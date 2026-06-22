«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.28 комментариев
Эксперты призвали к бдительности при покупке дешевых стройматериалов
Эксперты узнали о схеме мошенничества со стройматериалами
Злоумышленники стали активно использовать сезонный спрос на стройматериалы, предлагая товары по заниженным ценам и требуя предоплату перед тем, как исчезнуть, сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Злоумышленники пользуются началом сезона строительных работ, ремонта, обновлений, ориентируясь на дачников и владельцев загородных участков.
На популярных площадках объявлений и в социальных сетях появились предложения о продаже строительных материалов по ценам значительно ниже рыночных, передает РИА «Новости».
«Продавцы объясняют это «ликвидацией склада» или «остатками от крупного объекта». От покупателя требуют полную или частичную предоплату для «фиксации цены» или оформления доставки, после чего продавец исчезает», – рассказали «Мошеловке».
Специалисты платформы отмечают, что на фоне сезонного роста цен потребители активно ищут возможность сэкономить. Они советуют никогда не вносить предоплату на сайтах объявлений без личного осмотра товара и встречи с продавцом.
Слишком низкая стоимость, отличающаяся от рыночной в два раза, является явным признаком обмана.
Для защиты от мошенников рекомендуется использовать безопасные встроенные сервисы сделок крупных платформ. Такие системы удерживают денежные средства покупателя до момента подтверждения получения товара, что минимизирует риски финансовых потерь.