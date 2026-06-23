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Грузия решила проверять фиктивные браки специальной комиссией
Специальную комиссию по проверке подлинности браков иностранцев с гражданами Грузии решило создать правительство в контексте борьбы с нелегальной миграцией, сообщило во вторник грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Агентство цитирует заместителя министра внутренних дел Грузии Александра Дарахвелидзе, который говорит, что в стране «выдано около 30 тыс. видов на жительство после вступления в брак с местными гражданами».
«В 2026 году втрое выросла численность заявлений о предоставлении гражданства Грузии со стороны иностранных подданных после вступления в брак, в связи с чем есть предположения о фиктивных браках», – сказал он.
«В связи с этим решено ввести новую категорию для получения вида на жительство – супруг или супруга гражданина Грузии, – сказал он. – В отличие от прошлого, такие документы не будут постоянными на все время брака, а сначала будут выдаваться сроком на год, затем дважды каждые два года».
Дарахвелидзе заявил, что до выдачи вида на жительство «иностранному подданному и его грузинскому супругу или грузинской супруге предстоит пройти собеседование перед специальной комиссией, и если законность брака не будет обоснована, в дело вступит УК».
Спустя пять лет в браке можно будет претендовать на постоянный вид на жительство в Грузии.
МВД Грузии также решило до 1 октября состоящим в фиктивном браке расторгнуть его без уголовной ответственности в случае явки с повинной. Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о планах ужесточить миграционное законодательство из-за возможного притока мигрантов.