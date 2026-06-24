Лавров: Париж и Лондон отправляли своих представителей на переговоры в Москву

Tекст: Вера Басилая

По словам Лаврова, российское внешнеполитическое ведомство подтвердило контакты с западными дипломатами, передает РИА «Новости». Выступая на форуме «Примаковские чтения», руководитель министерства Сергей Лавров поделился подробностями этих встреч.

«Сам президент Макрон направлял гонцов, их принимали, и, скажу честно, были гонцы и из Лондона», – отметил министр иностранных дел. При этом он подверг резкой критике официальную позицию Европейского союза.

По словам дипломата, подход европейских политиков к переговорам остается абсолютно неадекватным реальности. Комментируя высказывания главы Евросовета Антониу Кошты, Лавров подчеркнул, что Брюссель отказывается от роли посредника, предпочитая лишь усиливать давление на Москву. Он добавил, что подобные амбиции наглядно демонстрируют живой неоколониальный менталитет Европы.

Глава МИД Сергей Лавров указал на попытки французских властей установить скрытые дипломатические каналы связи с Москвой.

Замглавы МИД России Александр Грушко обвинил Евросоюз в отсутствии практической готовности к диалогу по Украине.

До этого Лавров назвал переговоры с Европой дипломатическим прикрытием геополитической экспансии Запада.