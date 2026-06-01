Песков анонсировал встречу Путина с главой «Круга добра» Ткаченко

Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника

Tекст: Елизавета Шишкова

Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации с падением беспилотника в Румынии, передает ТАСС.

«Я только что, перед входом в этот зал узнал, мне доложили о том, что произошло какое-то событие якобы с нашим дроном», – сказал он.

Глава государства отметил, что до проведения тщательной экспертизы обломков невозможно точно установить происхождение аппарата.

По его словам, скорее всего, речь идет именно об украинском дроне. Он напомнил, что инциденты с падением БПЛА в странах Европы уже случались.

«Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭБ или еще по каким-то причинам, из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали», – пояснил президент.

«В данном случае думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации», – указал Путин.

Москва выразила готовность провести объективное и всестороннее расследование случившегося. Для этого необходимо, чтобы румынская сторона передала российским специалистам обнаруженные фрагменты летательного аппарата.

«Если нам передадут какие-то объективные данные – как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы – пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование. Только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло», – приводит слова главы государства РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный беспилотник упал на крышу жилого дома в румынском городе Галац.

Глава МИД Румынии Оана Цойу возложила ответственность за данный инцидент на Москву.

В Совете Федерации назвали произошедшее сознательной провокацией Украины.