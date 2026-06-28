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Роспотребнадзор: Рыбные котлеты вызвали вспышку сальмонеллеза в Астраханской области
Сальмонеллез подтвержден у 26 человек после употребления готовой продукции в Астраханской области, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
После употребления готовой еды в Астраханской области сальмонеллез подтвердился у 26 человек, передает РИА «Новости». Инфекция распространилась через продукцию местного кулинарного магазина.
«Сальмонеллез лабораторно подтвержден у 26 человек после употребления готовой продукции из кулинарного магазина «Михайловский» в Астраханской области. Материалы отправлены в референс-центр. В настоящее время магазин закрыт», – сообщили в региональном управлении ведомства.
По предварительным данным эпидемиологического расследования, источником заражения стали рыбные котлеты. Блюдо было изготовлено с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. Сейчас специалисты исследуют пробы пищевого сырья, готовых блюд, питьевой воды и смывы с поверхностей в закрытой торговой точке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез в Астрахани увеличилось до 23 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления рыбными котлетами. Одна из заразившихся женщин скончалась в больнице.