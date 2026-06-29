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Дороги в венесуэльском штате Ла-Гуайра восстановили на 90% после землетрясений
В наиболее пострадавшем от стихии венесуэльском штате Ла-Гуайра почти полностью завершен ремонт дорожного покрытия, сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес.
«Команды продолжают работать над полным восстановлением электроснабжения в штате, а также водоснабжения, которое восстановлено на 68%, и дорог, которые восстановлены приблизительно на 90%», – заявила Родригес в эфире телеканала ABC, передает РИА «Новости».
Политик также отметила, что подача электричества в пострадавшем районе налажена примерно на 75%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, серия разрушительных землетрясений на северном побережье Венесуэлы унесла жизни 1430 человек. Подземные толчки повредили 1423 объекта инфраструктуры.