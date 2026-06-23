Грузия решила проверять фиктивные браки специальной комиссией

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Агентство цитирует заместителя министра внутренних дел Грузии Александра Дарахвелидзе, который говорит, что в стране «выдано около 30 тыс. видов на жительство после вступления в брак с местными гражданами».

«В 2026 году втрое выросла численность заявлений о предоставлении гражданства Грузии со стороны иностранных подданных после вступления в брак, в связи с чем есть предположения о фиктивных браках», – сказал он.

«В связи с этим решено ввести новую категорию для получения вида на жительство – супруг или супруга гражданина Грузии, – сказал он. – В отличие от прошлого, такие документы не будут постоянными на все время брака, а сначала будут выдаваться сроком на год, затем дважды каждые два года».

Дарахвелидзе заявил, что до выдачи вида на жительство «иностранному подданному и его грузинскому супругу или грузинской супруге предстоит пройти собеседование перед специальной комиссией, и если законность брака не будет обоснована, в дело вступит УК».

Спустя пять лет в браке можно будет претендовать на постоянный вид на жительство в Грузии.

МВД Грузии также решило до 1 октября состоящим в фиктивном браке расторгнуть его без уголовной ответственности в случае явки с повинной. Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о планах ужесточить миграционное законодательство из-за возможного притока мигрантов.