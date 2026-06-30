ISU сообщил о правилах распределения квот для российских фигуристов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Количество квот на международных турнирах для россиян и белорусов будет зависеть от их результатов и рейтинга, передает РИА «Новости».

Накануне организация объявила о допуске спортсменов из этих стран в нейтральном статусе до соревнований в сезоне-2026/27.

«В тех случаях, когда применяются квоты, численность нейтральных спортсменов определяется на основе тех же объективных квалификационных критериев (результаты и рейтинг), которые действуют для всех фигуристов», – заявили в пресс-службе союза. Там подчеркнули, что расчет будет производиться на объективной основе, как для любого возвращающегося после перерыва атлета, а не по гражданству.

Допуск к турнирам будет оцениваться индивидуально. Спортсмены не должны находиться на действительной военной службе или в органах нацбезопасности, а также публично поддерживать конфликт на Украине с февраля 2022 года. Решение станет принимать совет ISU или специальная независимая комиссия.

Организация также готова смягчить условия допуска, если убедится в безопасности проведения турниров с участием нейтральных спортсменов. В случае возникновения проблем ограничения могут быть вновь введены или ужесточены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный союз конькобежцев разрешил отечественным атлетам выступать на турнирах в нейтральном статусе с сезона-2026/27.

Неделей ранее министр спорта России Михаил Дегтярев анонсировал скорые приятные сюрпризы по вопросу допуска россиян к международным соревнованиям.

В феврале организация отстранила российских фигуристов от участия в чемпионате мира 2026 года в Праге.