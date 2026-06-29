Обладателями красных дипломов МГУ стали около пяти тыс. выпускников

Tекст: Елизавета Шишкова

У главного здания университета прошел традиционный выпускной для студентов, окончивших обучение с отличием. В этом году около 5000 выпускников флагмана российского образования получили красные дипломы по квантовым и суперкомпьютерным технологиям, новым материалам, биоинженерии, генетике и другим специальностям. Впервые в истории университета число отличников достигло такого уровня, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Среди награжденных – будущие ученые, врачи, инженеры, педагоги, юристы, экономисты, журналисты, которым предстоит развивать российскую науку, образование, экономику, промышленность и систему государственного управления. Выпускники будут трудиться не только в России, но и во многих странах мира, укрепляя, как подчеркнули в университете, мир и взаимопонимание между народами.

Ректор МГУ академик Виктор Садовничий поздравил выпускников и обратился к ним со словами: «Вы получили диплом с отличием лучшего российского университета. Здесь за годы учебы вы своим трудом заложили прочный фундамент, на котором сможете построить надежное и прекрасное здание вашего будущего. Уверен, что своими делами вы обязательно займете свое место среди тех, кем по праву гордится наше Отечество». Он отметил, что учеба нынешних выпускников пришлась на год 270-летия МГУ, а коллектив университета первым из образовательных организаций был награжден орденом «За доблестный труд».

По словам ректора, сегодня МГУ лидирует как в развитии инфраструктуры, создавая научно-технологическую долину и обновляя кампус, так и в ответе на вызовы времени, открыв в этом году первый набор на новый факультет искусственного интеллекта. Ученые университета, как он подчеркнул, исследуют Вселенную и человеческий мозг, занимаются фотоникой и геномикой, совершают прорывы в сфере искусственного интеллекта, квантовых технологий, разработки новых материалов и лекарств, и все эти направления ждут молодых исследователей.

В торжественной церемонии приняли участие деканы факультетов, а творческими подарками для выпускников стали выступления Государственного Кремлевского оркестра Управления делами Президента РФ, коллективов и солистов Культурного центра МГУ и группы «Первый бал Наташи Ростовой». Ведущим праздника стал выпускник и Почетный профессор МГУ, музыкант и телеведущий Валдис Пельш. Центральным моментом церемонии по традиции стал внос Утвердительной грамоты Московского университета и первого университетского Устава под исполнение гимна МГУ Академическим хором.

Для выпускников была подготовлена праздничная программа с интерактивными площадками, конкурсами, фотозонами, экспериментальным химическим баром и другими активностями. Организаторы подчеркнули, что этот вечер стал символичным завершением важного жизненного этапа для молодых людей, уже доказавших свои способности высокими академическими результатами. МГУ имени М.В. Ломоносова остается первым университетом России по времени основания и значению, включает 42 факультета, где учатся свыше 50 тыс. студентов, а среди Нобелевских лауреатов насчитывается 11 ученых и выпускников Московского университета.