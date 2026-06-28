  • Новость часаПВО сбила 213 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
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    Россия лишает Украину остатков фронтовой авиации
    Захарова ответила на желание Польши отнять здание российского генконсульства
    Дмитриев объяснил работу кондиционеров только у руководства Еврокомиссии
    Российские военные нашли способ борьбы с американскими дронами «Хорнет»
    ВС России поразили обеспечивающий ВСУ нефтеперерабатывающий завод в Запорожье
    Лантратова: Вопрос по возвращению с Украины жителей Курской области закрыт
    ВС России изолировали гарнизон ВСУ в Константиновке
    Axios: Трамп допустил отказ США от договоренностей Анкориджа
    Профессор Диесен осудил программу НАТО по уничтожению тыловых авиабаз России
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад «Катюше» исполнилось 85

    Почему советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, она же «Катюша», стала легендой – наравне с танком Т-34 или самым массовым боевым самолетом в истории авиации «Ил-2»?

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский и Нетаньяху – главные разжигатели войны

    И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.

    12 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чему Восток может научить Запад

    Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.

    15 комментариев
    28 июня 2026, 08:21 • Новости дня

    Австрия и Алжир стали последними участниками плей-офф чемпионата мира

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Команды Алжира и Австрии сыграли вничью со счетом 3:3 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Канзас-Сити (США, штат Миссури).

    В составе австрийцев отличились голами Марко Арнаутович (28-я минута), Марсель Забитцер (55) и Саша Каладжич (90+6). У Алжира голы на счету Рафика Бельгали (45) и Рияда Марез (60, 90+3), передает ТАСС.

    В параллельном матче Аргентина победила Иорданию со счетом 3:1. Аргентинцы, которые ранее гарантировали выход в 1/16 финала, заняли первое место в группе J, набрав 9 очков в трех матчах. Вторыми стали австрийцы (4 очка), третьими — алжирцы (4 очка). Обе команды также вышли в плей-офф.

    Ранее празднование победы Кабо-Верде на чемпионате мира в США закончилось стрельбой.

    27 июня 2026, 13:07 • Новости дня
    Российские военные нашли способ борьбы с американскими дронами «Хорнет»

    Российские военные начали эффективно бороться с американскими дронами «Хорнет»

    Российские военные нашли способ борьбы с американскими дронами «Хорнет»
    @ US DOD

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские артиллеристы научились эффективно противостоять американским беспилотникам при помощи систем радиоэлектронной борьбы, сообщил командир 1-го Краснодарского гаубичного артиллерийского дивизиона Южной группировки с позывным Порог.

    Вооруженные силы России нашли эффективные способы борьбы с американскими дронами «Хорнет» и продолжают их совершенствовать. По словам офицера, многоуровневое прикрытие орудий от вражеских FPV-дронов давно отработано и активно применяется на практике, сообщает РИА «Новости».

    «Хорнеты» тоже часто встречаются. Да, с ними тяжело бороться, но они «давятся» РЭБ. Единственное, что самое главное, надо заранее его включать», – рассказал военный. Он отметил, что радиолокационные станции хорошо засекают эти беспилотники, и вся информация отображается на картах в режиме реального времени.

    Порог подчеркнул, что американский беспилотник не является невидимым для российских систем. Несмотря на то, что изначально появление этих аппаратов вызвало много шума, сейчас военные успешно справляются с угрозой и продолжают наращивать свои возможности в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня украинский беспилотник «Хорнет» атаковал пассажирский автобус на въезде в Мелитополь.

    Ранее российские морпехи уничтожили дюжину подобных дронов на Добропольском направлении.

    В конце мая взрывотехники ФСБ нейтрализовали аналогичный аппарат у водонапорной башни в Горловке.

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    27 июня 2026, 14:29 • Новости дня
    Захарова ответила на желание Польши отнять здание российского генконсульства

    Захарова призвала решать вопросы недвижимости России в Польше через консультации

    Захарова ответила на желание Польши отнять здание российского генконсульства
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Разногласия вокруг здания бывшего российского генерального консульства в Гданьске необходимо урегулировать путем двусторонних консультаций и заключения нового межправительственного соглашения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова прокомментировала намерения польских властей изъять здание дипмиссии в Гданьске, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что Москва неоднократно выступала за цивилизованный подход к имущественным спорам.

    «Все накопившиеся проблемы в сфере недвижимости должны решаться, как и неоднократно предлагала российская сторона, в рамках консультаций с выходом на комплексное урегулирование через новое межправсоглашение», – заявила дипломат.

    В ноябре прошлого года власти Польши закрыли генеральное консульство России в Гданьске.

    В апреле текущего года польский МИД обесточил здание дипломатического представительства из-за якобы имеющейся задолженности.

    Советник Генеральной прокуратуры республики Войцех Муравский подтвердил подачу иска об изъятии российской государственной собственности.

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    27 июня 2026, 12:17 • Видео
    Зачем Зеленскому война с Белоруссией

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Польшей?

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    27 июня 2026, 13:51 • Новости дня
    Дмитриев объяснил работу кондиционеров только у руководства Еврокомиссии

    Дмитриев пошутил об усердии руководства ЕК из-за работающих кондиционеров

    Дмитриев объяснил работу кондиционеров только у руководства Еврокомиссии
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава РФПИ иронично прокомментировал ситуацию в штаб-квартире Еврокомиссии, где охлаждение воздуха оставили только на верхних этажах здания, у руководства.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев объяснил причину работы кондиционеров исключительно на верхних этажах штаб-квартиры Еврокомиссии, передает ТАСС.

    «На верхних этажах Еврокомиссии просто работают гораздо усерднее – поэтому, разумеется, им полагаются кондиционеры, в отличие от сотрудников нижних этажей», – написал глава Российского фонда прямых инвестиций в соцсети.

    Ранее издание Politico сообщило о частичном отключении системы кондиционирования в 13-этажном здании Еврокомиссии в Брюсселе. Причиной стала аномальная жара в Европе, при этом охлаждение сохранилось в кабинетах Урсулы фон дер Ляйен и еврокомиссаров.

    Весной Кирилл Дмитриев предрек Урсуле фон дер Ляйен наступление зимы из-за провальной энергетической политики. Незадолго до этого глава РФПИ назвал руководителя Еврокомиссии «убийцей экономики».

    Прошлым летом в странах Евросоюза началась масштабная пропагандистская кампания против использования кондиционеров.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в Европе установилаьс рекордная жара, и Франция уже расплачивается жизнями за свое отношение к кондиционерам.

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    27 июня 2026, 15:41 • Новости дня
    Эксперт: Ударом по «Самбекским высотам» Киев атаковал нашу историческую память

    Эксперт Перенджиев: Удары ВСУ по музеям указывают на степень озлобленности противника

    Эксперт: Ударом по «Самбекским высотам» Киев атаковал нашу историческую память
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Война Украины с российскими музеями – это война на уничтожение нашей исторической памяти и идентичности, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. В субботу украинский беспилотник атаковал территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области.

    «Считать этот удар случайностью нельзя. Мы уже видели, как ВСУ били по музею-панораме в Севастополе, а теперь прилетело в «Самбекские высоты». И это не просто досадные эпизоды – просматривается целая стратегия, пусть пока и вырисовывающаяся лишь отдельными мазками», – сказал военный эксперт Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    Эксперт видит в ударе ВСУ по музею на месте прорыва советским войсками оборонительного рубежа вермахта «Миус-фронт» осознанный умысел. «Немцы построили там невероятно мощную систему укреплений, настоящие доты на века. Эти рубежи считались практически неприступными, но наши воины сумели их взломать. Это память не только о массовом героизме и подвиге. Это память о военном искусстве, об умении разбить любого, даже самого сильного врага на хорошо укрепленных позициях. Музей хранит историю того, как мы умеем побеждать. И нанося удар, противник пытается стереть эту уверенность в нашей способности преодолевать непреодолимое», – считает эксперт.

    Такие музеи, как «Самбекские высоты», сохраняют не просто информацию о подвигах, но и прикладное знание о тактике прорыва. «Офицеры учатся не только на современных реалиях, они обязаны брать полезное из опыта прошлых битв, чтобы развивать современное военное искусство. Так что это война не только с памятниками, но и с нашей военной школой, с преемственностью поколений защитников Отечества», – указал Перенджиев.

    Спикер подчеркивает, что атаки на музеи идут параллельно с террором против мирных жителей. «Если удары по социальной инфраструктуре убивают людей, в том числе детей, то война с музеями – это война на уничтожение нашей исторической памяти и идентичности», – считает Перенджиев.

    По его словам, украинские главари полагают, что вместе со зданиями уничтожат важные артефакты. «А эти артефакты напрямую работают на патриотическое воспитание всей российской молодежи, включая этнических украинцев, которых немало живет и в Ростовской области, и в Краснодарском крае, – продолжил эксперт. – Эти люди создают совершенно другой фон: они воспринимают украинцев не просто как братский народ, а как неотъемлемую составную часть единого целого. Музеи как раз и воспитывают их патриотами России, носителями наших традиционных ценностей – защиты Отечества, верности долгу и высоких моральных принципов. Именно этого хотят лишить нас неонацисты».

    Перенджиев считает удары по музеям признаком крайней степени озлобленности противника. «Они уже не просто ненавидят – они, как черти, роют копытами землю в поисках того, чему можно нанести максимальный вред. Им уже недостаточно уничтожать памятники советским воинам у себя – они перенесли это варварство на нашу территорию. Помимо ударов по памяти, их задача – создать напряжение в российском обществе, нарушить бытовую жизнь граждан. Отсюда и беспилотники по жилым домам, по детям. Это ненависть, которая бьет и по живым людям, и по нашей истории, пытаясь лишить нас корней. И именно поэтому такие удары – не военная необходимость, а чистейшей воды терроризм и вандализм», – подытожил спикер.

    В субботу губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о попадании беспилотника ВСУ на территорию музея «Самбекские высоты». Удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где находится информационно-выставочный центр. При этом сама экспозиция не пострадала.

    В результате воздушной атаки, по предварительной информации, пострадали 11 человек.

    Глава региона назвал атаку актом особого цинизма со стороны украинских сил. Он подчеркнул, что враг ударил по народному памятнику, созданному на пожертвования в память о советских воинах, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году.

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    27 июня 2026, 19:10 • Новости дня
    Axios: Трамп допустил отказ США от договоренностей Анкориджа
    Axios: Трамп допустил отказ США от договоренностей Анкориджа
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американский лидер Дональд Трамп в ходе саммита G7 выразил готовность отменить «анкориджские договорённости», касающиеся российского контроля над Донбассом, сообщает Axios.

    Издание Axios пишет, что президент США может пересмотреть действующие условия по урегулированию конфликта. Информацию о возможных изменениях журналистам передали два чиновника, присутствовавшие на саммите G7, передает RT.

    «Трамп... дал понять, что может отказаться от «анкориджских договоренностей», в соответствии с которыми США приняли требование России о том, что в рамках любой сделки они будут контролировать Донбасс», – говорится в публикации портала.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков обращал внимание на проблемы с реализацией этих соглашений. По его словам, одна из сторон, участвовавших в переговорах в Анкоридже, оказалась не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства.

    Европейские государства в ходе саммита G7 попытались перечеркнуть достигнутые в Анкоридже договоренности.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал реализацию этих соглашений первым этапом прекращения конфликта.

    Госсекретарь США Марко Рубио опроверг достижение соглашений по Украине на саммите на Аляске.

    Лавров заявил, что заявления госсекретаря США Марко Рубио об отсутствии договоренностей по Украине на встрече в Анкоридже вызывают вопросы, говорить об этом «не очень изящно».

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    27 июня 2026, 09:41 • Новости дня
    Трамп потребовал сурово наказать Болтона
    Трамп потребовал сурово наказать Болтона
    @ Jesus Hellin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на суровый приговор своему бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону.

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на максимально жесткий приговор своему бывшему советнику, передает RT. Политик резко высказался о бывшем подчиненном в социальной сети Truth Social.

    «Он ужасный человек, сумасшедший, который только и хотел, что сеять смуту и войны, и который был бесполезным распространителем смерти и разрушений, куда бы ни шёл. Надеюсь, с ним поступят сурово!» – написал Трамп.

    Джон Болтон полностью признал вину по одному эпизоду незаконного хранения засекреченных данных. В октябре прошлого года чиновнику предъявили официальные обвинения. Максимальное наказание по инкриминируемой статье составляет до десяти лет лишения свободы.

    Сделка с Министерством юстиции может позволить фигуранту избежать реального тюремного срока. Бывший советник также обязался выплатить штраф в размере 2,25 млн долларов. Окончательный вердикт вынесет судья, вынесение приговора назначено на 28 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня бывший советник президента США заключил соглашение с правосудием.

    Осенью прошлого года большое жюри штата Мэриленд предъявило Джону Болтону обвинения по делу о передаче секретной информации.

    В августе агенты ФБР обыскали дом экс-помощника по национальной безопасности.

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    27 июня 2026, 17:25 • Новости дня
    Пилот Красноперов: Потеря трех истребителей за сутки для Украины – катастрофа
    Пилот Красноперов: Потеря трех истребителей за сутки для Украины – катастрофа
    @ EUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Андрей Резчиков

    Потеря трех истребителей за сутки для Украины – просто катастрофа, это говорит о деградации авиационной инфраструктуры, а также о возросших разведывательно-ударных возможностях России, сказал газете ВЗГЛЯД пилот первого класса Андрей Красноперов. В субботу стало известно об уничтожении ударом России двух МиГ-29 в Николаевской области и падении еще одного истребителя в Полтавской области.

    «Потеря трех самолетов за одни сутки, два из которых были уничтожены на земле, а один разбился сам – это для Украины просто катастрофа. Менять ВСУ эту технику попросту не на что. Весь их нынешний авиапарк – это то, что осталось от наших еще общих отношений, когда мы жили в одной стране. Новых самолетов они не производят, пользуются старым советским наследием, которое стремительно заканчивается», – отметил пилот первого класса Андрей Красноперов, майор запаса ВВС.

    Особенно показателен случай в Полтавской области. «Да, летчик катапультировался и выжил, но то, что самолет просто потерял связь и упал – это прямой признак того, что технику обслуживают не так, как того требуют регламенты. Машины эксплуатируют на износ, на грани возможностей. А когда технику не обслуживают должным образом, она падает. И это говорит о том, что в скором времени украинцам, может быть, и вовсе не на чем будет летать», – полагает эксперт.

    По его мнению, то, что истребитель под Полтавой мог стать жертвой собственной ПВО, – тоже абсолютно рабочая версия. «Ни для кого не секрет, что на Украине царит настоящая неразбериха в управлении войсками. И это далеко не первый случай, когда ВСУ сбивают собственные самолеты. Расчет ПВО полагал, что целью является российский воздушный объект, пустил ракету – а в итоге оказалось, что сбили собственный истребитель. В той оперативной сумятице, которая сейчас происходит в украинских войсках, это для них, вполне нормальное явление», – считает собеседник.

    Инцидент также говорит о кризисе системы «свой-чужой» и о деградации авиационной инфраструктуры Украины в целом. «Система ПВО у них работает не как единое целое, а очагово: прикрывает только Киев и какие-то точечные важные объекты. Как таковой сплошной системы противовоздушной обороны на Украине уже нет. Наши «Герани» и ракеты совершенно спокойно находят свои цели, и Украина не может им толком ничего противопоставить. Какие-то перехваты происходят, но это, откровенно говоря, малоэффективно», – добавил Красноперов.

    Удар «Геранью» по аэродрому Вознесенск в Николаевской области – отличная иллюстрация возросших разведывательно-ударных возможностей России.

    «Применение беспилотников «Герань-4 сикер» показывает, что мы можем в реальном времени вскрывать подготовку вражеской авиации к вылету. Эти машины способны зависать в воздухе на определенной высоте и выискивать цели даже в капонирах и железобетонных укрытиях. Причем эти укрытия, что характерно, тоже строились еще в советское время, во времена «наших хороших отношений», – полагает майор запаса ВВС.

    В субботу Минобороны сообщило о том, что Вооруженные силы России атаковали аэродром Вознесенск в Николаевской области, уничтожив два украинских истребителя МиГ-29. В ходе разведывательно-ударных действий военные выявили подготовку боевых машин к вылету. Для поражения целей были применены два беспилотных аппарата «Герань-4 сикер».

    Ранее днем Воздушные силы ВСУ подтвердили потерю истребителя МиГ-29 в Полтавской области. Уточняется, что летчик смог катапультироваться. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

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    27 июня 2026, 15:55 • Новости дня
    ГАИ анонсировала масштабные проверки водителей на российских дорогах
    ГАИ анонсировала масштабные проверки водителей на российских дорогах
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российских водителей ждут массовые проверки на дорогах в период с 26 по 28 июня, пишут СМИ.

    Массовые проверки автомобилистов продлятся до 28 июня, сообщают «Известия».

    Профилактические мероприятия охватят Ивановскую, Тамбовскую, Мурманскую, Ульяновскую, Кировскую, Пензенскую, Самарскую и Рязанскую области. Главной задачей инспекторов станет поиск нетрезвых водителей.

    «Настоятельно просим граждан, ставших свидетелями, как человек в нетрезвом виде садится за руль автомобиля или мотоцикла, ведет себя неадекватно, создает опасные ситуации на дороге, сообщить об этом в полицию. Сотрудники Госавтоинспекции примут все необходимые меры реагирования на подобные сообщения», – заявил представитель ГУОБДД МВД Антон Белан.

    В ведомстве напомнили, что управление транспортом в состоянии опьянения грозит лишением прав на срок до двух лет и крупным штрафом. В отдельных случаях нарушителей могут привлечь к уголовной ответственности.

    Кроме того, автоинспекторы призвали родителей следить за детьми в летний период и исключить их доступ к ключам от машин.

    Правоохранители также подчеркнули, что езда на питбайках по дорогам общего пользования категорически запрещена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года МВД предложило тестировать автомобилистов на состояние опьянения с помощью анализа слюны.

    В начале июня столичные правоохранители задержали мужчину за наезд на двухлетнего мальчика в жилом дворе.

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    27 июня 2026, 18:49 • Новости дня
    Профессор Диесен осудил программу НАТО по уничтожению тыловых авиабаз России

    Tекст: Вера Басилая

    Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен выразил обеспокоенность запуском программы Airfield Denial Challenge, направленной на уничтожение тыловых авиабаз России.

    Запуск программы Североатлантического альянса по нейтрализации российских аэродромов вызвал тревогу в западном экспертном сообществе, передает РИА «Новости».

    «Наши политические лидеры втягивают нас в войну с Россией, даже не допуская дебатов или обсуждений по этому поводу», – подчеркнул Диесен.

    В Москве неоднократно заявляли, что поставки оружия Киеву препятствуют урегулированию ситуации, напрямую втягивают альянс в конфликт и представляют собой опасную игру.

    Ранее Североатлантический альянс совместно с украинскими властями предложил частным разработчикам 250 тыс. евро за создание технологий блокировки тыловых баз российской авиации.

    Организаторы отвели на внедрение дешевого способа вывода из строя российских аэродромов менее одного года.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал данный конкурс подготовкой к потенциальному прямому столкновению Москвы и НАТО.

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    27 июня 2026, 18:02 • Новости дня
    ВС России поразили обеспечивающий ВСУ нефтеперерабатывающий завод в Запорожье

    ВС России нанесли удар по заводу нефтепродуктов в Запорожье

    ВС России поразили обеспечивающий ВСУ нефтеперерабатывающий завод в Запорожье
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России ударами «Гераней» поразили нефтеперерабатывающий завод, используемый в интересах ВСУ, в районе подконтрольного украинским войскам Запорожья, в результате возникло объемное горение, сообщило Министерство обороны.

    Атака дальнобойных дронов пришлась на производственные мощности компании «СП ЮКОИЛ» в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщает в Max Минобороны. Данное предприятие активно использовалось для снабжения украинских военных подразделений.

    Удары наносились беспилотными аппаратами модификаций «Герань». В результате точного попадания на территории топливного объекта началось сильное возгорание.

    Средства объективного контроля подтвердили масштабный пожар на территории завода. Уничтожение подобных объектов направлено на планомерное снижение военно-экономического потенциала противника.

    Накануне российские беспилотники атаковали промышленное предприятие и автозаправочную станцию в Запорожье.

    Несколькими днями ранее армия России уничтожила хранилище горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Высокогорное.

    В ночь на пятницу ВС России нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.

    Видео удара ВС России по нефтеперерабатывающему заводу в Запорожье смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    27 июня 2026, 15:20 • Новости дня
    Лантратова: Вопрос по возвращению с Украины жителей Курской области закрыт
    Лантратова: Вопрос по возвращению с Украины жителей Курской области закрыт
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вопрос по возвращению с Украины жителей Курской области закрыт, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

    Проблема возвращения курян на родину полностью решена, передает РИА «Новости». Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова.

    «Сегодня я благодарна украинской стороне и моему коллеге за то, что мы закрыли вопрос по Курской области. Губернатор Курской области Александр Евсеевич Хинштейн был со мной на постоянной связи», – заявила омбудсмен журналистам в белорусской Новой Гуте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Яна Лантратова сообщила о возвращении на родину пятерых жителей Курской области.

    Накануне омбудсмен передала украинскому коллеге список из тысячи российских военнопленных.

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    27 июня 2026, 17:32 • Новости дня
    ВС России изолировали гарнизон ВСУ в Константиновке

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская группировка оказалась в полной изоляции в Константиновке, а любые попытки ротации войск или эвакуации жестко пресекаются артиллерийским огнем, заявил командир 1-го Краснодарского гаубичного артиллерийского дивизиона «Южной» группировки с позывным Порог.

    По словам офицера, блокада украинских подразделений в Константиновке продолжается уже около месяца. Командир первого Краснодарского гаубичного артиллерийского дивизиона Южной группировки войск с позывным Порог сообщил, что противник практически прекратил попытки перебросить подкрепления в заблокированный район.

    «Мы не даем противнику в Константиновке производить ротацию. И не даем ему выйти. Организованных попыток выхода уже не фиксируется. Есть только попытки эвакуации. Все они пресекаются нашим точным огнем», – рассказал офицер.

    Командир добавил, что даже в условиях плохой погоды, которая затрудняет работу разведки, попытки малых групп ВСУ покинуть Константиновку заканчиваются для них фатально.

    Министерство обороны России установило круглосуточный контроль над всеми транспортными артериями Константиновки.

    Лишенные связи украинские солдаты случайно выходят прямо на российские позиции.

    Артиллерия и ударные дроны полностью отрезали подразделения противника в Константиновке от снабжения.

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    27 июня 2026, 19:45 • Новости дня
    Бразильский «Ботафого» внезапно отказался от матчей в Москве

    Бразильский клуб «Ботафого» отказался от матчей с ЦСКА и «Динамо» в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    Бразильский футбольный клуб «Ботафого» в одностороннем порядке принял решение отказаться от поездки в Москву для участия в Братском кубке.

    О решении бразильской команды сообщила пресс-служба московского «Динамо», передает ТАСС. В рамках турнира планировались встречи «Ботафого» с ЦСКА 4 июля и с «Динамо» 10 июля.

    «Мы совместно с ЦСКА оценим последствия принятого «Ботафого» решения и предпримем необходимые шаги для защиты интересов клуба, наших болельщиков и партнеров», – заявили в пресс-службе столичного клуба.

    Бразильская сторона объяснила отказ внутренними причинами на уровне совета директоров, несмотря на заранее согласованные условия и предусмотренную неустойку.

    Представители «Динамо» принесли извинения болельщикам за отмену запланированных матчей, отметив, что в современных реалиях полностью исключить подобные ситуации невозможно. В предыдущем розыгрыше Братского кубка победу одержало «Динамо», а участниками турнира также были ЦСКА, сербские «Партизан» и ОФК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте футболист Давид Рикардо забил гол в дебютном матче за бело-голубых после перехода из бразильского «Ботафого».

    В августе прошлого года столичный ЦСКА одержал выездную победу над динамовцами в рамках чемпионата России.

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    27 июня 2026, 11:22 • Новости дня
    На вечеринке в Подмосковье два человека отравились насмерть

    Двое гостей подмосковной вечеринки насмерть отравились неизвестным веществом

    На вечеринке в Подмосковье два человека отравились насмерть
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Празднование дня рождения в подмосковном Солнечногорске завершилось трагедией: участники застолья получили тяжелейшую интоксикацию невыясненным препаратом.

    Трагедия разыгралась в коттеджном поселке Бакеево во время праздничного застолья, передает РЕН ТВ.

    «Инцидент произошел в ночь на 27 июня в частном доме, расположенном в коттеджном поселке Бакеево. Всего в результате происшествия пострадали восемь человек», – рассказал источник телеканала.

    До приезда врачей на месте скончались 26-летние Тимур О. и Миразбек О. Оставшихся шестерых гостей экстренно доставили в больницы с диагнозом острого перорального отравления.

    В тяжелом состоянии находятся 20-летняя Алиса П. и двое молодых людей около 25 лет, личности которых устанавливаются. Еще трое участников праздника пребывают в состоянии средней тяжести.

    Сейчас территорию осматривают сотрудники правоохранительных органов. Специалисты устанавливают точные обстоятельства случившегося и выясняют природу смертельного вещества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня россиянка впала в кому на Бали после местного вина.

    В декабре прошлого года следователи занялись расследованием массового отравления с тремя погибшими в подмосковном пансионате.

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    27 июня 2026, 10:14 • Новости дня
    FT: Страны Балтии потребовали немедленно запретить российскую нефть

    Страны Балтии призвали ЕC ускорить введение запрета на импорт энергоносителей РФ

    FT: Страны Балтии потребовали немедленно запретить российскую нефть
    @ Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Государства Прибалтики просят Брюссель быстрее отказаться от нефти из России на фоне возобновления судоходства в Ормузском проливе и снижения рисков энергетического кризиса.

    Эстония, Латвия и Литва настаивают на скорейшем отказе Европы от российских углеводородов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times. Обсуждение этого вопроса ранее приостановили из-за конфликта вокруг Ирана, однако теперь ситуация стабилизировалась.

    «Страны Балтии призвали Брюссель ускорить реализацию отложенных планов по запрету импорта российской нефти, поскольку опасения ЕС по поводу серьезного энергетического кризиса, вызванного войной в Иране, не материализовались», – отмечает британское издание. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен пока не ответил на эти требования.

    Ожидается, что инициатива столкнется с сопротивлением Венгрии и Словакии, которые сильно зависят от поставок из России. При этом польские власти выступают за введение ограничений до конца текущего года. По их мнению, рост цен станет платой за энергонезависимость.

    Российская сторона неоднократно предупреждала о негативных последствиях подобных шагов. В Москве подчеркивали, что западные государства неизбежно столкнутся с удорожанием ресурсов и будут вынуждены закупать то же сырье через посредников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Еврокомиссия перенесла обсуждение запрета на импорт российской нефти.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывал отказаться от полного эмбарго из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Словацкий энергооператор SPP оценил дополнительные расходы на новые маршруты поставок газа в сотни миллионов евро.

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