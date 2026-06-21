Дегтярев назвал победу Кнороз аргументом ускорить возвращение россиян

Tекст: Дарья Григоренко

Дегтярев в Telegram-канале заявил, что выдающееся выступление Полиной Кнороз на Кубке России должно побудить Международную ассоциацию легкоатлетических федераций пересмотреть свою позицию.

«Прыгунья с шестом Полина Кнороз преодолела планку 4,91 м, выступая на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах. Это лучший результат сезона в мире, следующая – американка Хана Молл, взявшая высоту 4,88 м», – подчеркнул Дегтярев.

Он добавил, что без участия российских атлетов страдает уровень и зрелищность международных соревнований.

На прошедшем в субботу турнире в Чебоксарах 26-летняя спортсменка одержала победу с личным рекордом. World Athletics официально утвердила ее достижение менее чем за сутки. Кнороз является победительницей этапа Бриллиантовой лиги 2021 года и многократной чемпионкой России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, легкоатлетка Полина Кнороз обвинила главу World Athletics Себастьяна Коу в предвзятости к россиянам.

Министр спорта Михаил Дегтярев назвал заявление МОК сигналом к скорому снятию ограничений с отечественных атлетов.

Президент Владимир Путин отметил достойное возвращение России на мировые спортивные арены.