«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.16 комментариев
Дегтярев назвал победу Кнороз аргументом ускорить возвращение россиян
Установленный прыгуньей с шестом Полиной Кнороз лучший результат сезона в мире может стать весомым аргументом для снятия ограничений с российских спортсменов, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Дегтярев в Telegram-канале заявил, что выдающееся выступление Полиной Кнороз на Кубке России должно побудить Международную ассоциацию легкоатлетических федераций пересмотреть свою позицию.
«Прыгунья с шестом Полина Кнороз преодолела планку 4,91 м, выступая на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах. Это лучший результат сезона в мире, следующая – американка Хана Молл, взявшая высоту 4,88 м», – подчеркнул Дегтярев.
Он добавил, что без участия российских атлетов страдает уровень и зрелищность международных соревнований.
На прошедшем в субботу турнире в Чебоксарах 26-летняя спортсменка одержала победу с личным рекордом. World Athletics официально утвердила ее достижение менее чем за сутки. Кнороз является победительницей этапа Бриллиантовой лиги 2021 года и многократной чемпионкой России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, легкоатлетка Полина Кнороз обвинила главу World Athletics Себастьяна Коу в предвзятости к россиянам.
Министр спорта Михаил Дегтярев назвал заявление МОК сигналом к скорому снятию ограничений с отечественных атлетов.
Президент Владимир Путин отметил достойное возвращение России на мировые спортивные арены.