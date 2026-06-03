Трамп заявил об отсутствии необходимости в наземной операции против Ирана

Tекст: Вера Басилая

Президент США исключил возможность проведения наземной кампании против Тегерана, отметив эффективность ранее нанесенных бомбовых ударов по военным объектам, передает РИА «Новости».

«Нам сейчас не нужна наземная операция. Знаете, ...мы уничтожили большую часть их вооруженных сил просто бомбардировками», – заявил он в интервью подкасту Pod Force One.

Глава Белого дома также выразил желание провести встречу с верховным лидером Ирана аятоллой Моджтабой Хаменеи. В беседе с журналистами The New York Post американский лидер отметил, что США нашли общий язык с новым иранским руководством.

Ранее 1 июня американский лидер выразил уверенность в стремлении исламской республики подписать соглашение.

В конце мая президент США заявил о достижении финальной версии меморандума между странами.

До этого президент США допускал вероятность возобновления военных действий против Ирана.