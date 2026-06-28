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Спасатели вытащили живого младенца из-под завалов в Венесуэле
Американские спасательные отряды извлекли живой девятимесячную девочку из-под обломков после землетрясения в Венесуэле, с нею удалось спасти и мать, обе живы, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Команды экстренного реагирования успешно эвакуировали младенца и мать из разрушенного здания на северном побережье Венесуэлы. Пострадавшие получили незначительные травмы и сейчас находятся в безопасности, сообщил Newsweek.
«Вопреки невероятным трудностям, надежда жива», – прокомментировали спасение младенца представители Госдепартамента в социальной сети X. Дипломаты добавили, что каждая сохраненная жизнь является настоящей победой.
Для оказания помощи Вашингтон направил передовую группу реагирования на стихийные бедствия DART. В ее состав вошли более 250 человек и три специализированных отряда USAR. Эксперты доставили свыше 90 тонн специального оборудования для поиска выживших.
Параллельно Южное командование США сообщило о прибытии критически важных грузов. Американские морские пехотинцы и моряки с корабля USS Fort Lauderdale разгрузили гуманитарную помощь в венесуэльском порту Ла-Гуайра.
Напомним, 24 июня, на северном побережье Венесуэлы произошли два мощных землетрясения подряд. Стихия разрушила множество зданий, заблокировав под обломками тысячи людей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе разбора завалов спасатели извлекли живыми 33 пострадавших. Разрушительная стихия повредила более тысячи объектов инфраструктуры. Число жертв землетрясения в Венесуэле по состоянию на 28 июня достигло 1450 человек.