Отечества».
«Для многих участие в форуме – это возможность реализовать себя в общественно значимом деле. Проекты очень разные: организация детских кружков, мастерских по созданию мягких игрушек вместе с ребятами из семей участников СВО, скульптур, видеопроизводства, блогов и просветительских форматов», – отметила замминистра обороны Анна Цивилева.
Участники познакомились с современными направлениями культуры и презентовали свои проекты. Ветеран Евгений Солдайкин из Находки приехал с идеей сборника стихов, а теперь планирует создать организацию для психологической поддержки вернувшихся бойцов.
Мать погибшего героя Ирина Гущина готовит к выпуску книгу «Последний куплет» со стихами сына. В будущем она планирует издать еще один сборник, посвященный матерям, потерявшим сыновей, для чего продолжит обучение в «Меганоме».