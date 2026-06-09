  • Новость часаКитай осудил планы ЕС задерживать танкеры из России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия доказала технологический суверенитет в электроэнергетике
    Создан штаб для нормализации поставок топлива на юг России
    Германия и Франция отказались от создания истребителя шестого поколения
    Дом моды Prada создал лунный костюм для астронавтов НАСА
    При подрыве автомобиля BMW в Балашихе погиб водитель
    Дроны повредили мост между Крымом и Херсонской областью
    Армения заявила о скорой нормализации отношений с Турцией
    Зеленский раскрыл детали тайных переговоров с Абрамовичем
    Прокурор МУС Карим Хан отстранен от должности
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Пора дать засохнуть антирусским корням ленинизма

    В ленинской трактовке идеи коммунизма есть одна бросающаяся в глаза черта – его антирусский характер. Ленин задолго до современных американских демократов продвигал фактически идею «позитивной дискриминации» (дискриминации, направленной против большинства).

    16 комментариев
    Алексей Вагин Алексей Вагин Израиль подогревает междоусобный конфликт консерваторов в США

    Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Чем нынешняя приватизация отличается от аукционов 1990-х

    В России, где почти десять лет приватизация активов была на паузе, она снова становится инструментом экономической политики. В условиях санкций и неизбежности технологического разворота эффективность становится критическим параметром. А бизнес достаточно повзрослел, чтобы стать партнером государства.

    4 комментария
    9 июня 2026, 11:55 • Новости дня

    Китай осудил планы ЕС задерживать танкеры из России

    МИД КНР раскритиковал планы ЕС по задержанию танкеров с российской нефтью

    Tекст: Вера Басилая

    Китай выступает против незаконных односторонних санкций и возможных действий Евросоюза в отношении судов, перевозящих российскую нефть в Средиземном море, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзян.

    Линь Цзянь, комментируя планы Евросоюза, заявил, что китайские власти выступают категорически против незаконных односторонних ограничительных мер, не имеющих оснований в международном праве, передает РИА «Новости».

    В ходе брифинга китайскому дипломату задали вопрос о недавнем заявлении главы европейской дипломатии Каи Каллас. Ранее она сообщила о намерении разрешить досмотр и задержание танкеров, транспортирующих российскую нефть в акватории Средиземного моря.

    «Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН», – подчеркнул Линь Цзянь.

    Ранее Евросоюз разрешил задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    До этого французские военно-морские силы задержали судно Tagor в Атлантическом океане.

    Европейская комиссия намеревалась юридически обосновать перехват российских кораблей в новом пакете санкций.

    9 июня 2026, 04:20 • Новости дня
    Высказывание Стубба о России назвали худшей из катастроф
    Высказывание Стубба о России назвали худшей из катастроф
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывание президента Финляндии Александра Стубба о том, что угрозы нападения России на страны НАТО нет, да и вообще с соседом давно пора дружить, а не противостоять, повергло западные элиты в ужас, пишет Junge Welt.

    Если бы финский президент Стубб оказался за столом переговоров, то продвигал бы точку зрения консерватора, который усвоил жизненный опыт финской политики: необходимо уметь ладить с соседом по имени Россия, даже если он тебе не нравится, немецкая газета Junge Welt (JW).

    Издание обратилось за комментарием к Карло Масала, профессору Бундесвера в Мюнхене, и он с большим раздражением отреагировал на замечания Стубба. Масала отметил, что смысла  призывать западную общественность, которую только что старательно подготовили к войне с Россией, «просто успокоиться»?

    Он считает бессмысленными миротворческие высказывания Стубба, к тому же без ориентации на слушателя, которому он делает свои заявления.

    «Для тех, кто выступает за эскалацию и требует предоставления Украине полной свободы выбора вариантов союзнических отношений в качестве предварительного условия для переговоров, игнорируя тем самым именно опасения России по поводу безопасности, которые были высказаны еще до начала открытой войны, заявления Штубба представляют собой худшую из возможных катастроф», – заявил профессор.

    Для остальных, считает Масала, это не так, но это не имеет значения.

    «Большинство из политического класса слишком занято военным самовосхвалением, чтобы даже на мгновение задуматься», – резюмирует он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кнайсль призвала страны Евросоюза самостоятельно восстановить диалог с Россией. Стубб признал необходимость диалога с Россией. В Евросоюз готовы принять чертову дюжину ради ослабления России.

    Комментарии (3)
    8 июня 2026, 21:38 • Новости дня
    Минэнерго создало штаб для нормализации поставок топлива в южные регионы России
    Минэнерго создало штаб для нормализации поставок топлива в южные регионы России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство энергетики России сформировало отраслевой штаб с участием крупнейших компаний ТЭК на фоне временных сложностей с поставками топлива в ряде южных регионов страны.

    «В последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов», – говорится в Telegram-канале ведомства.

    Для координации работы отрасли и обеспечения устойчивого функционирования энергетической системы в министерстве создан отраслевой штаб. В его состав вошли крупнейшие компании российского топливно-энергетического комплекса.

    В Минэнерго отметили, что штаб действует на постоянной основе. Его основной задачей является «обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил риск дефицита горючего на внутреннем рынке страны.

    Комментарии (9)
    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    Комментарии (0)
    8 июня 2026, 19:03 • Новости дня
    Евросоюз исключил авиакомпании Киргизии из черного списка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Брюссель принял решение вычеркнуть киргизские авиапредприятия из ограничительного перечня, открыв им доступ к воздушному пространству европейских государств.

    О снятии ограничений сообщила пресс-служба главы киргизского государства, передает ТАСС. Теперь местные компании смогут беспрепятственно совершать рейсы на территорию европейского объединения.

    «Киргизская Республика исключена из списка авиаперевозчиков, в отношении которых действует запрет на выполнение полетов в Европейский союз», – отмечается в официальном сообщении.

    В уведомлении генерального директората по мобильности и транспорту Европейской комиссии уточняется, что послабления затрагивают все сертифицированные в республике организации. Таким образом, действующий ранее запрет на полеты полностью аннулирован.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил логику отношений Бишкека и Москвы на фоне санкций Евросоюза против Киргизии.

    Российское внешнеполитическое ведомство высоко оценило недавнее избрание республики в Совет Безопасности ООН.

    Ранее европейские власти запретили полеты над своей территорией турецкой авиакомпании Southwind Airlines из-за связей с Россией.

    Комментарии (2)
    9 июня 2026, 05:05 • Новости дня
    Германия и Франция отказались от создания истребителя шестого поколения
    Германия и Франция отказались от создания истребителя шестого поколения
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Париж и Берлин приняли решение прекратить совместную разработку военного самолета нового поколения из-за непреодолимых разногласий между оборонными компаниями, сообщили источники.

    Германия и Франция договорились свернуть проект по разработке истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS), сообщили собеседники Reuters.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон пришли к такому решению после того, как участникам программы не удалось преодолеть многомесячный тупик в переговорах.

    Речь идет о масштабном проекте стоимостью около 100 млрд евро, в котором также принимает участие Испания. В Елисейском дворце пояснили, что европейский авиастроительный концерн Airbus и французская компания Dassault Aviation не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейский концерн Airbus заявлял о возможном партнерстве со шведской компанией Saab для создания боевого самолета.

    Французская сторона выражала готовность разработать истребитель нового поколения самостоятельно. Газета Financial Times осенью прошлого года писала о вероятном крахе этой совместной инициативы.

    Комментарии (5)
    9 июня 2026, 08:12 • Новости дня
    Евродепутат назвал слова венгерского премьера угрозой газовой политике ЕС

    Евродепутат Мюллер назвал слова венгерского премьера угрозой газовой политике ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Заявление главы венгерского правительства о продолжении импорта энергоносителей из России вызвало резкую критику и опасения относительно единства европейского энергетического курса.

    Польский представитель в Европейском парламенте Петр Мюллер счел позицию премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра опасной для устойчивости европейской политики, передает Lenta.Ru. Политик выразил серьезные сомнения в готовности некоторых стран отказаться от поставок из Москвы.

    «Европейская комиссия неоднократно заявляла о необходимости полной независимости Европейского союза от российского ископаемого топлива и поэтапного прекращения импорта российского газа, нефти и сжиженного природного газа. Однако публичные дискуссии по этому вопросу демонстрируют признаки подрыва устойчивости этой политики», – подчеркнул парламентарий в своем запросе.

    Мюллер обратился к руководству Еврокомиссии с призывом официально затребовать у Будапешта четкий план исключения российских ресурсов из национального баланса. Кроме того, он настаивает на принятии жестких мер для обеспечения полного эмбарго на ввоз энергоносителей в страны объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предрек возобновление закупок российского газа европейскими странами после завершения украинского конфликта.

    Ранее политик допустил сохранение импорта энергоресурсов из России для нужд Будапешта.

    Подобная позиция нового венгерского лидера вызвала серьезную обеспокоенность на Украине.

    Комментарии (0)
    8 июня 2026, 21:57 • Новости дня
    Украинские военные возмутились мирным планом «евротройки»

    Украинские военные возмутились планом заморозки фронта от лидеров ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    В рядах украинских военнослужащих и националистов нарастает возмущение из-за предложенного сценария «евротройки», предусматривающими прекращение боевых действий по текущей линии фронта, сообщили в российских силовых структурах.

    Среди бойцов ВСУ усиливается недовольство обсуждаемыми сценариями урегулирования конфликта, передает РИА «Новости». Особое внимание привлекло изменение риторики лидеров Германии, Франции и Британии после недавней встречи в Лондоне.

    «В закрытых чатах украинские националисты не понимают, зачем им рисковать собственной жизнью даже на прифронтовых территориях, если они всё равно в конечном итоге отойдут России», – сообщил источник агентства в российских силовых структурах.

    По его словам, европейские лидеры публично перестали требовать возвращения к границам 1991 или 2022 года. Основным вариантом теперь называется остановка боев по текущей линии фронта. Западные политики также прекратили обсуждать будущее освобожденных российской армией частей Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.

    В минувшее воскресенье Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры. По итогам встречи было объявлено о планах совместного производства вооружений для Украины и поддержке прямого диалога между Киевом и Москвой при участии Европы и США.

    Ранее лидеры Британии, Франции и Германии встретились с Владимиром Зеленским в Лондоне.

    По итогам переговоров политики опубликовали совместное заявление об условиях долгосрочного мира на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на расхождение между мирной риторикой европейских стран и их реальными действиями.

    Комментарии (0)
    8 июня 2026, 20:59 • Новости дня
    Посольство России: Лидеры Европы боятся мира сильнее конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Представители европейских стран опасаются мирного урегулирования с Россией больше, чем продолжения противостояния, заявили в посольстве России в Гааге.

    Как следует из сообщения посольства России, представители европейских стран опасаются мирного урегулирования с Россией больше, чем продолжения противостояния, передает РИА «Новости». Дипломаты подчеркнули, что наращивание военного потенциала Европы выявляет стремление руководства затянуть текущий кризис.

    Лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне с Владимиром Зеленским.

    По итогам переговоров евротройка опубликовала совместное заявление с условиями прекращения боевых действий.

    В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на расхождение между мирной риторикой европейских стран и реальным вооружением Киева.

    Комментарии (0)
    8 июня 2026, 13:02 • Новости дня
    Турецкие истребители создали помехи самолетам глав Минобороны стран ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Дислоцированные на севере Кипра истребители ВВС Турции создали помехи самолетам с главами оборонных ведомств Греции, Нидерландов и Франции, сообщила греко-кипрская газета «Филелефтерос».

    По данным издания «Филелефтерос», турецкие истребители и диспетчерские службы аэропорта Эрджан на севере Кипра создали помехи самолетам, перевозившим глав оборонных ведомств Греции, Нидерландов и Франции, передает ТАСС.

    В публикации отмечается, что два истребителя F-16 следовали за самолетами министров вечером 7 июня. Кроме того, авиадиспетчеры заглушили связь с бортами европейских чиновников, направлявшихся на встречу в Никосию.

    Директор президентской пресс-службы Республики Кипр Викторас Пападопулос пообещал, что министр обороны Василис Палмас обсудит инцидент на встрече с главами военных ведомств ЕС. В то же время глава профсоюза турко-кипрских авиадиспетчеров Курсад Худавердиоглу заявил: «Истребители были подняты в воздух из-за чрезвычайной ситуации».

    С марта в аэропорту Эрджан базируются шесть истребителей F-16 ВВС Турции. Они были размещены там после удара беспилотника по британской военной базе Акротири на юге Кипра.

    Накануне Париж и Никосия договорились о размещении французских вооруженных сил на территории Кипра.

    В марте Турецкая республика Северного Кипра анонсировала прибытие шести турецких истребителей F-16.

    Комментарии (0)
    8 июня 2026, 13:06 • Новости дня
    Дипслужба ЕС предложила внести в санкционный список 80 российских организаций

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские власти планируют расширить антироссийские ограничения, добавив в черный список десятки связанных с оборонным сектором предприятий и журналистов, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Заявление прозвучало по итогам неформальной встречи министров обороны стран Евросоюза, передает ТАСС.

    «К следующему заседанию Совета ЕС на уровне глав МИД моя служба предложила внести в черный список 80 компаний, связанных с военным сектором, а также российских пропагандистов», – заявила Каллас. Она также призвала европейских политиков продолжать наращивать санкционное давление на Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европейского союза приняли двадцатый пакет антироссийских санкций.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала запрет на въезд для российских ветеранов спецоперации.

    Комментарии (0)
    8 июня 2026, 14:35 • Новости дня
    Си Цзиньпин призвал укрепить военные связи Китая и КНДР

    Лидер КНР заявил о необходимости расширения военного сотрудничества с Пхеньяном

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе первого за семь лет государственного визита в Пхеньян китайский лидер Си Цзиньпин обозначил важность углубления взаимодействия двух стран в оборонной и правоохранительной сферах.

    Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил с Ким Чен Ыном дальнейшее развитие двусторонних отношений, передает РИА «Новости». Переговоры глав государств состоялись в понедельник в северокорейской столице.

    Выступая по итогам встречи, глава китайского государства подчеркнул значимость совместной работы. «Обе стороны должны укреплять обмены в дипломатии, правоохранительной деятельности и между вооруженными силами, а также реализовывать важные договоренности, достигнутые между мной и товарищем генеральным секретарем», – заявил политик.

    Стоит отметить, что поездка председателя КНР стала первым государственным визитом в соседнюю страну за последние семь лет. Мероприятие проходит 8 и 9 июня по личному приглашению северокорейского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное информационное агентство КНДР анонсировало поездку китайского лидера в Пхеньян. Председатель КНР впервые за семь лет прибыл в Северную Корею для укрепления двусторонних отношений.

    В прошлом году лидеры двух стран провели двусторонние переговоры в пекинском Доме народных собраний.

    Комментарии (0)
    8 июня 2026, 13:59 • Новости дня
    Евросоюз перевел Украине седьмой транш на 2,8 млрд евро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз направил Киеву седьмой транш макрофинансовой помощи в размере 2,8 млрд евро.

    Средства выделены из специального европейского фонда, созданного для поддержки украинского государственного бюджета, передает РИА «Новости».

    «Европейская комиссия сегодня выделила Украине почти 2,8 млрд евро для удовлетворения ее финансовых потребностей и поддержания государственного управления», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Ранее Еврокомиссия назвала технические условия для получения Киевом первых средств.

    Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о ратификации соглашения с Евросоюзом о выдаче кредита.

    Комментарии (0)
    9 июня 2026, 04:50 • Новости дня
    Галузин заявил о готовности защищать Союзное государство ядерным оружием

    Галузин: Москва и Минск готовы защитить Союзное государство в том числе ЯО

    Tекст: Катерина Туманова

    Для обеспечения надежной безопасности территорий Союзного государства могут быть задействованы все доступные средства, включая размещенный в белорусских регионах ядерный арсенал, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Дипломат отметил, что НАТО провокационно и демонстративно наращивает свои силы в непосредственной близости от границ России и Белоруссии.

    Военный блок регулярно проводит учения около рубежей двух стран. Кроме того, в приграничной зоне постоянно увеличивается количество опасных инцидентов с использованием ударных и разведывательных беспилотников, заявил Галузин «Известиям».

    Таким образом европейские государства пытаются отвлечь внимание Москвы от спецоперации на Украине и дестабилизировать обстановку в соседней республике. Однако наличие российских сил сдерживания выступает мощным фактором, который значительно снижает вероятность прямого военного конфликта.

    «Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Белоруссии, между органами безопасности России и Белоруссии. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности Союзного государства», – сообщил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подвел итоги совместной с Белоруссией тренировки ядерных сил. Глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил о важности военного сотрудничества Москвы и Минска из-за НАТО. Совбез заявил, что ядерные учения России и Белоруссии отрезвят прибалтийских «тигров». Лукашенко заявил, что  тренировке ядерных сил Россия и Белоруссия договорились зимой.

    Комментарии (0)
    9 июня 2026, 06:00 • Новости дня
    Товарооборот России и Китая за пять месяцев превысил 109 млрд долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С января по май объем двусторонней между российской и китайской сторонами торговли вырос почти на четверть, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

    За первые пять месяцев года показатели экономического взаимодействия Москвы и Пекина увеличились на 22,9% в годовом выражении, передает ТАСС со ссылкой на данные китайского ведомства.

    Общая сумма проведенных торговых операций составила 109,5 млрд долларов. Экспорт китайских товаров на российский рынок вырос на 26,4%, достигнув уровня 49,17 млрд долларов.

    Встречные поставки продукции из России также продемонстрировали уверенную позитивную динамику. Российский экспорт увеличился на 20,2%. Итоговая стоимость ввезенных китайской стороной отечественных товаров оценивается в 60,35 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил уверенный рост двустороннего товарооборота более чем на 10% в 2026 году. К началу мая Главное таможенное управление КНР фиксировало увеличение общего объема внешней торговли страны на 18,2%.

    Комментарии (0)
    9 июня 2026, 08:48 • Новости дня
    Минтранс допустил запуск поезда из Москвы в Китай

    Минтранс заявил о готовности запустить пассажирский поезд из Москвы в Китай

    Tекст: Вера Басилая

    Минтранс может запустить поезд между Москвой и Китаем при наличии достаточного спроса со стороны туристов, заявил министр транспорта Андрей Никитин на ПМЭФ.

    По словам Никитина, Министерство транспорта запустит поезд между Москвой и Китаем при появлении интереса у пассажиров, передает ТАСС.

    На данный момент реализация проекта не планируется, поскольку путь занимает слишком много времени.

    «Пока его не планируется – это все же слишком далеко и долго. Тем не менее, при возникновении интереса мы его запустим – РЖД очень чутко реагируют на запросы пассажиров», – сказал министр транспорта России Андрей Никитин на полях Петербургского международного экономического форума.

    Глава ведомства добавил, что состав мог бы стать туристическим. При этом он подчеркнул необходимость рентабельности такого проекта, так как железные дороги строго следят за экономическими показателями и не допустят убытков.

    Компания «Российские железные дороги» рассмотрела возможность запуска пассажирских поездов в Китай.

    Москва и Пекин подписали соглашение о совместном строительстве железнодорожных путей.

    Движение поездов по маршруту Забайкальск – Маньчжурия возобновилось 8 марта.

    Комментарии (0)
    9 июня 2026, 09:31 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе зафиксировались около 594 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Утром во вторник торги июльскими фьючерсами на голубое топливо открылись кратковременным ростом до 598 долларов, после чего котировки вернулись к значениям понедельника.

    Июльские контракты по индексу нидерландского хаба TTF на лондонской бирже ICE торгуются около 594 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Сессия открылась на отметке 598 долларов, но вскоре показатель скорректировался, вернувшись к расчетной цене понедельника.

    Весной динамика стоимости энергоносителей была более волатильной. В марте на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке средний показатель подскочил почти на 60%, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров.

    Максимальное значение за время конфликта зафиксировали 19 марта на уровне 853,7 доллара. В тот день генеральный директор компании Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Повреждены две из 14 линий производства СПГ компании в Катаре».

    После апрельского спада на 14% котировки вновь временно превышали рубеж в 600 долларов в середине мая. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года, когда цена достигла 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость июльских фьючерсов на европейском рынке превысила 600 долларов за тысячу кубометров.

    В конце прошлого месяца биржевые цены на голубое топливо опустились ниже 570 долларов.

    Перед этим котировки закрепились на уровне около 593 долларов за тысячу кубометров.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВСУ убили 43 мирных жителя России за неделю
    Bloomberg: Частным компаниям России разрешат закупать системы ПВО
    Высказывание Стубба о России назвали худшей из катастроф
    Американский «Апач» разбился в районе Ормузского пролива
    В Польше увидели угрозу в позиции Венгрии по газу и нефти из России
    США не пустили на ЧМ-2026 лучшего арбитра Африки
    МВД предложило убрать с улиц Москвы часть прокатных электросамокатов

    Россия доказала технологический суверенитет в электроэнергетике

    Первая созданная полностью в России газовая турбина большой мощности наработала 12 тысяч часов в составе ТЭС в Краснодарском крае. Ростех продолжает ее совершенствовать и удешевлять обслуживание турбины. Хотя еще несколько лет назад наличие в России вообще такого технического сооружения было под большим вопросом. Этот рынок был поделен между американцами и немцами. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия строит умный суверенитет

    В своем выступлении на ПМЭФ Владимир Путин обозначил реалистичный и вдохновляющий образ развития России, считают эксперты. По их мнению, президент конкретизировал курс на технологический суверенитет, подтвердил провал Запада изолировать Россию, а также жестко ответил на «письменную истерику» Владимира Зеленского, дав понять, что Россия будет продолжать добиваться своих целей. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские войска переходят к боям с планшета

    Уже в ближайшие месяцы Вооруженные силы получат систему, принципиальным образом улучшающую эффективность боевых действий. Речь идет об информационной сети управления войсками, которая должна действовать, по словам главы Минобороны Андрея Белоусова, «от взвода до соединения». Как она будет работать? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина обнуляет обязательства перед Трампом

    Ресурсная сделка между Украиной и США поставлена на паузу. Киев по политическим причинам отказался от планов по привлечению американских миллиардов в разработку недр. До этого Украина срывала газовые контракты с Россией, Минские соглашения и договоренности в Стамбуле. Почему ревизия любых долгосрочных обязательств стала уникальной традицией украинской политики? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

    • США взялись за старое: санкции и помощь ВСУ

      Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, подразумевающий новые санкции против России и кредиты для Украины.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Семейный налоговый кешбэк в 2026 году: как получить семейную налоговую выплату

      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

    • Застрял в лифте: что делать, куда звонить и почему нельзя выбираться самостоятельно

      Застревание в лифте – одна из самых распространенных бытовых чрезвычайных ситуаций. Остановка кабины между этажами вызывает тревогу даже у тех, кто не страдает клаустрофобией. Паниковать в такой момент не стоит: современные лифты оборудованы системами безопасности и крайне редко представляют угрозу для жизни. Рассказываем, что делать, если лифт остановился между этажами, куда звонить и каких ошибок следует избегать.

    • Как правильно мыть клубнику: 5 способов удалить пестициды, бактерии и грязь

      Ароматная, сочная клубника – настоящее украшение летнего стола. Но прежде чем насладиться ее вкусом, важно уделить внимание правильной обработке ягод. Поверхность клубники – это не просто нежная кожица, а настоящий «магнит» для различных загрязнений: от частиц почвы и пыли до остатков пестицидов и опасных микроорганизмов. Разбираемся, как правильно мыть клубнику, нужно ли это делать перед едой и какие способы действительно помогают очистить ягоды.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации