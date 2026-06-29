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    Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.

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    Антон Крылов Антон Крылов ИИ поможет в борьбе с русофобией

    Очень скоро требование любых государств к своим меньшинствам немедленно забыть родной язык станет бессмысленным (оно и раньше было бессмысленным, но доставляло серьезные неудобства). Никому не нужно будет учить украинский или латышский, достаточно скачать автопереводчик на смартфон.

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    Газовые трубы на дне Балтики перестали быть просто железяками. Они превратились в материальное воплощение выбора, который рано или поздно придется сделать Европе: следовать воинственной риторике в отношении России или спасать собственную индустриальную основу, признав невозможность стратегического поражения РФ.

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    29 июня 2026, 18:16 • Новости дня

    Обладателями красных дипломов МГУ стали около пяти тыс. выпускников

    Tекст: Елизавета Шишкова

    У главного здания МГУ отличники нынешнего года отпраздновали выпускной, на котором около пяти тысяч выпускников получили красные дипломы по самым востребованным направлениям.

    У главного здания университета прошел традиционный выпускной для студентов, окончивших обучение с отличием. В этом году около 5000 выпускников флагмана российского образования получили красные дипломы по квантовым и суперкомпьютерным технологиям, новым материалам, биоинженерии, генетике и другим специальностям. Впервые в истории университета число отличников достигло такого уровня, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Среди награжденных – будущие ученые, врачи, инженеры, педагоги, юристы, экономисты, журналисты, которым предстоит развивать российскую науку, образование, экономику, промышленность и систему государственного управления. Выпускники будут трудиться не только в России, но и во многих странах мира, укрепляя, как подчеркнули в университете, мир и взаимопонимание между народами.

    Ректор МГУ академик Виктор Садовничий поздравил выпускников и обратился к ним со словами: «Вы получили диплом с отличием лучшего российского университета. Здесь за годы учебы вы своим трудом заложили прочный фундамент, на котором сможете построить надежное и прекрасное здание вашего будущего. Уверен, что своими делами вы обязательно займете свое место среди тех, кем по праву гордится наше Отечество». Он отметил, что учеба нынешних выпускников пришлась на год 270-летия МГУ, а коллектив университета первым из образовательных организаций был награжден орденом «За доблестный труд».

    По словам ректора, сегодня МГУ лидирует как в развитии инфраструктуры, создавая научно-технологическую долину и обновляя кампус, так и в ответе на вызовы времени, открыв в этом году первый набор на новый факультет искусственного интеллекта. Ученые университета, как он подчеркнул, исследуют Вселенную и человеческий мозг, занимаются фотоникой и геномикой, совершают прорывы в сфере искусственного интеллекта, квантовых технологий, разработки новых материалов и лекарств, и все эти направления ждут молодых исследователей.

    В торжественной церемонии приняли участие деканы факультетов, а творческими подарками для выпускников стали выступления Государственного Кремлевского оркестра Управления делами Президента РФ, коллективов и солистов Культурного центра МГУ и группы «Первый бал Наташи Ростовой». Ведущим праздника стал выпускник и Почетный профессор МГУ, музыкант и телеведущий Валдис Пельш. Центральным моментом церемонии по традиции стал внос Утвердительной грамоты Московского университета и первого университетского Устава под исполнение гимна МГУ Академическим хором.

    Для выпускников была подготовлена праздничная программа с интерактивными площадками, конкурсами, фотозонами, экспериментальным химическим баром и другими активностями. Организаторы подчеркнули, что этот вечер стал символичным завершением важного жизненного этапа для молодых людей, уже доказавших свои способности высокими академическими результатами. МГУ имени М.В. Ломоносова остается первым университетом России по времени основания и значению, включает 42 факультета, где учатся свыше 50 тыс. студентов, а среди Нобелевских лауреатов насчитывается 11 ученых и выпускников Московского университета.

    29 июня 2026, 02:35 • Новости дня
    Путин: ВС России заблокировали пятитысячную группировку ВСУ в районе Рубцов
    Путин: ВС России заблокировали пятитысячную группировку ВСУ в районе Рубцов
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные практически полностью блокировали группировку ВСУ численностью около 5 тыс. человек на левом берегу реки в районе Рубцов, рассказал президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

    По словам президента, на Рубцовском направлении, на левом берегу реки ВС России фактически заблокировали группировку противника численностью около 5 тыс. человек. Она прижата к реке.

    «Сверху идёт 1-я танковая армия российских Вооружённых Сил и поджимает противника с севера. 3-я мотострелковая дивизия с востока поджимает, а 144-я дивизия – с юга. И до полного окружения – там всё под огневым контролем находится, – но до полного, до окончательного окружения остаётся где-то около двух километров. 144-я дивизия и занимается решением этой задачи, и полагаю, что решит её успешно», – рассказал Путин в видео, представленном пресс-службой Кремля.

    Он уточнил, что судьба группировки противника будет похожа на ту, что была у ВСУ в  районе Купянска-Узлового. «И если помните, группировка там находилась примерно в таком же положении, была полностью уничтожена», – сказал президент.

    На Краснолиманском направлении, сообщил он, продолжается освобождение города Красный Лиман. Из 11 тыс. домов осталось освободить лишь 149. Этот населенный пункт является важнейшим логистическим центром и крупной узловой железнодорожной станцией.

    «Это важнейший укрепрайон создавался вооружёнными силами Украины на протяжении почти 10 лет как стратегический оборонительный рубеж в агломерации городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Алексеево-Дружковка и город Константиновка, а также чуть юго-западнее – города Доброполье и Очеретино. Всё это находится в зоне ответственности группировок «Южная» и «Центр», – добавил он.

    При этом группировка «Южная» продвигается к Славянску, до которого осталось 8–9 километров, а войска группировки «Центр» прорвали трехуровневую линию инженерных заграждений противника глубиной примерно 400 метров на четырёх участках и ведут бои по взятию оборонительного рубежа, сообщил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы ВС России анонсировали скорое начало боев за Славянск и Краматорск. Солдаты ВСУ начали бежать из Алексеево-Дружковки.   Минобороны сообщило о продвижении ВС России в Константиновке и Красном Лимане.

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    29 июня 2026, 00:25 • Новости дня
    Путин прокомментировал ситуацию с топливом в Крыму
    Путин прокомментировал ситуацию с топливом в Крыму
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Задача по поставкам в Крым необходимого количества топлива будет решена, запас на полуострове есть, заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    «Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность – 70 тыс. тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней, но потребности будут обеспечены. И мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю», – сказал президент России в видео, представленном пресс-службой Кремля.

    Путин выразил уверенность, что эта задача будет решена.

    В этот же день в ходе совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка Путин заявил о наличии 1,7 млн тонн запасов бензина в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка России топливом. Путин сообщил о создании штаба для мониторинга ситуации с топливом. Российский лидер также  предложил разработать дополнительные шаги для бесперебойного снабжения горючим граждан.


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    28 июня 2026, 17:08 • Видео
    Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

    После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

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    29 июня 2026, 13:40 • Новости дня
    Эксперт сказал, как быстро восстанавливают пораженный дроном НПЗ

    Эксперт Анпилогов: Восстановление НПЗ после удара дрона может занять несколько месяцев

    Эксперт сказал, как быстро восстанавливают пораженный дроном НПЗ
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Главная задача для поврежденных дронами российских НПЗ – восстановить или поменять ректификационные колонны. Также важно обновить оборудование, где может возникнуть угроза герметичности. Россия это может сделать самостоятельно, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары ВСУ не создали критического ущерба энергетической инфраструктуре.

    «Восстановление поврежденных украинскими ударами НПЗ предполагает ряд сложных, но преодолимых моментов. Первый связан с наличием на любом нефтеперерабатывающем заводе огромных объемов материалов и сырья, большинство из которых токсичны, горючи и взрывоопасны», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Взрывы на НПЗ можно в некотором смысле сравнить с воздействием термобарической бомбы, при определенных температурах даже нержавеющая сталь теряет легирующие присадки и необходимые свойства. Поэтому владельцам заводов придется менять сделанное из огнестойких материалов оборудование, если возникнет угроза его герметичности», – отметил собеседник.

    Главная же задача российских НПЗ – восстановить или поменять ректификационные колонны, вокруг которых строится любое нефтеперерабатывающее предприятие, указал спикер. «Все необходимое для этого оборудование делается в России. Также наши производители могут закрыть потребности в любых сплавах и огнестойких материалах. Одной из немногих статей импорта может быть приобретение ряда катализаторов для химических процессов», – указал эксперт.

    В целом восстановление НПЗ может занять несколько месяцев, спрогнозировал собеседник. «Доставка негабаритного оборудования тоже займет определенные сроки, поскольку перевозчикам нужно будет получить разрешения на проезд по мостам, тоннелям. Возможен также временный демонтаж линий электропередач на пути движения», – заметил он.

    «Война против НПЗ – это гонка со временем, в которой, на мой взгляд, Украина все же проигрывает. Киев добился лишь частичной разбалансировки экспорта и внутреннего потребления. Думаю, усилиями государства ситуация довольно быстро устаканится», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские удары по критически важной и энергетической инфраструктуре создают проблемы, в стране наблюдается «определенный дефицит, но он не критический», сообщает Кремль. «Понятно, и что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита: нужно быстрее выходить из ремонтов, нужно наладить необходимый объем импорта и, как я уже сказал, надежно прикрывать эти объекты», – отметил он.

    Днем ранее на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка Путин сообщил, что, согласно данным Минэнерго, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. «Есть небольшое снижение, всего четыре процента», – отметил он.

    «Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива», – добавил президент России.

    Также накануне Краснодарский край подвергся массированной атаке вражеских беспилотников, в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ, были повреждены линия электропередачи и газовая труба, сообщал оперативный штаб Краснодарского края в своем канале в Max.

    На прошлой неделе глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту инициативы по обеспечению бесперебойных поставок бензина. В свою очередь вице-премьер Александр Новак сообщил о разработке комплекса мер для поддержки внутреннего рынка.

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    29 июня 2026, 12:12 • Новости дня
    Эксперт оценил способности России быстро восстанавливать работу НПЗ

    Экономист Юшков: Санкции Запада не мешают России быстро ремонтировать НПЗ

    Эксперт оценил способности России быстро восстанавливать работу НПЗ
    @ Максим Слуцкий/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    У России есть возможность самостоятельно восстановить НПЗ, поврежденные украинскими ударами. Российские компании производят необходимое оборудование, а также импортируют его из Азии, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские удары не создали критического ущерба российской энергетической инфраструктуре.

    «Запрет на поставку в Россию оборудования для ремонта, модернизации и строительства НПЗ начал действовать еще в 2022 году. Тем не менее российские предприятия проводили плановое обслуживание предприятий и обновление комплектующих», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Часть оборудования НПЗ вырабатывает ресурс и должна быть заменена независимо от ударов. Если бы Россия не могла импортировать и производить необходимые технические комплектующие, то заводы бы уже остановились без всяких обстрелов. Однако они работали, модернизировались и расширяли производство», – продолжил он. Собеседник напомнил, что в 2025 году нефтяная инфраструктура России также подвергалась ударам и вводился запрет на экспорт топлива. «Тем не менее предприятия были восстановлены», – указал Юшков.

    «Нельзя сказать, что НПЗ невозможно восстановить, потому что против России действуют санкции на поставку оборудования. Весь вопрос в сроках проведения работ. Ситуация усложняется лишь тем, что повреждены сразу несколько предприятий, что предполагает повышенный объем заказов у поставщиков», – подчеркнул спикер.

    По словам собеседника, часть необходимого оборудования завозится в Россию из азиатских стран. «Здесь возникает только вопрос о экономической целесообразности. До 2022 года выгоднее было проводить техническое обновление за счет поставок из Европы. Но это не значит, что нет других вариантов», – резюмировал Юшков.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские удары по критически важной и энергетической инфраструктуре создают проблемы, в стране наблюдается «определенный дефицит, но он не критический», сообщает Кремль. «Понятно, и что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита: нужно быстрее выходить из ремонтов, нужно наладить необходимый объем импорта и, как я уже сказал, надежно прикрывать эти объекты», – отметил он.

    «Как я уже сказал, ущерб есть. Но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности», – подчеркнул глава государства.

    Днем ранее на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка Путин сообщил, что, согласно данным Минэнерго, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. «Есть небольшое снижение, всего четыре процента», – отметил он.

    «Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива», – добавил президент России.

    По его слова, мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов «используются на максимуме, задействован потенциал средних и малых предприятий». «Также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели», – указал политик.

    «В целом для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо», – указал Путин.

    Кроме того, на прошлой неделе глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту инициативы по обеспечению бесперебойных поставок бензина. В свою очередь вице-премьер Александр Новак сообщил о разработке комплекса мер для поддержки внутреннего рынка.

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    29 июня 2026, 01:05 • Новости дня
    Путин высказался об украинских ударах по российской инфраструктуре
    Путин высказался об украинских ударах по российской инфраструктуре
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам российского президента, есть необходимость наращивания выпуска средств ПВО и ускоренном восстановлении поврежденных объектов после серии ударов по критически важной энергетической инфраструктуре.

    По словам президента Путина, удары по объектам нашей инфраструктуры создают определенные проблемы, наблюдается определённый дефицит, но он не критический на пути прекращения ударов по объектам российской инфраструктуры.

    «Первая задача – это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, прикрытии соответствующих объектов, с учётом того, что применяется противником», – сказал он в интервью  журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, видео которого представлено пресс-службой Кремля.

    Путин призвал анализировать переданное из Европы оружие, БПЛА, отметив, что «все эти средства защиты у нас на самом деле есть». Здесь важна скорость  наращивания их производства и поставки в войска либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры.

    «Как я уже сказал, ущерб есть. Но все повреждённые объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Всё у нас работает стабильно и с большим запасом прочности», – указал он.

    Президент отметил важность скорейшего вывода энергоблоков из ремонтов, налаживания необходимого объема импорта и слаженной работы всех уровней и структур, задействованных в отражении атак.

    Он подчеркнул, что главная цель – защита гражданского населения и минимизация ущерба для экономики и промышленности. По его оценке, удары по гражданской инфраструктуре предназначены не только для нанесения ущерба, но и для подпитки информационной операции, нацеленной на раскол российского общества и остановку наступления российских войск.

    «Мы не дадим им такого шанса. Тем более это важно, все эти террористические вылазки никак не влияют на ситуацию на фронте. Вот это принципиальная вещь», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Джерелиевский рассказал, какая защита нужна охотникам на дронов. Минобороны сообщило об ударах по энергетической инфраструктуре украинских войск. Ростех показал новый морской комплекс перехвата дронов.

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    29 июня 2026, 17:07 • Новости дня
    Российские войска вошли в Казачью Лопань в Харьковской области
    Российские войска вошли в Казачью Лопань в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    После успешного прорыва границы в Харьковской области подразделения Вооруженных сил России вошли в Казачью Лопань.

    Группировка Объединенных сил ВСУ подтверждает информацию о продолжающихся столкновениях в районе сел Гранов и Казачья Лопань, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

    Украинские средства массовой информации, ссылаясь на военных, отмечают присутствие российских сил в Казачьей Лопани уже как минимум неделю. При этом администрация города Дергачи сообщает, что в соседних селах бойцы находятся уже два или три месяца. Аналитики ресурса Deep State перевели село Гранов в серую зону еще 19 июня.

    Командование украинских войск опасается дальнейшего продвижения российской армии на этом участке фронта. Представители группировки ВСУ заявили, что «россияне попытаются развернуть свое наступление и совершить прорыв в этом районе».

    Ранее российские силовики отбили контратаку украинских военных в Казачьей Лопани. В начале июня армия России разгромила десантно-штурмовые подразделения противника на этом направлении.

    Месяцем ранее группировка войск «Север» освободила соседний населенный пункт Гранов.

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    29 июня 2026, 16:08 • Новости дня
    ВС России ударили по газораспределительной станции в Харьковской области
    ВС России ударили по газораспределительной станции в Харьковской области
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России поразили газораспределительную станцию в районе населенного пункта Панютинов в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Атака была совершена в ночь на 29 июня с использованием беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

    «В целях снижения военно-экономического потенциала противника в ночь с 28 на 29 июня расчетами БПЛА «Герань-2» и «Герань-4 сикер» была нанесена серия ударов по газораспределительной станции (ГРС) в районе н. п. Панютинов Харьковской области», – сообщили в Минобороны России.

    В результате высокоточных ударов были выведены из строя газоперекачивающие установки, цех подготовки газа и часть резервуаров для его хранения. Средства объективного контроля зафиксировали на объектах объемные возгорания в режиме реального времени.

    Ранее российские беспилотники атаковали автозаправочные станции в Харьковской области. До этого аппарат «Герань-2» поразил военную радиовышку в Черниговской области.

    На прошлой неделе Вооруженные силы России обесточили предприятия военно-промышленного комплекса в Николаевской области.

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    29 июня 2026, 03:05 • Новости дня
    Путин рассказал о скорости освобождения Запорожской области

    Группировка «Восток» освобождает Запорожскою область со скоростью 1-1,3 км в день

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России успешно преодолевают сопротивление противника и освобождая территории Запорожской области со скоростью до 1300 метров в сутки, заявил в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным президент России Владимир Путин.

    Российский лидер отметил работу группировки войск «Восток», заявив, что противник перебросил из Донецкой Республики хорошо подготовленные войска на Запорожское направление.

    «Здесь наши войска под командованием генерал-полковника Иванаева Андрея Сергеевича выполняют боевые задачи по освобождению Запорожской области, на широком фронте продвигаются от одного километра, до километра 300 метров ежедневно», – заявил Путин в видео, представленном пресс-службой Кремля.

    Он отметил обширную зону ответственности группировки «Днепр», которая успешно воюет на Ореховском направлении и вдоль побережья Каховского водохранилища в общем направлении на Запорожье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Герани» поразили пять локомотивов ВСУ в Запорожской и Харьковской областях. Путин ответил на предложение Киева ограничить бои четырьмя регионами. Российские войска нанесли удары по промышленному предприятию и АЗС в Запорожье.

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    29 июня 2026, 00:12 • Новости дня
    Путин: В Анкоридже никто не ставил никаких подписей

    Путин: «Дух Анкориджа» не был облечен в документы

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным заявил, что на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридже обсуждались варианты завершения конфликта на Украине без оформления формальных документов.

    «Этот так называемый «дух Анкориджа», хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине», – передает слова Путина РИА «Новости».

    Он напомнил, что по итогам саммита заявлял о реальной возможности дойти до завершения конфликта на Украине. Президент России подчеркивал, что Москва заинтересована в долгосрочном урегулировании конфликта.

    Также российский президент высказался о том, что европейские лидеры якобы переубедили президента США по поводу событий, происходящих на Украине. «Мне об этом ничего не известно. И сомневаюсь, что это возможно, имею ввиду, что все-таки президент Соединенных Штатов – это зрелый политик», – сказал Путин.

    Он добавил, что Москва ожидает после завершения острой фазы вокруг Ирана приезда представителей администрации США, с которыми ранее неоднократно были контакты, для продолжения переговоров, начатых в Анкоридже. «Готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей, всех модальностей наших, если не договоренностей, то обсуждаемых тем», – подчеркнул глава российского государства.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что одна из сторон, по оценке Москвы, демонстрирует «дрейф» от результатов встречи на Аляске, которые до сих пор остаются нереализованными.

    Летом 2025 года президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели переговоры в Анкоридже, обсудив пути урегулирования украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о неспособности США выполнить договоренности саммита в Анкоридже. Москва, как заявил Лавров, ожидает реализации достигнутых на Аляске соглашений для завершения украинского кризиса.

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    29 июня 2026, 16:02 • Новости дня
    Названы сроки восстановления панорамы обороны Севастополя

    Директор Студии Грекова: Восстановление панорамы Севастополя займет до двух лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Реставрация панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» может занять от полутора до двух лет после получения готового холста, сообщила директор Студии военных художников имени М. Б. Грекова Татьяна Самарская.

    «Там очень специфический холст, его нужно определенным образом заказывать. Где-то полгода только производство холста займет. С момента, как будет готов холст, и у нас будет подготовлено пространство, потребуется около полутора лет на воссоздание полотна и предметного плана», – подчеркнула руководитель студии, передает ТАСС.

    На данный момент окончательное решение о выборе специалистов для проведения восстановительных работ не принято. При этом Самарская обратила внимание на то, что мастера Студии Грекова имеют огромный опыт в подобных проектах. По ее словам, именно они ранее занимались восстановлением Бородинской панорамы, которая представляет собой аналогичное 120-метровое полотно, и полностью готовы выполнить необходимые задачи.

    Напомним, пожар после атаки ВСУ уничтожил более 90% полотна панорамы обороны Севастополя.

    Делегация Министерства культуры России оценила нанесенный историческому зданию ущерб. Полотно диорамы подземно-минной войны пережило сильное возгорание в музее.

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    29 июня 2026, 18:27 • Новости дня
    Химик дал рекомендации по выбору вуза набравшей 500 баллов на ЕГЭ школьнице

    Профессор Оганов дал совет школьнице с рекордными результатами ЕГЭ

    Химик дал рекомендации по выбору вуза набравшей 500 баллов на ЕГЭ школьнице
    @ mos.ru

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Выбор между химфаком МГУ и ФЭФМ МФТИ во многом зависит от того, какую именно профессию хочет получить школьница, набравшая 500 баллов на ЕГЭ, сказал газете ВЗГЛЯД профессор Сколтеха и РАН Артем Оганов, комментируя затруднения отличницы при выборе вуза.

    Школьница из Москвы, набравшая максимальные 500 баллов на ЕГЭ, рассказала, что пока не определилась с выбором университета. Сейчас девушка раздумывает между химическим факультетом МГУ и Физико-химическим факультетом МФТИ.

    «Выбор во многом зависит от того, какую именно профессию девушка хочет получить. В МГУ я бы рекомендовал химический факультет и факультет биоинженерии и биоинформатики – оба сильные, и уровень подготовки там высок. Что касается РХТУ, то там традиционно сильны специальности, связанные с химическими технологиями», – говорит Оганов.

    При этом, продолжает он, если говорить о биофизике, биоинженерии и биоинформатике, то РХТУ не очень известен в этих областях. А МФТИ традиционно очень силен в физике, и в последнее время также заметно усилился в материаловедении и биомедицинских специальностях. Вместе с тем физтех традиционно слаб в химии, предупредил профессор.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал набравшую 500 баллов по ЕГЭ школьницу одной из лучших выпускниц столицы. Он поделился, что девушка хочет связать профессию с точными науками и выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией в ведущих профильных вузах – МГУ, МФТИ и РХТУ им. Д.И. Менделеева.

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    29 июня 2026, 17:38 • Новости дня
    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Эвра станцевал под песню «Седая ночь»
    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Эвра станцевал под песню «Седая ночь»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший игрок сборной Франции и клуба «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра разместил в социальных сетях видеоролик, где он танцует и подпевает песне «Седая ночь».

    Спортсмен отметил, что эта музыка не отпускает его уже полгода, передает «Фонтанка». «Бодрствую в понедельник с этим русским хулиганом. Я люблю Москву!», – написал Эвра на русском языке.

    Российская столица имеет особое значение для француза. Именно в «Лужниках» в 2008 году он в составе «Манчестер Юнайтед» одержал победу в финале Лиги чемпионов над «Челси». Спустя десять лет на этой же арене сборная Франции завоевала титул чемпиона мира, хотя Эвра к тому времени уже завершил международную карьеру.

    Футболист ранее рассказывал, что подобные ролики с танцами и переодеваниями помогают ему делиться позитивом. По его словам, он устраивал такие представления еще в раннем детстве, задолго до того, как стал богатым и знаменитым.

    За время выступлений в «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год защитник пять раз становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов. В составе сборной Франции он провел 81 матч и стал серебряным призером Евро-2016.

    Ранее американский певец Джейсон Деруло исполнил в Москве англоязычный кавер на песню «Седая ночь». Арбитражный суд Москвы разрешил использование композиций группы «Ласковый май» в сериале «Слово пацана».

    Власти Латвии запретили въезд в страну румынскому исполнителю хитов Юрия Шатунова.

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    29 июня 2026, 07:58 • Новости дня
    Хирург «Авиценна» объяснил редкость пулевых ранений в зоне спецоперации

    Хирург «Авиценна»: Бойцы СВО крайне редко получают пулевые ранения

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе специальной военной операции военнослужащие крайне редко получают пулевые ранения, так как все чаще врачи встречаются с осколочным травмам из-за активного применения беспилотников, рассказал врач-хирург Хадятулло Кутбединов с позывным «Авиценна».

    «На практике ежедневно в нашей работе в основном видим осколочные ранения – нижних, верхних конечностей, туловища. Пулевые ранения очень редко. Это связано с тем, что идет современная война дронов», – передает слова врача-хирурга ТАСС с представленного Минобороны видео.

    Доктор пояснил, что хирург должен обладать решительностью, чтобы моментально определить, куда направить пациента: на операцию или ожидать.

    «Решительность требуется постоянно, потому что если задеты сосуды, то каждая секунда на счету», – добавил «Авиценна».

    В оборонном ведомстве отметили, что медики группировки «Центр» каждый день спасают бойцов на Добропольском направлении. Система оказания помощи выстроена в несколько этапов.

    На линии соприкосновения санитары и фельдшеры работают под огнем противника: они останавливают кровь, накладывают жгуты и ставят капельницы прямо на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный нейрохирург МО раскрыл новые типы травм на СВО. Хирург сообщил об изменении характера ранений бойцов спецоперации. Хирурги в Херсонской области извлекли сим-карты из раненного дроном ВСУ.

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    29 июня 2026, 15:44 • Новости дня
    Российские войска уничтожили склад дронов в районе Харькова
    Российские войска уничтожили склад дронов в районе Харькова
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие ВС России нанесли точный удар по харьковскому логистическому центру, где хранились украинские беспилотники дальнего радиуса действия, предназначенные для атак вглубь России.

    Цель была поражена при помощи дронов-камикадзе «Герань-5 сикер», сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

    «В результате разведывательных мероприятий подразделениями ВС РФ было выявлено активное использование помещений логистического центра «Мегасклад» в Харькове для транспортировки и хранения вооружения и БПЛА дальнего радиуса действия и комплектующих к ним», – сообщили в оборонном ведомстве.

    В результате атаки на складе вспыхнул мощный пожар, высота пламени достигала 70 метров. Также были зафиксированы очаги вторичной детонации, что подтверждает использование здания в военных целях.

    На этой неделе российские войска поразили места хранения украинских беспилотников дальнего действия.

    Несколькими днями ранее дроны «Герань» атаковали крупный логистический центр ВСУ в Харьковской области.

    До этого экипаж бомбардировщика Су-34М уничтожил хранилище вражеских дронов на окраине Харькова.

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    29 июня 2026, 17:30 • Новости дня
    МИД назвал главное условие для переговорщика от Евросоюза

    МИД назвал отсутствие «гнусностей» в адрес России условием для переговорщика ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приемлемым кандидатом для ведения переговоров от лица Евросоюза мог бы стать человек, не допускавший резких высказываний и поступков против России, сообщил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

    «Мы все, что имели сказать на эту тему, уже сказали, и, соответственно, президент РФ, министр иностранных дел уже не раз говорили о том, что для нас тот хороший переговорщик, который не наговорил и не сделал гнусностей в отношении России в предшествующий период», – подчеркнул дипломат в беседе с RTVI, передает ТАСС.

    По словам Галузина, при наличии потребности в подобных услугах подходящий кандидат обязательно найдется. Главным критерием остается отсутствие негативного багажа в отношениях с российской стороной.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал отсутствие оскорбительных высказываний главным требованием к европейскому дипломату.

    Глава евродипломатии Кая Каллас затруднилась ответить на вопрос о выборе кандидата для контактов с Москвой.

    Позже заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин призвал страны Европы отказаться от языка ультиматумов для возобновления диалога.

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