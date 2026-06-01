Песков анонсировал встречу Путина с главой «Круга добра» Ткаченко
Президент Владимир Путин намеревается встретиться с руководителем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Примет также протоиерея Александра Ткаченко, который возглавляет «Круг добра». Это фонд, организация, которая на протяжении многих лет аккумулирует и использует средства для оказания помощи детям с орфанными тяжелыми заболеваниями», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что фонд доказал свою успешность, тысячи детей уже получили или продолжают получать помощь через него.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале этого года президент России встретился с руководителем фонда «Круг добра» в Кремле.