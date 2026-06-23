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Россиянка Пекова стала самой молодой покорительницей всех высочайших гор планеты
Российскую альпинистку Алину Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса
Альпинистку Алину Пекову признали самой молодой покорительницей 14 мировых восьмитысячников и внесли в Книгу рекордов Гиннесса.
Российская 33-летняя спортсменка официально установила мировой рекорд, успешно завершив сложнейшие восхождения на все существующие вершины высотой более 8000 метров над уровнем моря.
Выдающееся достижение российской альпинистки Алины Пековой официально зафиксировано на мировом уровне, передает ТАСС. Девушка стала самой молодой женщиной в истории, сумевшей взойти на 14 главных пиков планеты.
О своем успехе 33-летняя рекордсменка рассказала подписчикам в социальной сети. «Теперь я официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса», – написала она.
В список покоренных вершин вошли все 14 гор высотой более 8000 метров. Среди них Джомолунгма, Чогори, Канченджанга, Лхоцзе, Макалу, Чо-Ойю, Дхаулагири, Манаслу, Нанга-Парбат, Аннапурна, Гашербрум I, Броуд-Пик, Гашербрум II и Шишапангма.
Как писала газета ВЗГЛЯД, непальский альпинист Таши Гьялцен попал в Книгу рекордов Гиннесса за четыре восхождения на Эверест за пятнадцать дней.
В мае россиянин Рустам Набиев совершил беспрецедентный подъем на высочайшую вершину планеты на одних руках.
В том же месяце более 270 человек за сутки достигли главной горы мира для установления нового массового рекорда.