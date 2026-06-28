Газовые трубы на дне Балтики перестали быть просто железяками. Они превратились в материальное воплощение выбора, который рано или поздно придется сделать Европе: следовать воинственной риторике в отношении России или спасать собственную индустриальную основу, признав невозможность стратегического поражения РФ.24 комментария
Политолог Ухов объяснил состав первой пятерки списка «Единой России»
Политолог Ухов назвал первую пятерку списка «Единой России» ответом на вызовы
Выдвижение в первой пятерке партийного списка «Единой России» героев спецоперации, видных дипломатов и управленцев подтверждает курс страны на суверенное развитие вопреки давлению Запада, считает политолог Илья Ухов.
Политолог Илья Ухов прокомментировал состав первой пятерки федерального списка «Единой России», утвержденного на съезде партии, свое мнение он написал он в Telegram-канале. По словам эксперта, текущий съезд проходит в условиях военного времени и консолидации общества перед лицом внешних угроз.
«Страна находится на марше, как справедливо отметил Президент, мы бьемся не просто за какие-то тактические цели – но за само право определять свое будущее, за право дать возможность нашим детям и внукам жить в свободной, суверенной, развитой стране», – подчеркнул политолог. Он добавил, что Россия уверенно смотрит вперед, обеспечивая экономический рост и выполняя все социальные обязательства, несмотря на беспрецедентное давление и более 10 тыс. санкций.
Ухов отметил, что присутствие в списке Героя России Головина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой указывает на важность защиты молодежи и демографии. Участие мэра Москвы Сергея Собянина символизирует фокус на долгосрочное инновационное развитие. Включение военкора Евгения Поддубного отражает признание вклада патриотических медиа в достижение целей спецоперации, а присутствие главы МИД Сергея Лаврова подчеркивает значимость работы на мировой арене в условиях давления Запада.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель партии Дмитрий Медведев огласил первую пятерку кандидатов от «Единой России» на осенние выборы.
Президент России Владимир Путин прибыл на первый этап этого партийного съезда в Москве.
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