И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.3 комментария
МВД поддержало признание использования нейросетей отягчающим обстоятельством
МВД одобрило идею внесения поправок в уголовное законодательство для усиления ответственности за правонарушения с применением высоких технологий, заявил замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов.
Министерство внутренних дел согласилось с предложением Следственного комитета дополнить Уголовный кодекс новым отягчающим обстоятельством, передает ТАСС.
«Мы разделяем позицию Следственного комитета, потому что в противном случае надо полкодекса поменять, там в каждую статью добавлять квалифицирующий признак. Поэтому, может, на каком-то начальном этапе была полемика, но, тем не менее, у нас позиция такая: надо внести – и всё», – подчеркнул он в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Следственный комитет выступил с инициативой внести поправки в статью УК об отягчающих обстоятельствах.
В марте вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил о планах приравнять использование искусственного интеллекта к отягчающим факторам при мошенничестве.
В прошлом году президент Владимир Путин поручил правительству и силовым ведомствам изучить целесообразность таких изменений в законодательстве.