Коу обвинили в предвзятости к российским спортсменам
Атлетка Кнороз заявила о поиске поводов для недопуска россиян на мировые старты
Российская легкоатлетка Полина Кнороз считает, что спортсменов из России не допустят к международным стартам до смены руководства World Athletics, поскольку его глава Себастьян Коу проявляет предвзятость.
Полина Кнороз в интервью изданию «Чемпионат» высказалась о позиции главы World Athletics Себастьяна Коу в отношении спортсменов из России, передает «Комсомольская правда».
По словам Кнороз, она считает легкую атлетику одной из последних дисциплин, куда вновь допустят россиян. Спортсменка призналась, что такая ситуация её сильно расстраивает, ведь, по ее мнению, российские атлеты не уступают зарубежным соперникам.
Кнороз подчеркнула, что пока руководителем организации остается Коу, рассчитывать на перемены бессмысленно. «Коу просто не любит россиян – и только! И ищет поводы со всех сторон, чтобы нас не допускать», – заявила она.
Также Кнороз отметила, что разговоры о допинге в российской легкой атлетике, по ее мнению, используются лишь как предлог. Она убеждена, что Коу предвзято относится к спортсменам из России и намеренно ищет причины для их отстранения, в том числе используя тему запрещенных препаратов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Коу допустил возвращение российских атлетов на международные старты, однако через месяц россиянам продлили запрет.