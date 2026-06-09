Ветераны спецоперации завершили обучение в крымской академии «Меганом»

В академии творческих индустрий «Меганом» арт-кластера «Таврида» подошла к концу программа «#Своякультура», объединившая 87 человек из 39 регионов. Недельное обучение проходило при поддержке Минкультуры и фонда «Защитники Отечества».

«Для многих участие в форуме – это возможность реализовать себя в общественно значимом деле. Проекты очень разные: организация детских кружков, мастерских по созданию мягких игрушек вместе с ребятами из семей участников СВО, скульптур, видеопроизводства, блогов и просветительских форматов», – отметила замминистра обороны Анна Цивилева.

Участники познакомились с современными направлениями культуры и презентовали свои проекты. Ветеран Евгений Солдайкин из Находки приехал с идеей сборника стихов, а теперь планирует создать организацию для психологической поддержки вернувшихся бойцов.

Мать погибшего героя Ирина Гущина готовит к выпуску книгу «Последний куплет» со стихами сына. В будущем она планирует издать еще один сборник, посвященный матерям, потерявшим сыновей, для чего продолжит обучение в «Меганоме».