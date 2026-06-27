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Число погибших при мощном землетрясении в Венесуэле достигло 1430 человек
Власти Венесуэлы сообщили о гибели 1430 человек при землетрясениях
Серия разрушительных землетрясений магнитудой до 7,5 на северном побережье Венесуэлы унесла жизни 1430 человек.
В результате серии сильных сейсмических событий на территории страны погибли 1430 человек, передает РИА «Новости».
Различные травмы получили свыше 3,3 тыс. граждан, которым экстренно оказывается необходимая медицинская помощь.
«На этот час... мы уже насчитали 1430 наших братьев и сестер, которые, к сожалению, погибли. Наши объятия, наши соболезнования – их семьям и близким», – заявил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
Власти зарегистрировали более 3 тыс. семей, лишившихся жилья, для них открыты специальные убежища.
Политик отметил, что после основных ударов магнитудой 7,2 и 7,5 зафиксировано 430 афтершоков. Подобная активность говорит об огромном масштабе высвобожденной тектонической энергии.
Спасательные работы в наиболее пострадавших регионах идут в круглосуточном режиме. К разбору завалов присоединились иностранные специалисты, численность которых превысила 2 тыс. человек.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией, Москва предложила Каракасу свою поддержку.
Напомним, в субботу спасатели обнаружили живую 15-летнюю школьницу под завалами обрушившегося здания.
Разрушительная стихия повредила более 1,4 тыс. различных объектов инфраструктуры.
Во время землетрясения пострадали трое российских граждан.