Гайана назвала историческим суд ООН против Венесуэлы
В Гааге стартовали судебные разбирательства по иску Гайаны, касающемуся принадлежности богатого нефтью региона Эссекибо, оспариваемого Венесуэлой.
Международный суд ООН приступил к рассмотрению иска Гайаны против Венесуэлы из-за принадлежности спорной территории Эссекибо, передает РИА «Новости».
Слушания продлятся до 11 мая, их трансляция доступна на официальном сайте судебной инстанции.
«Это дело имеет экзистенциальное значение для Гайаны, ведь Эссекибо занимает более 70% нашей суверенной территории и была признала неотъемлемой частью страны на протяжении более 126 лет», – заявил министр иностранных дел Гайаны Хью Тодд. Дипломат назвал происходящее историческим моментом для обоих государств.
Представитель Гайаны подчеркнул, что решение Парижского арбитража 1899 года сохраняет полную юридическую силу. В соответствии с этим документом спорные земли были признаны частью Британской Гвианы.
Территориальный спор вокруг богатого нефтью региона Эссекибо площадью около 160 тыс. квадратных километров продолжается более столетия. В 2018 году Гайана обратилась в международную инстанцию для закрепления арбитражного решения. Каракас утверждает, что вердикт был навязан в колониальную эпоху и ущемляет суверенные права Венесуэлы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Венесуэлы приняли участие в выборах губернатора спорного региона Эссекибо.
Президент страны Николас Мадуро в 2023 году заявил о появлении нового венесуэльского штата Гайана-Эссекибо. Ранее на этой территории открыли колоссальные запасы нефти.