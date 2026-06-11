Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.3 комментария
В России утвердили новый стандарт безопасности для умных игрушек
Росстандарт утвердил ГОСТ для детских игрушек с искусственным интеллектом
С 1 сентября вступят в силу строгие нормативы для интерактивных кукол и консолей, призванные обезопасить детей до 14 лет при взаимодействии с нейросетями.
Новые правила вступят в силу 1 сентября, передает РИА «Новости». Документ регулирует обращение роботизированных фигурок и игровых устройств, предназначенных для пользователей от одного года до 14 лет.
«Во Всемирный день игрушек рассказываем о новом ГОСТе, утвержденном Росстандартом, который устанавливает требования к безопасности игрушек с применением технологий искусственного интеллекта», – говорится в сообщении. Стандарт предусматривает строгий контроль механической и пожарной надежности изделий.
Инновационные устройства впервые рассматриваются как интеллектуальная игровая среда, где риски напрямую зависят от работы алгоритмов. Руководитель Росстандарта Антон Шалаев подчеркнул, что утвержденный регламент формирует комплексный подход и задает базовые параметры для разработки подобных технологий с учетом специфики взаимодействия с детьми.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Общественная палата России рекомендовала разработать порядок экспертизы детских игрушек на соответствие традиционным ценностям.
Эксперты на Петербургском международном экономическом форуме обсудили вопросы безопасности детей при взаимодействии с нейросетями.
Минцифры опубликовало проект федерального закона о государственном регулировании искусственного интеллекта.