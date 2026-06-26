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    И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чему Восток может научить Запад

    Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.

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    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В информационном поле осталось только право сильного

    Удаление из App Store приложений VK – свидетельство того, что идет игра ва-банк за право монопольно влиять на информационное пространство (в данном случае России). Всеми доступными способами, какие у них только есть в арсенале.

    16 комментариев
    26 июня 2026, 13:10 • Новости дня

    Песков: Россия открыта для мирного урегулирования на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона не отказывается от идеи мирного урегулирования украинского кризиса, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Мы остаемся открытыми для этих услуг (посреднических услуг США), для самого процесса мирного урегулирования конфликта», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    В мае представитель Кремля выражал надежду на дальнейшее посредничество США в урегулировании конфликта.

    Ранее глава Евросовета Антониу Кошта назвал создание неформального канала связи с Москвой необходимой базой для возможных мирных инициатив.

    25 июня 2026, 20:27 • Новости дня
    Зеленский выступил с новыми обвинениями в адрес Минска

    Зеленский потребовал от Минска остановить развитие «инфраструктуры агрессии»

    Зеленский выступил с новыми обвинениями в адрес Минска
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Минска прекратить создание «приграничной инфраструктуры агрессии» на пяти направлениях.

    В своем Telegram-канале Зеленский заявил, что, согласно данным украинской разведки, якобы «вдоль границы завершается возведение дорог и баз для хранения топлива и боеприпасов».

    Он уточнил, что работы якобы ведутся на пяти направлениях: Кобрин – Ковель, Иваново – Маневичи, Лунинец – Сарны, Речица – Коростень и Гомель – Чернигов. По словам Зеленского, «в российских документах эти объекты рассматриваются в контексте задач спецоперации».

    «Беларусь знает, какие шаги нужны с ее стороны для мира. Развитие приграничной инфраструктуры агрессии со стороны Беларуси должно быть остановлено. Шаги, направленные на деэскалацию и мир, должны быть сделаны именно белорусской стороной», – заявил Зеленский. Он добавил, что Киев уже направил Минску соответствующие «сигналы о недопустимости подобных действий».

    В середине июня Зеленский потребовал от Белоруссии «отвести военную технику» от украинских границ.

    Месяцем ранее он приказал перебросить дополнительные силы безопасности и обороны на черниговско-киевское направление.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал агрессивные заявления украинского лидера обычной болтовней.

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    25 июня 2026, 16:33 • Новости дня
    Лукашенко раскрыл подробности встречи с представителями Зеленского
    Лукашенко раскрыл подробности встречи с представителями Зеленского
    @ Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что недавно провел встречу с представителями Владимира Зеленского. Об этом он рассказал во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

    По словам белорусского лидера, в ходе разговора он обозначил позицию Минска по вопросам безопасности и возможного вовлечения Беларуси в вооруженный конфликт, передает БелТА.

    «Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая», – заявил Лукашенко, пересказывая содержание беседы с представителями украинской стороны.

    Он отметил, что впоследствии получил ответ через участников встречи о понимании позиции Минска. «Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно», – сказал он.

    Глава Белоруссии также выступил за поиск решений путем переговоров и призвал отказаться от конфронтационной риторики. По его словам, необходимо вести диалог спокойно и учитывать реальные возможности сторон. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не заинтересована в участии в боевых действиях.

    При этом он заверил, что Минск сохраняет союзнические отношения с Москвой. «Наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом», – заявил Лукашенко. В ответ губернатор Московской области отметил, что в России высоко ценят такую позицию.

    Говоря о перспективах урегулирования конфликта, белорусский лидер заявил, что считает необходимым достижение мира на основе конкретных договоренностей и гарантий безопасности. По его словам, Белоруссия не заинтересована в продолжении противостояния и выступает против эскалации.

    «Хотят мира – давайте договариваться по существу. Нам война не нужна», – сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что выступает за мирное урегулирование, однако считает обязательным наличие надежных гарантий выполнения договоренностей.

    «Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться», – заявил глава белорусского государства.

    В мае белорусский лидер выразил готовность провести встречу с главой Украины.

    Позже он предложил организовать трехсторонние переговоры с участием российского и украинского президентов.

    Политик также предупредил об угрозе начала войны с НАТО при вступлении Минска в конфликт.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

    Комментарии (2)
    25 июня 2026, 22:29 • Новости дня
    В Киеве прогремела вторая серия взрывов
    В Киеве прогремела вторая серия взрывов
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне масштабной воздушной тревоги в Киеве и большинстве регионов Украины прогремела повторная серия сильных взрывов, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили, что вторая серия взрывов прогремела в Киеве, передает РИА «Новости» . За несколько минут до этого уже поступала информация о взрывах.

    Согласно сведениям официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации, предупреждающие сирены сейчас звучат как в самой столице, так и на территории большинства областей.

    Ранее военкоры сообщили, что в Киеве прогремели взрывы на фоне атаки баллистических ракет.

    Видео и фото последствий ударов по объектам в Киеве и других городах Украины смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».


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    25 июня 2026, 14:42 • Новости дня
    Боевики «Азова» и иностранные наемники оказались заблокированы в Константиновке

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Константиновке заблокированы иностранные наемники и боевики запрещенного в России нацбатальона «Азов» (признан экстремистским), рассказал заместитель командира штурмового отряда танкового полка группировки «Юг» с позывным Опер.

    По его словам, наступление ведется малыми группами, передает РИА «Новости». Артиллерия и ударные дроны полностью отрезали украинские подразделения от снабжения и ротации.

    «Наши бойцы вскрывают все эти укрепления и освобождают от противника. Я думаю, они уже скоро будут сдаваться в плен. Шансов выйти оттуда живыми у них практически нет», – сообщил российский офицер.

    По словам военного, выявленные укрытия противника эффективно уничтожаются высокоточными снарядами «Краснополь» и беспилотниками. Собеседник агентства подчеркнул, что взятие города обеспечит российской армии надежный плацдарм для дальнейшего уверенного наступления.

    Расположенная в 55 километрах от Донецка Константиновка ранее служила главным логистическим узлом ВСУ. Освобождение этого населенного пункта позволит войскам продолжить движение к Краматорску и Славянску.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил о завершающей стадии освобождения Константиновки.

    Оставшиеся в городе украинские солдаты лишились возможности получить подкрепление.

    Передовые отряды российских войск закрепились на северной окраине населенного пункта.

    Комментарии (17)
    25 июня 2026, 17:05 • Новости дня
    Полянский: ЕС вступит в конфликт с Россией, когда Украина окончательно «сточится»
    Полянский: ЕС вступит в конфликт с Россией, когда Украина окончательно «сточится»
    @ nato.int

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский предупредил о вероятности прямого столкновения с Западом.

    Дипломат указал, что сейчас Москва противостоит гибридной агрессии, которую НАТО и Евросоюз ведут руками Украины, передает РИА «Новости». «Во всяком случае, пока. Дальнейший план также понятен: Россия объявлена экзистенциальной угрозой для этих двух русофобских объединений, и когда Украина окончательно «сточится» о Россию, в конфликт уже не косвенно, а напрямую вступят европейские страны», – заявил он на заседании Постоянного совета организации.

    Постпред добавил, что европейские государства ускоренно готовят к подобному развитию событий. Для этого западные элиты активно демонизируют образ России в глазах собственного населения. Подобные действия Брюсселя, считает Полянский, напрямую подрывают безопасность и сотрудничество на всем континенте.

    Ранее Полянский заявил о прямом вовлечении Германии в военное противостояние.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил возрастающую вовлеченность ряда европейских стран в украинский кризис.

    До этого российский дипломат сообщил о подготовке Европейского союза к войне с Россией.

    Комментарии (12)
    25 июня 2026, 21:17 • Новости дня
    Домбровскис раскрыл цену европейского кредита для Украины

    Домбровскис: ЕС будет платить ежегодно три млрд евро процентов за кредит Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Европейскому союзу придется ежегодно платить три млрд евро в год из своего бюджета в качестве процентов по привлеченному для помощи Киеву кредиту в 90 млрд евро, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис во время инвестиционной конференции в Гданьске заявил, что страны Европы возьмут на себя обслуживание кредита в 90 млрд евро, предназначенного для финансирования Киева в 2026–2027 годах, передает ТАСС.

    «ЕС будет платить из европейского бюджета три млрд евро в год в виде процентов по этому кредиту», – заявил чиновник. Еврокомиссар добавил, что данные расходы стали своеобразной платой государств объединения за отказ от прямой экспроприации заблокированных российских активов. При этом Еврокомиссия сохраняет планы присвоить эти средства под видом компенсации.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о переводе Киеву первой части транша в 3,2 млрд евро.

    Весной европейское ведомство приступило к привлечению средств на рынках капитала для финансирования этой кредитной программы.

    Высокопоставленные чиновники ЕС еще в прошлом году сообщили о предстоящих ежегодных выплатах процентов по данному займу в размере 3 млрд евро.

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    25 июня 2026, 18:09 • Новости дня
    Москва констатировала «дрейф» второй стороны от достигнутых на Аляске соглашений

    Захарова: Москва фиксирует дрейф второй стороны от соглашений на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва фиксирует отход одной из участниц диалога от итогов переговоров на Аляске.

    Она отметила, что принятые решения до сих пор не воплощены в жизнь, передает РИА «Новости». «К сожалению, констатируем определенный «дрейф» одной из сторон от конструктивных результатов той встречи, которые пока, по сути, остаются нереализованными», – заявила дипломат на брифинге.

    Представитель ведомства также подчеркнула важность пониманий, достигнутых президентами России и США в 2025 году. По ее словам, эти договоренности действительно могли послужить надежной базой для окончательного урегулирования украинского конфликта.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о неспособности США выполнить договоренности саммита в Анкоридже.

    Москва ожидает реализации достигнутых на Аляске соглашений для завершения украинского кризиса.

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    26 июня 2026, 00:13 • Новости дня
    Украинские военные сожгли храм с мирными жителями в Константиновке

    ВСУ в Константиновке подожгли храм с мирными жителями

    Tекст: Катерина Туманова

    Боевики ВСУ целенаправленно устроили пожар в храме Константиновки (ДНР), где в тот момент пытались спастись от обстрелов мирные жители, рассказал эвакуированный житель города Максим Плюшко.

    «Просто уничтожают. Вот мы сидели в храме. Ничего святого нет: подожгли храм в два часа ночи. Там люди», – передает ТАСС слова очевидца.

    По словам Плюшко, в здании находились 19 человек. В настоящее время известно, что шестерых из них уже удалось эвакуировать в безопасное место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами атак ВСУ с 2014 года стали почти 10 тыс. жителей ДНР. Боевики ВСУ расстреляли родителей спасенных из Родинского детей, они также обстреляли подвалы с мирными жителями в Родинском.


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    25 июня 2026, 15:23 • Новости дня
    Российские военные отрезали украинскую армию от ключевых харьковских трасс

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России установили огневой контроль над важнейшими логистическими артериями украинских войск в Харьковской области, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    «Вооруженные силы Российской Федерации взяли под огневой контроль ключевые военно-логистические трассы Р-46 Харьков – Сумы, а также участок трассы М-03 Киев – Харьков – Должанский в пределах Харьковской области», – цитирует чиновника ТАСС.

    По словам представителя администрации, украинские военные используют гражданские автомобили в качестве прикрытия на этих участках дорог.

    Он также отметил, что местные жители отказываются помогать подразделениям противника из-за регулярных поражений на фронте и общего разочарования в киевских властях.

    Ранее украинская полиция перекрыла участок трассы М-03 из-за проблем с безопасностью.

    Российские беспилотники атаковали транспорт противника на дороге Харьков – Сумы.

    Группировка войск «Север» установила контроль над харьковским селом Охримовка.

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    25 июня 2026, 18:16 • Новости дня
    На Украине уничтожено свыше 150 АЗС за два месяца
    На Украине уничтожено свыше 150 АЗС за два месяца
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Валерия Городецкая

    За минувшие два месяца на Украине были уничтожены более 150 автозаправочных станций, заявил бывший министр инфраструктуры страны Андрей Пивоварский.

    «За последние два месяца на Украине сгорело более 150 АЗС. Почти каждую неделю атакам подвергаются нефтяные базы и другие объекты топливной инфраструктуры», – написал Пивоварский в своих соцсетях, сообщают украинские СМИ.

    Ранее украинская компания «Укрнафта» заявила о серии ударов по своим автозаправочным станциям.

    Российские беспилотники «Герань-2» также атаковали заправки, используемые для обеспечения украинских подразделений горючим, на южном направлении для снижения боевых возможностей противника.

    В четверг Министерство обороны России сообщило об уничтожении хранилища горюче-смазочных материалов ВСУ в Запорожской области.

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    26 июня 2026, 04:04 • Новости дня
    Военный эксперт допустил подготовку Украиной «грандиозной провокации»

    Эксперт Попов: Киев готовит близ Белоруссии «грандиозную провокацию»

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне принудительной эвакуации 12 приграничных сел Черниговской области украинские войска могут готовить масштабную провокацию с открытием нового фронта, заявил заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов.

    Масштабное переселение жителей приграничных районов может свидетельствовать о подготовке Киева к нападению на соседнее государство. По словам Попова, украинская сторона планирует начать операцию в ближайшие месяцы.

    «Скорее всего, здесь ВСУ планируют открытие нового фронта. Потому что последнее время очень обострились отношения, по крайней мере словесные, у Украины и Белоруссии», – заявил специалист в беседе с «МК».

    Генерал Попов отметил, что Киев попытается использовать эту провокацию в своих интересах. Поскольку украинские власти хотят обвинить Россию в намерении атаковать Европу, то наступательных действий следует ожидать во второй половине лета, ориентировочно в июле или августе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский обещал атаковать Белоруссию из-за техники на приграничной территории. Об этом он заявил после удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

    Лукашенко раскрыл подробности встречи с представителями Зеленского, а глава киевского режима выступил с новыми обвинениями в адрес Минска.

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    25 июня 2026, 23:37 • Новости дня
    Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника по Украине

    Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника

    Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника по Украине
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон констатировал отказ Вашингтона от нейтралитета по украинскому конфликту, поскольку американская сторона официально подтвердила поддержку Киева подписанием соответствующего документа на прошедшем саммите G7.

    Французский лидер Эммануэль Макрон считает изменение американской позиции очевидным фактом. По его мнению, Вашингтон перестал быть беспристрастным участником процесса урегулирования кризиса на Украине, передает РИА «Новости».

    «США впервые подписали с нами документ, который ясно показал, что они больше не являются нейтральным посредником и что они поддерживают вместе с нами предоставление военной помощи и санкции против России», – заявил Макрон во время пресс-конференции в Антибе.

    Французской президент обратил внимание на недавнее сближение взглядов Европы и Соединенных Штатов по украинскому вопросу. Ранее он отмечал, что Европейский союз аналогичным образом не способен выступать посредником из-за открытой поддержки киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите G7 Трамп предложил сделку по поддержке Киева в обмен на помощь с Ираном. Макрон 19 июня заявил о якобы изменении позиции Трампа по украинскому кризису. Кулеба усомнился в изменении позиции Трампа по Украине.


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    26 июня 2026, 10:15 • Новости дня
    Рейтинг президента Польши побил рекорд после лишения Зеленского ордена

    Рейтинг Навроцкого вырос до рекордных 54,8% после лишения Зеленского ордена

    Рейтинг президента Польши побил рекорд после лишения Зеленского ордена
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Уровень доверия к Каролю Навроцкому достиг беспрецедентных 54,8% после его решения лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию нацистов.

    Популярность Кароля Навроцкого взлетела до 54,8%, побив исторический рекорд среди политиков страны, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос социологов лаборатории IBRiS об отношении к главе государства, 23,8% респондентов заявили: «Определенно доверяю». Еще 31% опрошенных признались, что скорее доверяют польскому лидеру.

    За месяц рейтинг президента вырос на 8,4%, обогнав предыдущий максимум экс-спикера Сейма Симона Холовни. При этом 39,3% граждан по-прежнему относятся к Навроцкому со скепсисом. Из них более тридцати процентов совершенно не доверяют действующему главе государства.

    Второе место в списке политических симпатий сохранил министр иностранных дел Радослав Сикорский, работу которого одобряют 42,6% поляков. Премьер-министр Дональд Туск заручился поддержкой 38,1% населения. В пятерку лидеров также вошел бывший глава правительства Матеуш Моравецкий с результатом в 35,3%.

    Резкий скачок популярности Навроцкого произошел на фоне недавнего политического скандала. В мае польский лидер лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за его участия в перезахоронении главарей украинских националистов. Вслед за этим от наград Варшавы отказался ряд политиков Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА.

    Украинский лидер резко раскритиковал данное решение польского коллеги. В ответ чиновники соседней республики вернули свои украинские государственные награды.

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    25 июня 2026, 21:59 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы на фоне атаки баллистических ракет
    В Киеве прогремели взрывы на фоне атаки баллистических ракет
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Киева сообщили об атаке баллистических ракет на город, обломки упали в Дарницком районе, сообщили военкоры.

    Взрывы прогремели в Киеве во время удара баллистическими ракетами, сообщается в Мах-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    По словам военкоров, власти города сообщают о падении обломков в Дарницком районе. По предварительным данным, возник пожар на складах после взрывов.

    Ранее российские войска поразили бетонный завод «Дарницкий» в Киеве.

    Масштабная ночная атака нарушила снабжение украинской группировки войск на восточном направлении.

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    26 июня 2026, 09:11 • Новости дня
    В Белоруссии назвали последствия для Украины при втягивании Минска в конфликт

    В Белоруссии заявили об угрозе растягивания фронта для Киева

    В Белоруссии назвали последствия для Украины при втягивании Минска в конфликт
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Втягивание Белоруссии в конфликт на Украине приведет к расширению линии соприкосновения более чем на тысячу километров, что крайне невыгодно Киеву, заявил председатель постоянной комиссии по нацбезопасности Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Геннадий Лепешко.

    Лепешко заявил, что для Киева стратегически невыгодно участие Минска в украинском конфликте, передает РИА «Новости».

    Депутат пояснил, что подобное развитие событий означало бы для Украины расширение фронта более чем на тысячу километров. Именно такая протяженность у линии, разделяющей два государства.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил представителей Киева о последствиях втягивания Минска в войну.

    Глава МИД России Сергей Лавров обвинил украинские власти в попытках расширить географию боевых действий.

    Исполняющая обязанности постпреда при ООН Анна Евстигнеева связала удар беспилотника по автобусу с белорусскими детьми с желанием втянуть республику в противостояние.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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